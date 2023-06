Diego Santilli habló de la interna de Juntos por el Cambio y advirtió: “El kirchnerismo quiere poner a la provincia de Buenos Aires como refugio”

Diego Santilli alertó sobre un choque de facciones en Juntos por el Cambio: “Hay que terminar con eso”

Sabe que queda poco tiempo y que está en medio de un fuego cruzado. Diego Santilli corre en medio de las esquirlas que dejan las granadas que se tiran Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Si la provincia de Buenos Aires es la “madre de todas las batallas” en cualquier elección, Juntos por el Cambio se acerca al combate decisivo con todos los frentes abiertos: el kirchnerismo, los libertarios de Javier Milei y, en la retaguardia, contra los propios.

El diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense habló con Infobae después de una semana con bajo perfil y reconoció el principal riesgo que enfrenta la principal coalición opositora para las PASO de agosto y las generales de octubre próximos: que el bando derrotado elija “irse a otro lado”.

A diferencia de otros dirigentes de Juntos por el Cambio -que hablan y sobreabundan sobre Javier Milei-, Santilli subrayó que el principal adversario es el kirchnerismo y, sobre todo, el gobernador Axel Kicillof, que se encamina a buscar la reelección, después del fallido operativo para sacarlo de la provincia y llevarlo a la Nación.

El diputado Santilli, que ya venció al kirchnerismo en los comicios de medio término, reconoció que JxC atraviesa por una declinación en la imagen pública y en la intención de voto, pero confió en que la resolución del principal embrollo que tenía el PRO -si Jorge Macri iba a ser o no el que pelearía la sucesión porteña- puede ser el inicio de una recuperación.

Durante la charla con este medio, entre otros temas, también habló de Patricia Bullrich, de su rival Néstor Grindetti y de la necesidad de terminar con la lucha de facciones que se aceleró en las últimas semanas, en simultáneo al desacuerdo principal que sacude a la oposición: ¿cómo y quién va a armar las listas? ¿habrá acuerdo en alguna categoría o una competencia del presidente, al gobernador, los senadores, diputados, intendentes y al último consejero escolar?

Con esos interrogantes planteados, ensayó una propuesta: acuerdo y listas de unidad o competir, a suerte y verdad, “en todas las líneas”.

Diego Santilli: “El kirchnerismo quiere usar a la provincia de Buenos Aires como refugio”

1- “La gente que nos está viendo nos dice ‘quiero que le ganen al kirchnerismo y no que se maten entre ustedes’. Nuestro adversario es el kirchnerismo y tenemos que ganarle a Kicillof”.

2- “Para ganarle al kirchnerismo no se puede ser espejo de lo que ellos son cuando hacen política. Nosotros tenemos que ser distintos”.

3- “Si la competencia interna es sana, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Si la competencia es de facciones, la facción que pierda -si fueran facciones, que es lo que no debemos ser, porque no es lo que Macri nos enseñó-, se va para otro lado. Tenemos que terminar con eso. Hay que evitarlo”.

4- “Si competís siendo agresivo, agraviando, atacando, buscando el defecto del otro y no buscando cuál es tu virtud... y bueno, vas a destruir valor”

5- “Hay una pérdida de valor de la marca Juntos por el Cambio, pero siento que, a partir de la decisión de la Ciudad de Buenos Aires, podemos empezar a encolumnarnos hacia un camino positivo, que no venía sucediendo”.

6- “El PRO tiene 22 intendentes. Estoy dispuesto a que los intendentes nuestros pueden llevar las dos listas (a gobernador y a presidente), estén o no estén conmigo. Pero si la competencia es vertical, competiremos en todos lados, y estoy totalmente dispuesto también, porque nos enriquece”.

7- “Para un acuerdo tienen que haber dos que quieran. Yo ya expresé mi posición: estoy dispuesto a que los intendentes tengan las dos listas. Sino, la decisión que tomó nuestro espacio es competir en todas las líneas”.

8- “Me encantaría tener un radical como vicegobernador. Pero también hay muy buenos intendentes del PRO que suman. O alguna que otra figura extrapartidaria. Tengo in pectore dos o tres preferencias

9- “Lo veo al kirchnerismo especulando para ver cómo ponen a la provincia de Buenos Aires como refugio del kirchnerismo. Ya lo hicieron con La Matanza y miren cómo la dejaron”.

10- “Es una incógnita los votos que va a sacar Milei y es una incógnita los votos que va a sacar su candidato a gobernador”.

11- “No concuerdo con muchas cosas que plantea Milei: ni con la venta de órganos, ni con la utilización de armas por parte de la población, ni con vender las escuelas, no veo que sea practicable. Como tener un país sin Banco Central”.

12- “A los chorros los voy a ir a buscar hasta debajo de la cama. Quiero devolverles la libertad a los bonaerenses. Voy a poner a la Policía en la calle y voy a respaldarla. Como ya lo hice, voy a aplicar tecnología, con anillos digitales, inteligencia artificial, reconocimiento facial para poder vivir en paz”.

13- “No puede ser que los gremios manejen la educación. El secretario general de un gremio representa a los trabajadores. La escuela tiene que dejar de ser sólo de contención -para alimentar- y adoctrinamiento. Y que Roberto Baradel sea candidato y la sociedad decida”.

- Le quiero hacer una pregunta personal, ¿cómo está la relación de usted con Horacio Rodríguez Larreta?

Muy bien. Nos conocemos hace muchos años. Trabajamos juntos hace 20 años. La relación entre los dos es excelente.

- Está definido ya quién va a ser su rival en el PRO. Néstor Grindetti. Fue jefe de campaña suya en la elección anterior.

Hicimos un muy buen trabajo.

- Cosa rara de la política. Quien fue jefe de campaña termine siendo rival en la elección siguiente.

No sé si son cosas raras. Son aspiracionales que puede tener cada uno. Raro o malo sería que no hubiera una conversación constructiva propositiva. Me parece que él y yo vamos a tener ese tipo de campaña, que es la que hicimos, y la que nos permitió ganar en 2021 al kirchnerismo. Creo que hay que reeditar ese tipo de actitud.

- ¿Cree que va a ser una campaña tranquila? Lo que se ve en el ámbito nacional, no es nada tranquilo entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Mi estilo es ese y eso no significa que uno no sea firme, que no sea contundente, que no exprese su visión, sus valores, pero tiene que ser en ese marco. Porque el que nos está viendo y el que nos va a ver en la sociedad dice “yo quiero que le ganen al kirchnerismo y no que se maten entre ustedes, en todo caso dejame elegir quién es el mejor para mí, quién es el que creo que es el mejor”. Pero no va a ser a los codazos y a los piquetes de ojo, me parece que eso no suma. Eso resta.

- ¿Está pasando eso ahora? Esto de los codazos y piquetes de ojo.

Pasamos una etapa difícil y me parece que nos empezamos a encaminar con la resolución de la Ciudad de Buenos Aires. Nos empezamos a encaminar hacia eso que solíamos ser, y que somos como espacio, que es un espacio constructivo, propositivo y creo que estamos en ese camino.

- ¿Se pegaron debajo del cinturón? ¿O se están pegando debajo del cinturón?

No sé si nos pegamos debajo del cinturón, pero hubo cosas que nos hicieron ser espejo de lo que nosotros no queremos ser. Le quiero ganar al kirchnerismo y no puedo, para ganarle, ser espejo de lo que ellos son cuando hacen política. Nosotros tenemos que ser distintos.

- Grindetti cerró acuerdos con Joaquín De la Torre y Javier Iguacel, que eran dos de los rivales. ¿No pudo convencer a su amigo Cristian Ritondo de que vaya con usted?

El que me conoce a mí sabe de lo que lo quiero y lo aprecio.

- Por eso.

Estamos trabajando, estamos charlando, estamos dialogando. El tiempo lo dirá el tiempo, el tiempo lo dirá. Sólo quiero decirte algo: yo soy un tipo de competencia. Los lugares que tuve los tuve compitiendo. En la elección de medio término tuve que competir, no tuve candidatura unificada, tuve que competir con Facundo Manes, con el que construí una relación hermosa, pero que venía de antes y se potenció de alguna manera. Todo lo hice compitiendo y a mí me gusta competir, me parece que bueno. Así que... vamos viendo, falta tiempo todavía. Faltan varias semanas hasta el 24 de junio.

- ¿Cree que tiene una chance de que pueda sumarse al equipo de usted, a la candidatura?

Lo importante no es la chance que yo tenga, si no lo que quiera Cristian. Dejemos que él tome su decisión.

Grindetti y Ritondo trabajan en un acuerdo político, pero Santilli dice que "hay que esperar". (foto Nicolás Stulberg)

- Todavía no está cerrada.

Todavía no tomó una decisión.

- ¿Mauricio Macri está jugando bien en esta interna?

¿En qué sentido?

- ¿Está interviniendo de manera ecuánime, equidistante para usted?

Mauricio es el líder y creador de un espacio. Ese camino que lo llevó a la Presidencia, por ser jefe de Gobierno, a la presidencia, lo llevó a tomar una decisión de no competir. En la no competencia vienen sus sucesores, las personas que como a él siempre le gustó decir, hace muchos años, su semillero.

Lo que vas a tener ahora es una disputa sana, por ponerlo por la palabra desde el costado positivo, no del costado negativo, una disputa sana por ese liderazgo que va a discutirse, en todos los andariveles. El liderazgo presidencial, el liderazgo de gobernación o de jefatura de gobierno, liderazgo de los intendentes, el liderazgo en cada uno de los andariveles, teniendo en cuenta que tenés al creador y líder del espacio monitoreando, acompañando, para que esa competencia sea sana, sea propositiva y, después cada uno tiene derecho a tener una preferencia por uno por otro. Eso me parece que no está mal. Y él mismo lo dice. Creo que está bien lo que lo que él piensa, vamos a ver cómo se desenvuelve el camino.

- ¿No siente que está teniendo una preferencia por Néstor Grindetti en desmedro de usted? Porque por Patricia Bullrich es claro que la tiene.

Si la tuviera, mí no me enojaría, porque tengo respeto, tengo 20 años de trabajar en una misma dirección, de acompañarnos en las peores, de tirarme arriba a la granada en situaciones difíciles y yo respeto la visión de Mauricio, porque él me respeta a mí, valora todo el laburo que yo llevé adelante, valora todo mi trabajo y también va a permitir que haya una competencia sana.

- Le decía y lo daba por hecho, pero no me expresé como una pregunta y se la hago ahora: ¿Mauricio Macri está apoyando más a Patricia Bullrich que a Rodríguez Larreta?

Respeta a los dos. Por ahí ve una cualidad en uno y en otro ve otra cualidad y en cada uno ve sus cualidades. Entonces está allí. Vamos a ver cuál es la posición. No me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que la competencia sea sana, porque si la competencia es sana, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Si la competencia es de facciones, la facción que pierda -si fueran facciones, que es lo que no debemos ser, porque no es lo que él nos enseñó, él nos enseñó otra cosa- si es de facciones, el que pierde se va para otro lado. Tenemos que terminar con eso. Hay que evitarlo.

Siempre dije lo mismo: yo compito, el que gana conduce, el que pierde acompaña.

La última reunión con intendentes de la que participaron Larreta, Santilli, Ritondo y Grindetti

- ¿Cree que estas peleas están impactando en el electorado? Las encuestas están marcando hace semanas que Juntos por el Cambio está bajando, no está subiendo. ¿Están impactando estas peleas o este pegarse debajo del cinturón o no tener una competencia sana en la gente?

Hay como una pérdida de valor. Hay como una pérdida de valor que yo siento que, a partir de la decisión de la Ciudad de Buenos Aires, podemos empezar a encolumnarnos hacia un camino positivo, prospectivo, hacia adelante. No venía sucediendo.

Me parece que tenemos una oportunidad ahora linda, hermosa, de consolidar y retener la ciudad de Buenos Aires, donde nacimos, donde empezó todo. Y volver a recuperar la provincia de Buenos Aires, la Argentina y podemos ganar más provincias. Así que tenemos una enorme oportunidad de salir de esa pérdida de valor de la marca -por decir de alguna manera- y empezar a ir hacia recuperar el valor y ganar más posicionamiento.

- ¿Trabó mucho la relación interna en Juntos por el Cambio el tema de la Ciudad de Buenos Aires? Le pido una reflexión sobre esta decisión que tomó Larreta en base a las encuestas de declarar a Jorge Macri como candidato único del PRO.

Horacio cumplió con su palabra, de origen hasta el final. De origen hasta el final porque tiene una ley que él promovió, que a partir del 1° de enero del 2020 había que ponerla en funcionamiento. La puso en funcionamiento con la elección concurrente, dijo que iba a haber un candidato único del PRO, hay un candidato único del PRO. Fue una decisión tomada entre dos muy buenas personas y muy buenos candidatos: el doctor Fernán Quirós es un tipo extraordinario, híper valioso, que tiene un valor enorme, en lo profesional, en lo técnico, en lo moral. Y Jorge Macri, que es un tipo de una gran experiencia, que transformó un distrito (Vicente López), y que tiene un camino.

Horacio tomó una decisión con lo cual ha cumplido su palabra desde ese origen hasta el final y creo que eso es lo que nos va a llevar a nosotros hacia adelante.

- ¿Toda la hojarasca, la discusión, toda la pelea quedó en el pasado para usted?

No sé si quedó en el pasado. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Hubo un montón de análisis periodístico-político y hubo un montón de discusión política, pero sencillamente cuando uno lo mira, en el final de la película, era lo que dijo el primer día: cumplo con la ley, cumplo con mi visión, me voy dejando insertado en el contexto lo que yo creo, que es la boleta única.

Nosotros pregonamos eso para la provincia de Buenos Aires y para el país. Después hay que hacer... Si tenés una ley, tenés que cumplirla. Y después teniendo un candidato único.

- ¿Van a armar candidaturas en cada municipio o van a ir con candidaturas unificadas? ¿Cómo están trabajando y cuál es la idea que tiene Diego Santilli? ¿Qué es lo que lo que puede pasar? Le pregunto sobre su aspiración.

Mi aspiración es una competencia sana. Soy de los que creen que hay que cuidar el valor de nuestras intendencias. El PRO tiene 22 intendentes, nos costó mucho trabajo conseguirlas. Empezando desde el origen, en Vicente López, hasta llegar a cada uno de los distritos. Fue un trabajo tedioso, difícil, cada elección tuvo un camino. Marcamos hitos de gestión muy importantes.

Eliminación de burocracias, las habilitaciones gratuitas, baja de las tasas. Todo eso es un hito de gestión, que marca administraciones de toda índole: desde Diego Valenzuela, en Tres de Febrero, Vicente López, Mar del Plata, La Plata, Pergamino, Junín, un montón de municipios nuestros, Areco.

Todo eso tenemos que cuidarlo y creo que ahí, los intendentes nuestros puedan llevar las dos listas, me parece que cuidan lo nuestro y vamos en búsqueda de más municipios, de más crecimiento y más desarrollo. Ahora si eso no se logra... Yo estoy dispuesto, estén o no estén conmigo, porque hay intendentes que están con Patricia y con Néstor, y está bien.

- Bahía Blanca, por ejemplo.

Lanús, Pinamar, que siempre estuvieron en otro lugar. Yo estoy dispuesto. Ahora, si la competencia es vertical, competiremos en todos lados y estoy totalmente dispuesto también, porque me parece que nos enriquece. Ahora... ¡hagamoslá de manera positiva!

Santilli aseguró que su relación personal y política con Larreta "es excelente".

- ¿De qué depende esa definición?

… y para querer tienen que haber dos que quieran. Yo ya expresé mi posición. Estoy dispuesto a que los que los intendentes tengan las dos listas. Yo estoy dispuesto y estoy para acompañar eso. ¿Por qué? Porque creo en el cuidado del valor, creo en el cuidado de lo nuestro, creo en preservarlo, que tenemos que crecer en más municipios, que ahí podemos expresar la unidad, que es en cuidar lo tuyo, y después competir para ver quién es el gobernador, quién es el diputado, quién es el presidente.

- ¿Y en otros distritos, donde no hay intendentes?

Ahí hay que competir.

- ¿En todos los municipios?

Sí. Compitamos.

- Esta tensión o competencia ¿no puede generar una pérdida de votos? No sé si en una primaria, pero sí en la general.

Es siempre parte de la misma premisa: si competís sanamente, no hay pérdida de valor. Si competís agresivamente, que significa agresivo, agraviando, atacando, buscando el defecto del otro, no buscando cuál es tu virtud... y bueno, vas a destruir valor.

- Porque Grindetti y también De la Torre tuvieron declaraciones bastante duras con respecto a usted y en general a Larreta. ¿Eso marca a pegar debajo del cinturón o no haber hecho una competencia sana?

No me acuerdo que Néstor lo haya hecho, que haya pegado debajo del cinturón.

- Cuestionando que sea o no sea de la provincia.

Eso ya lo definieron los bonaerenses el año pasado. Le ganamos a Kicillof en 2021.

- ¿Después de eso, que sigan diciéndolo no es agresivo?

Ya lo decidió la gente, con un triunfo contundente.

- Está a poco de anunciarse el candidato de Milei a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todo indica que va a ser Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy. ¿Les puede sacar votos a ustedes una candidatura a gobernador de Milei?

Es una incógnita los votos que va a sacar Milei y es una incógnita los votos que va a sacar su candidato a gobernador. Hay que competir, te lo resumo de esta manera: no daría por válido que Milei solo le saca votos a Juntos por el Cambio. Ojo con eso.

- ¿No? ¿Qué piensa de eso?

No. Tiene un voto joven. Ese voto joven en el Conurbano, que supo ser mayoritariamente del Frente de Todos, hoy no lo tiene. Tengo fe y veo lo que me pasa con los bonaerenses y creo que tenemos una oportunidad enorme.

- Patricia Bullrich lo planteó en público, que la candidatura tanto de Milei como de su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires termina beneficiando al kirchnerismo. ¿Usted no piensa eso?

Depende de los distritos. No se puede tomar a todos los distritos por igual. José Luis Espert sacó 12,40% en Bahía Blanca en el 2021. Si hubiera competido por dentro con nosotros, como yo lo planteé en el 2021, seguramente lo hubiéramos ganado 45 a 38 al kirchnerismo.

- Y no se pudo esa vez.

Yo quería competir. Quería que compita contra nosotros adentro. Como hoy también quiero que compita con nosotros adentro.

- ¿Con un candidato a gobernador también?

Por supuesto. Siempre que esté dentro de nuestro espacio, porque dentro de nuestro espacio, después, todos juntos, vamos hacia el partido de verdad. El partido de fondo es: “tenemos que ganarle al kirchnerismo, tenemos que ganarle a Kicillof”, y esa es la discusión central.

- ¿El candidato a vicegobernador para usted quién tiene que ser? No quiero que me diga un nombre, sino las características que debería tener.

Siento que nos tiene que ampliar y tenemos varias opciones. Tenemos una fórmula mixta, tenemos una fórmula PRO pura, y alguna otra visión o alguna otra visión que nos amplíe. Está el panorama ahí, y lo trabajaremos. Tengo in pectore dos o tres preferencias.

La primera línea del PRO, en la última foto y con Mauricio Macri en el centro.

- ¿No le pido el nombre, pero qué características debería tener su compañero de fórmula?

Capacidad política, ampliación de espacio.

- ¿Su origen?

El origen también es bueno. Si me preguntás ¿quisieras tener un radical? Por supuesto, me encantaría tener un radical. Pero también hay muy buenos intendentes nuestros que suman. Alguna que otra figura extrapartidaria. Está ahí. Lo tengo acá, en mi cuerpo, in pectore.

- Como decía Carlos Menem.

Claro.

- ¿Y en el caso de La Matanza? Con la confirmación de David Martínez, El Dipy, como candidato de Javier Milei a intendente de La Matanza, ¿no es parecido el caso a lo de Britos? ¿Puede reducir los votos?

Esa es la lógica clara y el análisis claro que corresponde a lo que estás planteando. Pero del otro lado está lo que sucede y hoy pareciera que vamos a una elección de tercios. En una elección de tercio, vos tenés que tener competitividad.

Obviamente a mí no me preocupa el candidato que elija el otro, si vamos a una elección de tercios. Lo que tenemos que hacer es ser nosotros un buen equipo, un equipo con fuerza, elegir a los mejores en cada uno de los municipios, los que nos puedan permitir superar nuestro techo.

Por momentos parecía que estamos en la elección de pisos, entonces nosotros debemos llevar una elección de techos. Tenemos que ir a buscar el techo y eso es lo que yo tengo trazado en mi mente.

- Cynthia Hotton estuvo con usted este viernes?

Sí, estuvimos en La Plata, en un evento de Más Valores.

Santilli estuvo con Hotton en un acto en La Plata, que encabezó Rodríguez Larreta.

- ¿Qué le aporta Hotton y los evangelistas al PRO en la provincia de Buenos Aires

Cynthia construyó un partido que se llama Más Valores, que representa los valores de la educación, el valor la cultura del trabajo, las cosas que uno cree que tiene que llevar adelante, el valor de la vida y es una luchadora y a mí me encanta cómo lleva adelante, cómo trabaja.

- ¿Cómo candidata a vicegobernadora?

No cerraría ninguna puerta. Estoy para abrir más puertas. Debemos tener una oferta electoral que nos amplíe, que nos lleve en todas las dimensiones. Porque la oferta electoral no sólo es el vicegobernador, es quién es tu senador, cómo se compone la lista de senadores, cómo se compone una lista de diputados. Tener una lista integral que nos permita a nosotros tener volumen, porque la verdadera competencia es con Kicillof. Es para ganarle al kirchnerismo.

- ¿Quién va a definir esos nombres? Los candidatos a senadores, por ejemplo. ¿Usted o Larreta?

Lo vamos a trabajar en conjunto, como corresponde.

- ¿Y la última palabra quién la tiene?

¿Cómo quién va a tener la última palabra? Los dos vamos a tener la última palabra.

- ¿Van a presentar una lista de senadores ustedes o van a presentar una lista en común?

Sí. Vamos a una competencia vertical.

- Todo completo. ¿Con lista de senadores propios y diputados?

Esa es la decisión que tomó el espacio nuestro. Vamos a competir en todas las líneas. Lo que yo quiero preservar son los distritos. Ir a la búsqueda del Senado de volver a retener los dos senadores, puede ser vía una competencia. Lo que nosotros tenemos que cuidar son los municipios que tenemos, la territorialidad nuestra. Ojalá podamos hacerlo.

- Son cargos importantes.

Ojalá podamos hacerlo. Sino, competiremos.

- Los trascendidos hablan de que Patricia Bullrich decidió ir con su propio candidato, que eligió a Néstor Grindetti porque le dijeron “no vamos a compartir al Colorado en las listas tuyas”. ¿Esto es así, pasó así?

Yo espero que haya elegido su candidato porque cree que es el mejor no, porque no va a compartir al otro. Yo no elegiría nunca un candidato porque no voy a compartir. Yo elijo mis candidatos o en conjunto elegimos los candidatos porque creemos que son los que están mejor, los que estamos preparados, los que tienen actitud, vocación, ganas y los que quieren transformar. Yo los elegiría de esa manera.

Grindetti y Patricia Bullrich tienen buena sintonía desde el año pasado. El intendente de Lanús había sido jefe de campaña de Santilli.

- ¿Cómo lo recuerdan a Mauricio Macri en el Conurbano? ¿Hay más elogios o hay más críticas?

Tenés lugares disímiles, lugares donde se lo recuerda muy bien y hay lugares donde la crisis económica pegó más fuerte, pero en líneas generales, con mucho respeto.

- No me respondió ¿con críticas o con elogios?

Como a todos los que nos toca gobernar, tenemos críticas y elogios en todos lados. Tenemos críticas y elogios.

- Faltan 20 días para el cierre de listas, el 24 de junio. Todavía no está convocada la fecha de elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué?

Lo veo al kirchnerismo especulando y analizando metro a metro para ver cómo ponen a la provincia de Buenos Aires como refugio del kirchnerismo. Ya lo hicieron con La Matanza y mirá cómo la dejaron a La Matanza. Todos los funcionarios fueron a La Matanza. Ahora van a usar a la provincia de Buenos Aires como refugio. Hay que cambiar eso, hay que llevar a la provincia a lo que es.

La provincia imponente, la provincia que puede desarrollarse. Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires a veces mira sólo el Conurbano, que tiene sus problemas, pero también tiene la mayor concentración de pymes de la República Argentina. Son los dos costados.

Tiene la pobreza, por supuesto; tiene situaciones graves y gravísimas de inseguridad; tiene la falta de acceso a la educación. ¿Pero qué es la provincia de Buenos Aires? 35,7% del Producto Bruto Interno del país, 36% de las exportaciones, un tercio de la superficie sembrada, 40% de las cabezas de ganado, 50% de la producción industrial, 60% de la industria automotriz, 70% de la

industria alimenticia, 70/80% de refinería de petróleo, que no tiene petróleo la provincia. Y los principales puertos: Bahía Blanca, Quequén, Mar del Plata, La Plata, Dock Sud, y todo el Paraná, San Nicolás. Esa es la provincia de Buenos Aires pujante, vigorosa, que genera 33 mil millones de dólares de exportaciones por año, de los USD 88.000 millones de la República Argentina.

Eso hay que ponerlo en valor, y del otro lado hay que enfrentar a los delincuentes: yo los voy a ir a buscar hasta abajo de la cama a los chorros, hasta abajo de la cama.

- Sobre los temas de inseguridad le pregunto ¿cuáles son sus propuestas y qué piensa del caso del policía que mató al motochorro en Moreno?

Como decía, voy a ir a buscar los chorros hasta abajo de la cama. Te quiero devolver tu libertad. Voy a poner a la Policía en la calle, voy a enfrentar el delito, voy a respaldar a la fuerza, voy a trabajar para mejorar los salarios, para darle acceso a la salud a la fuerza, voy a utilizar la tecnología, como ya lo hice. Anillos digitales, inteligencia artificial, reconocimiento facial para que puedas vivir en paz y para que recuperes el mate en la vereda, para que recuperes el fútbol en tu vereda, que es lo que antes tenían todos los bonaerenses.

Y qué pienso de la situación del otro día: la Policía tiene que actuar contra el delito, no se aguanta más el motochorro que viene, amedrenta y mata a alguien. Vamos a ver en qué situación está lo del policía y qué pasó, pero en principio, la policía está para actuar.

- Sobre educación. ¿Va a prohibir los paros? ¿Y qué va a hacer con Baradel?

Tenemos que salir de la escuela de la contención y el adoctrinamiento.

- Lo pregunto porque en el gobierno de María Eugenia Vidal hicieron decenas de paros y en estos cuatro años ni un solo día. ¿Espera que recuperen la memoria de los paros? ¿Y cómo va a hacer?

Puede ser que la recuperen la memoria de los paros, pero lo que nosotros tenemos que recuperar es la educación. Acá hay que terminar con esto. No puede ser que los gremios manejen la educación. El secretario general de un gremio representa a los trabajadores. La educación la van a manejar los especialistas en educación y lo que tenemos que hacer es que los chicos aprendan. Hoy la escuela en la provincia de Buenos Aires se convirtió en una escuela de contención -alimentos, comer-, en una escuela del adoctrinamiento. Y no va, no va.

Los chicos tienen que salir aprendiendo la lengua, lectoescritura, tienen que aprender matemática, tienen que aprender robótica, tienen que aprender tecnología, que es el futuro, tenemos que tener una capacitación constante con los docentes y tenemos que evaluar a los chicos. Porque evaluar no es estigmatizar, evaluar es ver qué le falta un chico y, para eso, aportarles las herramientas necesarias para que aprendan.

El sindicalista Roberto Baradel hace campaña por Kicillof y Santilli lo desafío a que se presente como candidato.

- ¿Y qué hacemos con Baradel? ¿Y qué hacen con Baradel? Saben que esté enfrente, porque está haciendo campaña por Kicillof.

Que sea candidato y que la sociedad decida.

- ¿Con los intendentes del Conurbano? Muchos van a ser kirchneristas.

Descentralización, autonomía. ¿Desde La Plata sólo una persona, un iluminado, tira para arriba y la provincia funciona, o se necesita 135 que empujen, con sus diferencias? Algunos van a empujar mucho mejor, otros no tanto mejor pero la descentralización y la autonomía, terminar con la burocracia, poner la educación en el lugar que tiene que estar. El acceso a la salud tiene que estar cerca del ciudadano. Seguridad a fondo, a fondo.

El 82% del delito de la provincia de Buenos Aires sucede en 25 municipios, los más densamente poblados, pero cercanos al Conurbano, más gran La Plata, gran Mar del Plata, gran Bahía Blanca.

- Una reflexión sobre Javier Milei: ¿les está sacando votos a Juntos por el Cambio?

Reconozco que abrió el debate en la Argentina. Milei, Espert, como muchos sectores liberales ampliaron el debate, tuvieron otro costado, otra mirada. Por supuesto que hay cosas con las que no concuerdo: no concuerdo con la venta de órganos, no concuerdo con la utilización de armas por parte de la población, no concuerdo con esto de vender las escuelas.

La provincia de Buenos Aires tiene 20.000 establecimientos escolares, 12.000 edificios. ¿Qué vas a hacer? ¿Se los vas a vender a otro? ¿Y dónde van los chicos? El 75% de la población va a la escuela pública y cinco mil establecimientos son de la educación pública de gestión privada. No veo que sea practicable. O un país sin Banco Central. Ahora reconozco que amplió el debate, amplió la discusión y la sociedad decidirá a quién quiere acompañar.

- ¿Le saca Javier Milei votos a ustedes?

Si estás en una elección de tercios, te lleva un camino de que de algún lado salen los votos. En una elección de tercios, probablemente le saque algo al oficialismo y algo a nosotros. Hay que ver en qué proporción. La discusión es en qué proporción. Eso lo vamos a saber vamos a tener un primer análisis el 13 de agosto y después vamos a tener en octubre el análisis completo, con lo cual por ahora Horangel no fui no, no soy.

- ¿Y de Cristina Kirchner?

De Cristina Kirchner yo no sé los movimientos. A mí me parece que la etapa de Argentina es hacia adelante, que volvieron peores, que fracasaron en la gestión y ahondaron y profundizaron todos los problemas de la República Argentina: en materia educativa, en materia de seguridad, en materia de inflación. La inflación acumulada del gobierno democrático, sacando la hiperinflación, es más alta, el endeudamiento más alto.

- Cristina Kirchner dice que no es su gobierno.

Es la vicepresidenta que eligió al presidente por un tuit. ¿No son parte del gobierno Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa? ¿No son el mismo gobierno? Es un relato eso, la situación es la realidad: 428% de inflación acumulada a hoy, ni que hablar en alimentos, 488%. Promedio de endeudamiento mucho más alto que el gobierno de Mauricio Macri. ¿De qué están hablando?

