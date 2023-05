Victoria Donda: “Cristina va a ser la arquitecta de las candidaturas, ya nadie le puede discutir su conducción”

Victoria Donda: “Este no es el gobierno de Cristina, es de Alberto Fernández y él le falló”

La subsecretaria bonaerense de Análisis y Seguimiento Político Estratégico, Victoria Donda, afirmó que Cristina Kirchner “va a ser la arquitecta de las candidaturas” del oficialismo, y calificó con un regular al Gobierno que, aclaró, es de Alberto Fernández y no de la vicepresidenta. “El sillón de Rivadavia es uno, igual que la lapicera”, aseguró.

Como ocurre desde hace semanas en el Frente de Todos, la funcionaria de Axel Kicillof embistió con dureza contra el precandidato presidencial y diputado libertario Javier Milei, a quien acusó de “representar la muerte y el aniquilamiento de una parte de la sociedad” y lo definió con acidez: “Es un panelista despeinado, que grita en un escenario y duerme con ocho perros y su hermana”.

En una entrevista con Infobae, la ex titular del INADI dijo que después del acto del 25 de Mayo “nadie le puede discutir a Cristina la conducción del movimiento” y que, por eso, la vicepresidenta “va a ser la arquitecta de las candidaturas que nos van a llevar a ganar el próximo octubre”.

Victoria Donda: “Milei es un panelista que grita y duerme con ocho perros y su hermana”

Donda también dijo que fue víctima de fake news, entre la que ubicó la acusación de haber tenido una empleada doméstica no registrada. “La resolución de eso fue que tuvieron que archivar todas las causas porque eran todas mentira”, afirmó la funcionaria del gobierno bonaerense.

Definiciones destacadas del reportaje

1- “Después del acto en la Plaza de Mayo nadie le puede discutir la conducción del movimiento a Cristina”.

2- “Cristina Fernández de Kirchner va a ser la arquitecta de las candidaturas que nos van a llevar a ganar el próximo octubre”.

3- “Sergio Massa puede ser candidato a presidente”.

4- “Viejo es hablar de la dolarización. Cantar ‘patria sí, colonia no’ no sé si es tan viejo. Es una respuesta a los que hoy están planteando volver a los 90″.

5- “Alberto Fernández le falló a Cristina Kirchner y ella se lo dijo en varias oportunidades”.

6- “Este es el gobierno de Alberto Fernández, no es el gobierno de Cristina Kirchner”.

7- “Este gobierno me decepcionó a mí y a mucha otra gente. Creo que podríamos haber hecho las cosas distintas”.

Victoria Donda habló del escándalo por la empleada no registrada: “Fue una fake news”

8- “Si hubo un gran error en este gobierno que hoy estamos atravesando es que a Cristina se la escuchó poco”.

9- “Javier Milei es un panelista despeinado, que grita en un escenario, que duerme con ocho perros y su hermana”.

10- “Me preocupa que un pibe que lo único que tiene es una mochilita de Rappi y sus piernas quiera votar a Milei y piense que la dolarización puede ser una salida, porque ese pibe no va a ver un dólar nunca en su vida”.

11- “Milei puede representar la muerte y el aniquilamiento de una parte de la sociedad. Por las políticas neoliberales que ya vivimos en los 90 y que significaban que de cada dos chicos que nacían en Argentina uno estaba por debajo de la línea de pobreza. Y que muchos murieran desnutridos antes de llegar a 5 años”.

12- “Fui víctima de muchas fake news. Dijeron que el padre de mi hija era pedófilo. Dijeron que yo tenía una trabajadora en forma no registrada. Dijeron que yo estaba tomando una línea de cocaína en el Congreso y era una foto de otra persona. Y todo era mentira”.

La entrevista a Victoria Donda

Victoria Donda por Facundo Chaves - Entrevista Completa

- Le pido una reflexión del acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, pero sobre todo, con qué se fue usted de esa movilización.

Lo primero es destacar la enorme cantidad de gente que fue en medio del diluvio. Muchos evaluaban que con lluvia iba a ir poca gente, pero la gente se movilizó, fue a escuchar a aquella persona que sienten que dirige y que es la responsable de los últimos años más felices, donde tenían la heladera llena, donde agarraban su recibo de sueldo y encontraron reflejado un aumento que significaba que puedan mejorar un poquito su calidad de vida.

Eso fue muy emotivo: el amor con el que la gente fue a escuchar a Cristina es imposible que no te llegue si sos militante. Si sos militantes y en algún momento caminás esas calles. Me fui con eso, con la cara de esperanza de mucha gente que estuvo ahí. Gente que cuando Cristina decía “lo último que voy a decir” y veías gente que rezaba desde arriba del escenario, eso fue increíble.

- Mucha gente llegó a esa plaza con la ilusión de que se iba a decir el nombre de los candidatos.

¿La gente o la dirigencia? A veces la incertidumbre, la inquietud y la ansiedad de querer saber me parece que pesa más en la dirigencia política que en la gente. Fueron a escuchar lo que realmente escucharon, que es cuál es el proyecto de gobierno. Que es en definitiva lo que a la gente le interesa.

Ese pueblo que estaba ahí movilizado y el que no estaba porque no pudo llegar -mucha gente de las provincias- querían escuchar qué país es el que soñamos y porqué país queremos trabajar. Eso fue lo que Cristina delineó claramente en los cuatro puntos de gobierno que ella propone, tenerlos como guía para hacer un programa de gobierno.

- Estaban arriba del escenario Eduardo “Wado” De Pedro y Sergio Massa. ¿Para usted fue una señal o un apoyo de Cristina Kirchner? ¿Cómo lo interpretó?

Primero que tenemos futuro, y eso me parece muy importante. Cuando muchos desde la derecha y de sectores neo-reaccionarios que empezaron a juntarse, y también desde los medios de comunicación auguraba la muerte del kirchnerismo -o la deseaban- lo que se demuestra es que hay futuro. Lo que se mostró fue un peronismo unido y se mostró un peronismo con conducción. Peronismo y sectores que venimos desde otros lugares, que tiene una conducción y esa conducción es clara. Y está decidida a llevar adelante un programa de gobierno que discuta los puntos fundamentales de cara al mundo que viene.

Cuál va a ser la relación de Argentina con el exterior, cómo nos vamos a relacionar con el Fondo Monetario, pero también qué proyecto de país vamos a tener en cuanto a la matriz productiva: un país que está absolutamente primarizado y que depende de las materias primas y que tengamos que rezar para que deje de llover o para que empiece a llover, o un país con una apuesta a la industria del conocimiento.

Fue muy bueno escuchar a Cristina plantear esto como desafío, pero también fue muy bueno ver ahí a dirigentes políticos capaces de llevar adelante ese programa de gobierno .

Plaza y selfie. Victoria Donda se fotografió con Cristina Kirchner y la legisladora Victoria Montenegro.

- Faltaron gobernadores y faltaron dirigentes de la CGT.

Gobernadores vi a tres. Los gobernadores también tienen sus agendas. Con algunos dirigentes de la CGT más clásica las diferencias son bastante marcadas y están a la vista, por eso también no estaban, y me parece que está bien que el peronismo con las ausencias también exprese sus disidencias. Lo que no se puede discutir es que ese escenario marcó, con heterogeneidad, a la mayoría de este movimiento político que expresa una mayoría de voluntad popular.

- Se habló mucho del pasado. Cristina Kirchner ponderó mucho su segundo gobierno…

Y el primero de Néstor. Recordar que se cumplía un aniversario muy importante de lo que fue la recuperación del Estado por parte del gobierno de Néstor Kirchner.

- Se cantó “Patria sí, colonia no”. ¿No luce medio antiguo?

¿Te parece?

- … y un poco…

No. La verdad que no.

- Es una consigna que se cantaba hace 50 años o 60 años.

Sí. Un montón de años. En un país donde tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que pesa como una losa sobre la cabeza y el futuro de cada uno de nosotros y nosotras, el hablar de colonia no sé si es tan viejo. Me parece que no es lo mismo tener un gobierno que sea elegido por la voluntad popular y que dirija en forma soberana el futuro de los y las argentinas, que tener una oficina del Fondo Monetario en Argentina y que decida cuáles son las políticas económicas que se van a establecer. Hay quienes hoy proponen eso. Viejo es hablar de la dolarización. De eso se hablaba cuando éramos chicos. Esa dolarización…

- Estamos con una agenda con el espejo retrovisor.

No se puede manejar sin espejo retrovisor. Es bueno tener el espejo retrovisor y el futuro. Todo junto en un escenario.

- A los que se movilizaron a la Plaza de Mayo para escuchar a Cristina, el “patria sí colonia no” es una música que les suena bien. ¿Y a los que no van? ¿A los que ni siquiera tienen conexión con la política, les suena bien?

A algunos les sonará bien y a otra parte de la sociedad no. De eso se trata la democracia. Hay una mayoría que suele no estar expresada en los espacios de poder concentrados hegemónicos. A éstos, mucho no les importa la Patria, porque cuando la Patria es lo que prima, lo que prima también son discusiones a las que se resisten, como la que tiene que ver con la distribución de la riqueza.

No podés tener una Patria con 50% de tus compatriotas excluidos del sistema económico. Ni tener una Patria sin una mirada de futuro. Hay sectores que evidentemente eso no lo quieran. Tampoco podés tener una Patria si lo que pensás es una sociedad donde vender tus órganos sea libre o que para sobrevivir puedas vender un ojo si querés. O prender fuego el Banco Central y llevar tu vida económica con papelitos de colores, porque no sé dónde van a sacar los dólares. Eso no es Patria, eso es colonia.

El problema de “patria sí, colonia no”, que empezó a cantar la gente que estaba congregada en esa plaza más que tiene más que ver con una respuesta a los que hoy te están planteando lo que nos plantearon en los 90 que con la mirada del futuro que propuso Cristina desde el escenario.

- Si tuviera que elegir ¿su candidato en Wado De Pedro o Sergio Massa?

Mi candidato. Tengo una conducción, que es Cristina Fernández de Kirchner. Es ella quien va a ser la arquitecta de las candidaturas que nos van a llevar a ganar el próximo octubre.

- ¿Se puede hacer dos veces lo mismo? Con este resultado que tuvimos. Cristina Kirchner, en el 2019, siendo la arquitecta de toda la oferta electoral del Frente de Todos.

Ganamos.

- Sí, ganaron, pero el resultado del gobierno no parece muy bueno.

El Gobierno tuvo algunas buenas respuestas. Soy muy crítica del gobierno nacional y por eso me fui. Pero dio buenas respuestas, sobre todo en su primera primera parte. Fue buenas respuestas ante lo inesperado, como la pandemia. Pero en lo esperado, que era la negociación con el Fondo Monetario, que además es lo que ahora nos condiciona -condiciona a la democracia, pero también condiciona al Gobierno- fue donde más diferencia tuvimos y costó acomodarse.

- Cristina Kirchner reconoció que las diferencias con Alberto Fernández empezaron antes de haber asumido.

Con la campaña, sí.

Cristina Kirchner encabezó el jueves 25 de Mayo un acto multitudinario por los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada.

- Por eso preguntaba si se puede hacer dos veces lo mismo. Armar un acuerdo con partes distintas y que sea Cristina Kirchner la que repita esa acción y tengamos resultados diferentes de los que tuvimos.

Después de la Plaza de Mayo nadie le puede discutir a Cristina Kirchner que va a volver a hacer esto. Nadie le puede discutir la conducción del movimiento a Cristina. Hoy no se la puede discutir nadie. ¿Quién tiene la capacidad de movilizar todas esas voluntades? La heterogeneidad que expresaba el escenario, pero la homogeneidad que expresaba la calle. A la única que ese pueblo sigue hoy es a Cristina Fernández de Kirchner. Es la conducción del movimiento. En eso unánimemente hay un acuerdo.

- ¿Y Massa? ¿Es un candidato competitivo, puede ser candidato a presidente?

Sergio hoy tiene la responsabilidad de ser el ministro de Economía de un gobierno que está muy condicionado con su acuerdo con el Fondo y me parece que asumió esa responsabilidad con mucho valor.

- No me respondió. ¿Puede ser candidato a presidente?

Puede ser candidato a presidente.

- ¿Y una fórmula conjunta con Wado De Pedro?

Ya respondí eso.

- ¿Axel Kicillof debería seguir en la provincia de Buenos Aires o cree usted que puede ser un buen candidato presidente?

Axel Kicillof está haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires y ya te dije quién creo que tiene que ser candidato presidente.

- ¿Tiene que desdoblar las elecciones o hacerlas en conjunto con la nacional?

Eso va a depender de la arquitectura que se está construyendo y que la evaluación va a ser conjunta con quien sea candidato o candidata a presidente y a la gobernación.

- Le pido que me hable un poco de Alberto Fernández. ¿La decepcionó?

Alberto Fernández personalmente no. Me parece que es una buena persona, no tengo ningún reclamo desde lo personal para hacer. Este gobierno sí me decepcionó a mí y a mucha otra gente. Creo que podríamos haber hecho las cosas distintas.

- ¿En qué por ejemplo?

En la negociación con el fondo por ejemplo. Pero te diría que la bisagra y la muestra de eso fue cuando se planteó la expropiación de Vicentín e inmediatamente se dio marcha atrás. Ahí se marcó una debilidad muy importante. Creo que el equipo económico y político no estaba lo suficientemente coordinado como para poder llevar adelante una empresa de esas magnitudes. Y no había una idea de para qué. Muchos por fuera de esos equipos económicos planteamos la necesidad y lo seguimos haciendo de una empresa de alimentos nacional.

- ¿Pero no es viejo eso?

¿Pero te parece? Nacional no significa que sea dirigido por el Estado.

- Es que no veo ningún país serio que tenga una empresa de alimentos del Estado para regular los precios.

Conocés algún otro país que sufra los niveles inflacionarios que sufrimos nosotros, resultado también de una economía primarizada y que sólo exporta materia prima y alimentos. Es una situación que surge también de que lo que nosotros vendemos al mundo aumenta tanto de precio y quienes concentran la economía aumentan los alimentos. Conocés otro país que haya tenido más de un 100% de inflación resultado de que prefieren vender los granos afuera que es una causa, entre otras cosas, porque no es no es la única causa de la inflación, pero es una de las causas importantes. Todo eso no le pasa a ningún otro país. No digo que tenemos que volver a la década del 50...

- Parece, Victoria.

No. Es caminar hacia un capitalismo moderno, pero el capitalismo moderno tampoco es la monopolización de grandes rubros de la economía alimentaria, que nos expone a la inflación y al aumento de precios y también a llenarnos el cuerpo de veneno, porque terminamos comiendo cualquier cosa, también.

- El gobierno de Alberto Fernández si tuviera que evaluarlo, ¿es un buen gobierno, un mal gobierno, un gobierno pésimo?

Un gobierno regular. Me parece que regular es la calificación.

- ¿Alberto Fernández fue leal a Cristina Kirchner o le falló?

Eso lo tiene que evaluar Cristina Kirchner.

- Se lo pregunto como dirigente política y militante.

Creo que falló. Y que se lo dijo Cristina Kirchner en varias oportunidades.

- ¿Pero Alberto Fernández fue leal con ella?

La lealtad tiene que ver con otra cosa. Me parece que falló no en lo personal, pero sí en lo político, en cómo tenía que dirigir esa alianza de gobierno.

Otros tiempos. Alberto Fernández y Victoria Donda, cuando todavía era la titular del INADI.

- ¿Este es el gobierno de Cristina o no es el gobierno de Cristina?

Primero este es un gobierno presidencialista, con lo cual es el gobierno de Alberto Fernández. Cristina es la vicepresidenta y es la presidenta del Senado y desde su lugar planteó y llevó adelante las políticas que se podían hacer cuando no había acuerdo. Desde decir que había que tener cuidado en cuanto a qué medidas económicas adoptábamos para que el crecimiento argentino no sólo beneficie a cuatro vivos, que es lo que hoy está pasando, hasta hablar de los funcionarios que nos funcionan.

Me parece que eso marca quien gobierna. Al principio de la gestión de Alberto Fernández todos decían “va a gobernar Cristina”. La verdad es que sillón de Rivadavia hay uno y la lapicera también la tiene el que está sentado en el sillón de Rivadavia. Por eso Cristina le reclamó a Alberto en más de una oportunidad que use esa lapicera.

- ¿O sea que no es el gobierno de Cristina?

No.

- Porque la oposición plantea que sí es el gobierno de Cristina y que Cristina no se hace responsable.

Es como decir que el gobierno de Macri era el gobierno de Michetti.

- Pero no equiparar a Cristina con Michetti. Me imagino.

Las dos eran vicepresidentas. Pero por supuesto que no las pongo en equivalencia ni con Michetti ni con nadie, porque me parece que Cristina una de las dirigentes políticas de América Latina más brillantes que hemos tenido en los últimos tiempos. Lo que estoy diciendo es que en un sistema republicano de gobierno y presidencialista como el que tenemos cada uno tiene su rol. Quien encabeza hoy el Poder Ejecutivo es el presidente.

- Correcto. ¿Y cuántas chances de ganar tiene el peronismo?

Muchas.

- ¿Por qué?

Vamos a ganar en el 2023.

- Muchos datos confirman un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, inflación elevada, el dólar por las nubes.

Pero la sociedad sabe, conoce y tiene memoria reciente de lo que es Juntos por el Cambio. Nadie quiere volver a ese país donde te levantabas y cada 20 días te encontrabas una boleta de luz distinto abajo de la puerta porque siempre te aumentaban las tarifas a vos y no a las empresas o a los sectores concentrados.

A mí no me gustaría volver a tener un presidente que su primera medida de gobierno sea beneficiar a los sectores más privilegiados: excluir a las mineras de las retenciones que pagaban, permitir que los sectores que más dinero ganaron dejen de pagar retenciones, cosa que después tuvo que ir para atrás. Nadie quiere volver a ese país. Y también sabe la sociedad que hay una frase que por ahí te parece también antigua, pero creo que es muy presente y estuvo muy presente el 25 de Mayo, que “los días más felices fueron y serán peronistas”.

- Hay que ser peronista para creer en eso.

No. Hay que mirar la realidad. ¿En qué momento en nuestro país se discutió el salario y se equiparó el ingreso de los salarios con los sectores de más riqueza? ¿En qué momento Argentina fue el país donde un trabajador ganaba más que cualquier otro trabajador de América Latina? En el gobierno de Cristina. ¿En qué momento este país pudo extender la protección del sistema de pensión y asistencia social? Durante el gobierno de Cristina. ¿En qué momento la gente más se jubiló? En el gobierno de Cristina. Y así podemos seguir. ¿Y cuándo fue el momento en que las empresas más ganaron? En el gobierno de Cristina. Para ver eso, sólo hace falta no ser gorila.

- ¿Qué lugar va a tener Cristina Kirchner a partir del 10 de diciembre? Ya ratificó que no va a ser candidata, pidió comprensión de texto, pero igual le gritaron “Cristina Presidenta”.

Cristina va a tener el lugar que tiene hoy. Es la que conduce el movimiento y ningún gobierno puede ser un gobierno popular desconociendo para quién está gobernando.

- ¿Es posible gobernar para el peronismo con Cristina tras bambalinas, otra vez?

¿Por qué tras bambalinas?

- No siendo Presidenta, ni estar investida por el cargo…

Una cosa es no estar investida con el cargo y otra es que aquellos que sí lo están no te escuchen. ¿A quién van a escuchar? La verdad que me sorprende mucho. Cristina y Néstor han sido personas de quienes, además, durante mucho tiempo estuve alejada, pero que escuchaban mucho a Alfonsín. ¿Y Alfonsín estaba tras bambalinas? No, era un dirigente con experiencia de haber vivido años de la democracia muy difíciles, que fueron los años de la recuperación democrática.

Escuchar no es obedecer; escuchar es escuchar. Si hubo un gran error en este gobierno que hoy estamos atravesando es que a Cristina se la escuchó poco. ¿Cómo no vas a escuchar a la mujer que le garantizó mejorar la calidad de vida a la mayoría de los argentinos y argentinas? La tenés al lado. ¿Cómo no vas a escucharla? La escuchan en el mundo. En los foros internacionales los grandes líderes mundiales se quedan callados escuchando a Cristina. ¿Cómo no la vas a escuchar? La verdad es que me parece que es hasta un desperdicio y si fuese hombre, no sé si le pasaría.

- A ver.

A Alfonsín lo escuchábamos. A Duhalde todavía lo seguimos escuchando.

- Pero Victoria, estuvieron todos los canales en vivo y en directo con Cristina en hablando y proyectando su discurso.

Y por eso. ¿Cómo no la vas a escuchar? Si llegás al Gobierno cómo no la vas a escuchar si es la mujer que concentra la atención de los que la aman y los que la odian. La odian tanto que la quisieron matar. Espero que se construya un gobierno que escuche a la dirigente más importante de los últimos años.

- La receta de que la persona que tiene el poder y los votos no esté en el Gobierno y tenga un delegado es algo que nunca funcionó. Ya se comprobó. ¿Por qué esta vez sí va a funcionar?

Hay que tratar de no manejar sólo con el espejo retrovisor y ser un poco más moderno. Caminar a la modernidad tiene que ver con escuchar consensos. Escuchar a esa mujer que otra vez concentra ese nivel de experiencia tan importante y de autoridad, porque ha sido quien pudo garantizarle a esta sociedad vivir mejor efectivamente, es un desperdicio. Quienes no la escuchen me parece que en realidad se están perdiendo eso. El desperdicio de quien tiene la experiencia para poder llevar adelante un mejor gobierno.

La última reunión que mantuvieron los principales dirigentes del PRO.

- Le pido una mirada sobre Juntos por el Cambio.

Argentina está caminando hacia un mundo donde tenés un gran polo de centro derecha y un polo de centro izquierda, que fue expresado históricamente en nuestro país por el peronismo como columna vertebral de ese movimiento.

Juntos por el Cambio está teniendo una fuerte puja sobre cuál es el modelo de país que van a llevar adelante. En realidad y en el fondo, sus discusiones tienen que ver con la distribución de la riqueza y con cómo conciben la sociedad. Pero es algo que no pasa solamente en Argentina, sino en el mundo.

Los sectores neo-reaccionarios están creciendo en el mundo y eso tiene que ver con la fuerte crisis en la que entró el sistema del capitalismo, el sistema financiero internacional. Esa crisis es muy grande y hace que resurjan -hablando de discursos viejos- discursos viejísimos, que fueron pilares fundamentales de sistemas como el nazismo. Y no lo estoy comparando, porque me parece que hay situaciones que son incomparables, pero hay muchas partes de esos discursos que resuenan al oído y que tienen que ver con esos discursos que en 1933 los escuchábamos en esa Alemania y empezaron a extenderse rápidamente por toda Europa. Hoy también lo estamos escuchando, por eso hay que tener cuidado.

- ¿Qué piensa sobre el fenómeno libertario y de la adhesión que convoca Milei en jóvenes que antes conectaban mayoritariamente con el kirchnerismo?

Leí una frase de Pepe Mujica ante una pregunta que le hace un periodista sobre qué pensaba del fenómeno de Javier Milei y él le contestó “el fenómeno son ustedes que le dan bola”. Lo más importante es ver por qué interpelan a los jóvenes. Javier Milei es un panelista despeinado, que grita en un escenario, que duerme con 8 perros y su hermana. No me voy a poner a analizar a un personaje pintoresco, de mínima, y con esas características. Sí su discurso y sí qué es lo que moviliza en una parte de la sociedad.

El discurso tiene que ver, con muchos puntos, con ese discurso instalado en la Europa de la década del 30, en plena crisis. La discusión que plantea el debate y las medidas más importantes que plantea no son un fenómeno solamente en la Argentina. Se reproduce en Colombia con Rodolfo Hernández, en Brasil con Jair Bolsonaro, y que antes empezó en Estados Unidos, con Donald Trump. Recordemos que en el 2019 creo que los dos vimos algo que parecía una película pero que era realidad y que nunca nos lo imaginamos, que era ver el Capitolio tomado por los fanáticos seguidores de Trump. Esos fanáticos seguidores de Trump son bastante parecidos a los fanáticos seguidores de Milei. Y tienen un porqué: porque el Estado no da respuesta.

- Déjeme hacer un punto ahí. Festejaron los 20 años que el kirchnerismo tiene un rol decisivo en la política argentina. ¿O no?

Sí.

- ¿Y no es responsabilidad del kirchnerismo, este estado de situación y que aparezca un Milei?

No. Por supuesto que no. Primero porque no sólo ocurre en la Argentina. Te estoy diciendo que es global. En Europa se ha reproducido.

- Pero había dicho usted que el Estado era el que no daba respuestas.

Estoy diciendo que el Estado moderno entró en una crisis a la par que el mismo sistema. Este discurso que nosotros escuchamos en Milei, se escucha en el partido de Vox de España; en Marine Le Pen en Francia, donde disputó la presidencia; en el partido neonazi de Alemania que fue ganando cada vez más escaños. Se escucha en Inglaterra y en casi cualquier parte del mundo. Creció y tiene representación porque hay una crisis: una crisis económica que se traduce en crisis política y en una crisis de representación de ese sistema político.

A mí me preocupa que un pibe que lo único que tiene es una mochilita de Rappi y sus piernas que la arriesga todos los días en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires cada vez que hace un cruce de calle quiera votar a Milei y piense que la dolarización puede ser una salida. ¿Sabés por qué me preocupa? Porque ese pibe no va a ver un dólar nunca en su vida. Porque ese pibe está detenido en una situación de angustia personal porque no sabe si va a llegar a fin de mes o no va a llegar a fin de mes y nadie le está dando respuesta. A esa gente es a quien le tenemos que dar respuesta y el kirchnerismo se la dio. Cuando el kirchnerismo gobernó no estaba Milei.

Objetivo Milei. La subsecretaria Victoria Donda apuntó contra el líder libertario. (foto Franco Fafasuli)

- ¿Qué piensa de la elección de Victoria Villarruel como candidata a vice de Milei?

Expresa lo que expresa Milei: el negacionismo. Los sectores neo-reaccionarios son eso: son negacionistas. Niegan los genocidios, el que niega el Holocausto y el que niega el genocidio de la última dictadura militar y lo reivindican. Reivindican los delitos más horrorosos que ha vivido nuestra sociedad argentina. No me parece extraño que sea su compañera de fórmula. Y tiene un candidato a gobernador en Tucumán como Ricardo Bussi. Es bastante consecuente en eso.

- ¿Puede ser Presidente Milei?

Espero que no. Voy a hacer todo lo posible para que eso no ocurra.

- ¿Si gana Milei o Juntos por el Cambio cuál va ser el lugar de Victoria Donda?

Voy a ser parte de la oposición a un gobierno neo-reaccionario como el que puede representar Milei. Porque Milei puede representar la muerte y el aniquilamiento de una parte de la sociedad. O Juntos por el Cambio, que va a representar lo que ya representó, pero con más profundidad.

- Le pido que repita eso.

La muerte y el aniquilamiento de una parte de nuestro pueblo. Sí, por supuesto. Llevar adelante las políticas neoliberales que quieren instalar Milei son las políticas neoliberales que ya vivimos en los 90. Y significaba que teníamos de cada dos chicos que nacían en Argentina uno por debajo de la línea de pobreza. Y significa que muchos mueran desnutridos, antes de llegar a los cinco años. La muerte y el aniquilamiento es el modelo neoliberal. Y yo voy a hacer oposición a eso.

- Aníbal Fernández habló de sangre y de muertos en las calles, Juan Grabois habló de helicóptero, el dirigente piquetero que también es funcionario, Daniel Menéndez dijo que no van a durar ni dos minutos. ¿Qué tipo de oposición se espera para el 10 de diciembre si no gana el peronismo?

El peronismo fue y va a seguir siendo una fuerza de la democracia. Cada uno que se haga cargo de las cosas que dice. Soy una mujer que vive en carne propia lo que significa la espiralización de la violencia política, que ha nacido en dictadura, pero llevo adelante mi vida política en democracia y creo muy profundamente en que la democracia es la única forma aun imperfecta, aún esta democracia está condicionada tanto por el Poder Judicial.

- Decir que va a haber muertos si gana una opción política que a mí no me gusta, no sé si es muy democrático.

Lo que estoy diciendo es que en los 90 hubo muertos porque el modelo neoliberal excluye a una parte de la sociedad. Hablo de los que mueren cuando llevás adelante un proyecto político económico de hambre. Hablo de hambre no de las calles o de la violencia.

- La pregunta tenía que ver si solamente el peronismo puede gobernar. Alfonsín no pudo, De la Rúa no pudo y Macri terminó a los tumbos.

¿No será que Macri terminó a los tumbos porque apenas asumió empezó a aumentar las tarifas, a despreocuparse del futuro de los trabajadores y lo único que quería era llevar adelante la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo para flexibilizar? ¿No será que el gobierno de Mauricio Macri terminó así porque llevó adelante una modificación del sistema previsional que impide que hoy que muchos se jubilen, que era un derecho que ya habían adquirido con el gobierno de Cristina? ¿No será por eso que él terminó a los tumbos? ¿No será que un modelo de hambre hace que uno se resista? ¿Si a vos quieren entrar a tu casa y saquearte la heladera, qué vas a hacer?

- Este gobierno prometió la heladera llena y no está llena.

Por eso creo que hay que modificar cosas del gobierno. Lo que hizo el pueblo con Mauricio Macri y lo que tenemos que hacer con cualquiera que nos proponga las mismas medidas que Mauricio Macri es defendernos. En defensa propia…

- ¿Cómo?

Con democracia. Para eso tenemos la democracia y por eso la tenemos que defender y fortalecer.

- La oposición plantea que se vienen 14 toneladas de piedras de nuevo.

La oposición puede plantear muchas cosas. Una oposición que no salió a reclamarle al Poder Judicial que aclare quién quiso asesinar, quién llevó adelante el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner es una oposición que me merece un respeto por lo menos dudoso.

- ¿Pero cree usted que está vinculada a esa situación la oposición? Al intento de magnicidio.

Me encantaría que la jueza lleve adelante alguna de las medidas que se le están solicitando.

- Es muy fuerte decirle a la oposición participó de alguna manera en una maniobra para matar a la vicepresidenta.

¿Es mucho, no? Pero por lo menos que a Gerardo Milman le pidan el teléfono, creo que es algo que corresponde. Que todavía tengamos sentado como diputado nacional a un tipo que dijo que mientras la estén matando a Cristina él iba a estar viajando a la Costa -y no lo digo yo, lo dijeron sus asesoras- y que ningún juez le pida el teléfono? Es poco serio y lo único que demuestra es que tenemos un Poder Judicial manipulado, que un sector ya es parte de un partido político de oposición, que tenemos una Corte Suprema muy débil y genuflexa con los poderosos. Que acepta sus viajes a lagos escondidos y que se pone muy fuerte cuando la sociedad y el pueblo le está pidiendo cosas. Es uno de los debates que sin lugar a dudas tenemos que dar, porque de los tres poderes que tenés en la democracia, en un sistema republicano del gobierno, sin dudas el Poder Judicial es el más antidemocrático.

Donda es subsecretaria en el gobierno de Axel Kicillof.

- ¿Cómo se lleva con los haters?

Los haters son como los últimos eslabones de esta forma de ataque a la democracia y a la libertad de expresión. Que las redes sociales han modificado lo que nosotros conocemos tradicionalmente como libertad de expresión, de hecho han modificado tu profesión. La flexibilizó, generó otras condiciones.

- Ayudaron mucho también las redes sociales. Tienen cosas muy negativas y cosas muy buenas.

Puede que hayan hecho mucho bien, pero otra parte no. Por eso creo que hay un debate para darnos. Si cualquiera con un teléfono celular es igual de periodista o analista político que vos, en la calle. Son debates para darse.

- Menos censura, todos los debates son posibles.

Me parece que hay muchas cosas para analizar. Ahora ¿es censura evaluar si la proliferación de los discursos de odio, las fake news dañan o no dañan la democracia?

- Depende de quién diga que es fake news o discurso de odio.

Fake news es una noticia mentirosa. Es la mentira.

- Pero va a depender de quién defina qué es una mentira y qué no.

Fake news está definido internacionalmente y por la comisión de libertad de expresión de la ONU, hay tratados internacionales que están hablando de este fenómeno.

- En Venezuela y Nicaragua usan el concepto de fake news para hacer bastantes tropelías contra los derechos humanos.

En Brasil ganaron la presidencia con Bolsonaro, con las fake news, diciendo que quienes eran candidatos de Lula se drogaban en la vía pública. En Brasil ganaron. Bolsonaro ganó con las fake news y las reivindica. Trump gana con las fake news, porque no son usadas por los sectores populares o democráticos o de centro izquierda. Son utilizados por quienes tienen esas tecnología y que manejan esas tecnología.

Los haters no son personas odiadoras, nada más. Tenés empresas dedicadas a transmitir el odio en las redes. ¿Y eso por qué? Porque el odio en definitiva lo que termina generando es un clima de violencia tan grande que hace que muchos y muchas se replieguen en su accionar político.

¿Es algo que me lo pregunté? Y, sí la verdad es que mucho, porque además he sido víctima de muchas fake news.

- ¿Por ejemplo?

Por ejemplo, dijeron que el padre de mi hija era pedófilo. Por ejemplo, dijeron que yo tenía una trabajadora en forma no registrada.

- Eso generó mucha controversia.

Eso sería bueno poder decirlo. La fake news lo que genera es que la controversia quede en la controversia y no se sepa cuál es la solución. La resolución de eso fue que tuvieron que archivar todas las causas porque eran todas mentira. Esa fue la solución. Ahora esto que yo te estoy diciendo no lo sabe nadie. ¿Por qué no lo sabe nadie? Por lo que genera las fake news. La fake news lo que hace es la espectacularidad del debate y de grandes títulos que son mentira, pero cómo se resuelve, no sale en ningún lado.

No lo saben ni siquiera los periodistas. Vos sabías de la controversia que generó esa fake news y no sabías cómo se resolvió. Se resolvió, tuvieron que decir que no eran cierto lo que es las cosas que decían.

¿La fake news qué genera? Que haya una foto mía en algún lado dando vuelta diciendo que yo estaba tomando una línea de cocaína en el Congreso Nacional. Era una foto de otra persona, pero salieron a decir eso. ¿Cómo se resolvió eso? Y nada. Hay que salir a decir que es mentira.

O sea, que la fake news inicia una cadena de mentiras sobre determinados sujetos políticos, protagonistas de determinados debates, y en algunas situaciones, y luego a veces esas mentiras que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales terminan en los juzgados. Juzgados que son bastante funcionales a esos sistemas de poder que instalan las fake news. Con eso tenemos que terminar porque eso daña la democracia. No depende solamente de quien diga qué es una fake news o no es una fake news.

¿Cómo evitamos las fake news? Si recibís una noticia falsa, no la digas ni la reproduzcas, porque al reproducirlas sigue generando daño a la democracia.

Seguí leyendo