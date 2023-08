Una película de animación nominada al Oscar llegó a HBO Max

Marcel, un pequeño caracol que conquista la gran pantalla. (A24)

Rareza entre rarezas, Marcel, el caracol con zapatos (Marcel the Shell with Shoes On) es una película de animación independiente que fue nominada al Oscar a mejor largometraje de animación en la última entrega de los premios de la Academia. Finalmente perdió frente a Pinocho (2022), que estuvo dirigida por Guillermo Del Toro.

Esta original y pequeña producción de 2021 es una joya por descubrir. Pertenece al género de animación, pero también al falso documental. Si hay dos narraciones que parecen opuestas son las de la animación y las del documental. Pero el relato se encarga de combinarlos de forma brillante. Marcel es un pequeño caracol con un ojo y zapatos que vive en una casa junto con su abuela y añora a su familia. Los caracoles son personajes animados cuadro por cuadro, pero el resto de las cosas son reales.

La rareza animada que conquistó el corazón de la academia. (A24)

En dicha casa, convertida ahora en Airbnb, tiene como habitante a un documentalista recién divorciado que descubre a Marcel y decide hacer un documental sobre él, porque el pequeño tiene la capacidad de hablar sobre el mundo que lo rodea con una locuacidad fuera de lo común, para cualquier ser vivo en general y para ser un caracol en particular.

El largometraje empieza con Marcel hablando a cámara y Dean, el documentalista, charlando sobre el documental. Poco a poco iremos conociendo la personalidad del caracol y su historia, que es el corazón mismo de la historia. La animación de los caracoles es bellísima y no tiene intención alguna de ser realista. Justamente eso es lo que marca la distancia entre este título y todos los demás.

"Marcel, el caracol con zapatos" es resultado de cuando la animación y el documental se entrelazan en la pantalla. (A24)

La animación cuadro a cuadro de Marcel, el caracol con zapatos se integra a la acción en vivo con una naturalidad sorprendente, pero su mezcla entre animación y falso documental hizo dudar a algunos acerca de si podía ser elegible para los premios Oscar. Cuando se supo que reunía las condiciones para estar en la lista fue enviada a competir y terminó obteniendo la mencionada nominación. El personaje ya había sido probado en tres cortometrajes anteriores, siempre con la voz de Jenny Slate (Un don excepcional, Parks and Recreation) como Marcel.

Y si de voces se trata, tener a Isabella Rossellini haciendo la voz de Connie, la abuela italiana de Marcel, es un lujo de un refinamiento extra que ubica a la película en un lugar de privilegio. No es necesariamente una historia para niños, pero igual mantiene la ternura y la emoción para todo público.

