Soy Leyenda: Michael B. Jordan expresa su emoción por compartir pantalla con Will Smith en la secuela

Director Michael B. Jordan attends the premiere of the film "Creed III" in London, Britain February 15, 2023. REUTERS/Henry Nicholls

A poco más de década y media desde su lanzamiento, Warner Bros. está avanzando con la secuela de Soy Leyenda (I Am Legend, 2007). Anunciada oficialmente en 2022, la continuación del éxito de taquilla ya comenzó su desarrollo, asegurándose grandes nombres delante y detrás de cámaras. El primer punto a favor es el regreso del guionista ganador del Oscar, Akiva Goldsman, quien se está haciendo cargo de la escritura de la historia. Pero también hay dos grandes actores negociando su participación delante de cámaras: Will Smith y Michael B. Jordan.

Semanas atrás, Smith reconoció que tuvo conversaciones relacionadas a su regreso en la película y afirmó que hay “ideas muy sólidas”. Ahora su coestrella también habló sobre el proyecto y expresó su emoción por compartir pantallas con el actor de Bad Boys. “Me hace mucha ilusión ponerme delante de la cámara con él. Siendo alguien a quien admiro desde hace mucho tiempo, poder trabajar con Will es algo que me ilusiona. Estoy muy emocionado”, reconoció.

El intérprete, que tiene créditos en películas como Pantera Negra (2018) y la trilogía de Creed, a su vez reconoció que el guion de Goldsman continúa en desarrollo, razón por la que todavía no tienen claro cuando pasarán a la instancia de rodaje. Cabe mencionar que el director vinculado a la secuela de Soy Leyenda es Francis Lawrence, quien estuvo encargado de la primera película. Lawrence ya trabajó en producciones como Los Juegos del Hambre: En llamas (2013) y tiene previsto comenzar el rodaje de la adaptación de Stephen King, La larga marcha, en julio próximo.

Se prepara una secuela con Will Smith.

Inspirada libremente en el relato de Richard Matheson, El último hombre en la Tierra (The Last Man on Earth), Soy Leyenda seguía a Robert Neville, un virólogo que intenta sobrevivir en un mundo en decadencia, mientras trabaja para encontrar la cura para una plaga que arrasó con la sociedad. Todavía se desconoce el nivel de participación de Smith y cómo encajará el personaje en esta secuela, ya que esta tomará como punto de partida el final alternativo presentado en el DVD.

Según su director, la continuación tiene previsto ambientarse décadas después del brote que infectó a gran parte de la población y retratará sus consecuencias. “Empezará unas décadas más tarde que la primera. Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis, pero también después de un lapso de 20-30 años”, confirmó Lawrence en una pasada entrevista.

