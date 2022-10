El drama romántico ambientado entre los años 40 y 80 que está haciendo llorar al público de Netflix

La historia de Amor prohibido y drama familiar de Tyler Perry, revela 40 años de secretos y mentiras con una banda sonora de Blues de cantina del Sur profundo de EE.UU.

Secretos, mentiras, pasiones y Jazz (A Jazzman’s Blues) llegó a Netflix el 23 de septiembre de 2022 y en sus dos primeras semanas logró adentrarse en el Top 10 de lo más visto. Por tal motivo, Infobae no deja pasar este emotivo relato en torno al drama y al jazz que, si eres amante de las buenas y clásicas historias, sobre todo de amor, deberías ver.

“Secretos, mentiras, pasiones y jazz es una arrebatadora historia de amor prohibido que revela 40 años de secretos y mentiras al compás del blues que suena en las cantinas del sur profundo de Estados Unidos”; detalla su sinopsis oficial.

Joshua Boone es el protagonista masculino de este drama romántico. (Netflix)

Secretos, mentiras, pasiones y jazz trata de una historia original del cineasta que en gran medida, se basa en las experiencias personales de Perry y en los problemas muy reales a los que se enfrentaban los negros durante la época de Jim Crow (entre los años 1876 y 1965).

El oscarizado Tyler Perry (I Can Do Bad All by Myself) es el guionista, director y productor de esta película en la que Joshua Boone (Bajo la misma estrella) y la actriz y cantante zimbabuense, Solea Pfeiffer ( interpretan a Bayou y Leanne), dos amantes envueltos en una relación condenada. Su reparto coral también incluye a Amirah Vann, Austin Scott, Milauna Jemai Jackson, Brent Antonello, Brad Benedict, Kario Marcel, Lana Young y Ryan Eggold.

Tyler Perry es el creador y director de "Secretos, mentiras, pasiones y jazz". (Netflix)

La película cuenta con un tema original interpretado por Ruth B., canciones compuestas y producidas por Terence Blanchar -ganador de varios premios Grammy y nominado a dos Óscar-, banda sonora a cargo de Aaron Zigman y coreografías de Debbie Allen.

Críticas

“Es la versión de Perry de una película de Douglas Sirk. Quizás esté basada en un viejo guion, pero para el director parece el inicio de algo nuevo”; dijo Owen Gleiberman de Variety.

“Una versión más serie que las típicas comedias de Perry, con una música preciosa. En el fondo, es un culebrón lleno de secretos impactantes, enfrentamientos emocionales y una bofetada, pero satisfactoria”; expresó Katie Rife de IndieWire.

“Toda esta película es realmente absorbente. Perry nunca aparece en la pantalla, pero su gran talento y sus recursos brillan. Y también su corazón”; manifestó Andrew Lawrence de The Guardian.

The New York Times dijo: " A Jazzman’s Blues está impregnada de emociones desbordantes, pero también de grandes temas”.

Póster oficial en su idioma original de "Secretos, mentiras, pasiones y jazz". (Netflix)

En general, la crítica ha aplaudido a Secretos, mentiras, pasiones y jazz y sobre todo a su director por este gran trabajo que no pasa desapercibido. Está en Netflix desde el 23 de septiembre y llegó para quedarse. ¡Dale una oportunidad!





