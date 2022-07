“The Sandman”: cómo se realizó uno de los estrenos más esperados de Netflix

Cómo se hizo "The Sandman". (Netflix)

Durante la última Comic Con llevada a cabo en San Diego, se presentó el tráiler oficial de esta serie que se podrá ver en Netflix a partir del próximo 5 de agosto. Esta primera temporada de The Sandman adapta los dos primeros volúmenes de la obra del autor británico Neil Gaiman, que formará parte de la serie y se expresó así en un video de presentación de la producción: “Durante 32 años, Sandman había sido una cosa de los cómics, pero este año se convierte en realidad y te llevaremos en este maravilloso viaje. Todos tus sueños y todas tus pesadillas van a estar presentes”.

La serie contará con 10 episodios y comienza cuando el Sueño de los Eternos es capturado y queda prisionero durante cien años. Cuando logra liberarse y regresar a su reino, el lugar ha sido devastado y ha cambiado por completo en el tiempo que estuvo ausente. A esto se suma que durante su secuestro, le fueron sustraídos los tres objetos claves que le otorgan poder como el rubí, su casco y la bolsa de arena. La ficción comenzará igual que el cómic y contará también la historia de los hermanos de Sueño: Destino, Muerte, Destrucción, los gemelos Deseo y Desespero, y Delirio.

La serie estará disponible a partir del 5 de agosto. (Netflix)

El elenco lo componen Tom Sturridge (The Hollow Crown) en la piel de Sueño, Gwendoline Christie (Game of thrones) que encarna a Lucifer, Jenna Coleman que le dará vida a Johanna Constantine, una pariente del recordado John, Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) que interpretará a una de las hermanas de Sueño, la Muerte, Mason Alexander Park a quien veremos como Deseo, Boyd Holbrook que encarnará a El Corintio, David Thewlis como John Dee y Vivienne Acheampong será Lucienne. También tienen participaciones menores Stephen Fry (Sherlock Holmes: juego de sombras), Mark Hamill (La guerra de las galaxias, le da la voz a Mervyn Pumpkinhead) y Charles Dance (Game of Thrones).

“Sandman, conocido como Sueño, es uno de los siete eternos, seres inmortales que son en algunos sentidos más poderosos que dioses. Y son familia” , así comenta Neil Gaiman en el making of de The Sandman.

Sandman regresa a su reino y lo encuentra devastado. (Netflix)

“Es tan emocionante ver este mundo inventado y ver cómo la imaginación cobra vida”, afirma Jenna Colman en el video sobre cómo se hizo la serie. Allan Heinberg es el showrunner y uno de los productores ejecutivos de la ficción y afirma que “ la primera temporada de Sandman es única, pues cada uno de los seis primeros episodios tiene un mundo y un reparto distintos; es como seis películas seguidas”.

En un comunicado de Netflix la serie es definida como “una rica mezcla de mito moderno y fantasía oscura en la que la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección”.

Tom Sturridge como Sueño en "The Sandman". (Netflix)

Todo daría a suponer que contaremos con una segunda temporada, aunque aún no fue confirmada ni por su autor ni por Netflix. Material hay de sobra, ya que el cómic cuenta con 75 ediciones publicadas entre los años 1989 y 2013. Por ahora resta tachar los días para que llegue el 5 de agosto y podamos ver estos primeros 10 episodios.

