Seis estrenos imperdibles para ver en Prime Video en los próximos días

Los estrenos más destacados que llegan en junio a Prime Video. (Prime Video)

Ya estamos casi a mitad de año y las plataformas no dejan de renovar sus opciones. Les acercamos series y películas que podrán disfrutar a partir de junio en Prime Video. Estrenos, regresos y novedades para cada gusto.

The Boys- Disponible a partir del 3 de junio

"The Boys": la tercera temporada llega el 3 de junio. (Prime Video)

Llega la tercera temporada de una de las series más esperadas de Prime Video: The Boys. Ocho nuevos episodios que podrán verse a partir de este viernes en la plataforma. Volveremos a ver a Hughie (Jack Quaid), Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso) y Frenchie (Tomer Kapon), junto al resto de los otros personajes en su misión de exponer las verdades sobre The Seven y Vought. Se suman esta temporada Jensen Ackles (Supernatural) como Soldierboy y Laurie Holden (The Walking Dead) como Crimson Countess. Los siete vuelven a presentar a Queen Maeve (Dominique McElligott), Starlight (Erin Moriarty) y el superhéroe villano Homelander (Antony Starr).

My Fake Boyfriend- Disponible a partir del 10 de junio

"My Fake Boyfriend" es una película que llega a la plataforma el 10 de junio. (Prime Video)

Se trata de una película del género comedia LGBTQ+ que cuenta la historia de un joven (Keiynan Lonsdale) en una situación complicada: quiere mantener a su ex fuera de su vida. Para ello, sigue el consejo de su mejor amigo (Dylan Sprouse) y usa las redes sociales para crear un novio falso y así mantener a su horrible ex fuera de su vida. Pero todo sale mal cuando conoce a su media naranja, y cortar con su falso novio resulta difícil de lograr. El film dura 90 minutos y está dirigido por Rose Troche (Dykes, Camera, Action!) y completan el elenco Sarah Hyland, Marcus Rosner, Samer Salem, Bukola Walfall, Tricia Black y Matthew Finlan, entre otros.

Sin límites- Disponible a partir del 10 junio

"Sin límites": la serie sobre Magallanes y Elcano es uno de los estrenos más esperados. (Prime video)

Serie muy esperada sobre la travesía de Juan Sebastián Elcano, interpretado por el español Álvaro Morte de La casa de papel, y Rodrigo Santoro en la piel de Fernando de Magallanes (7 prisioneros). Sin límites abordará el hecho histórico de la vuelta al mundo en agosto de 1519 y lo hará a lo largo de seis episodios de 40 minutos. Completan el elenco de la serie Sergio Peris-Mencheta (Capitán Cartagena), Adrián Lastra (Capitán Mendoza), Carlos Cuevas (Martino), Pepón Nieto (Padre Bartolomé), Raúl Tejón (Gómez de Espinosa), Gonçalo Diniz (Duarte Barbosa), Manuel Morón (Cardenal Fonseca) y Bárbara Goenaga (Beatriz).

Cariño, cuánto te odio- Disponible a partir del 10 de junio

"Cariño, cuánto te odio": una comedia romántica dirigida al público adolescente. (Prime video)

Basada en la novela de Sally Thorne llamada The Hating Game, este film cuenta la historia de Lucy Hutton, interpretada por Lucy Hale (Pretty Little Liars), y Josh (Austin Stowell), quienes son compañeros de trabajo pero se odian a morir. Comparten más de 40 horas semanales en la misma oficina, en la que surge una nueva oportunidad de ascenso. Allí comenzará la competencia para ver quién gana el nuevo trabajo. Claramente el amor no va a tardar en surgir entre ambos. Con una duración de 102 minutos, el elenco se completa con Corbin Bernsen, Sakina Jaffrey, Yasha Jackson, Brock Yurich y Sean Cullen, entre otros.

Inés del alma mía- Disponible a partir del 17 de junio

"Inés del alma mía", basada en la novela homónima de Isabel Allende. (Prime Video)

Esta serie se basa en la novela homónima de la escritora chilena Isabel Allende, y relata la historia de Inés, la primera mujer española en llegar a Chile y su esfuerzo por construir nación en este nuevo país. Se relatan hechos reales y personajes que formaron parte del país sudamericano. Son en total 8 episodios, es protagonizada por Elena Rivera, y la acompañan Eduardo Noriega como Pedro de Valdivia, Antonia Giesen como Cecilia y Patricia Cuyul como Catalina, entre otros.

El verano en que me enamoré- Disponible a partir del 17 de junio

"El verano en que me enamoré": basada en el best seller de 2012 de Jenny Han. (Prime Video)

Se trata de una serie basada en el libro homónimo de Jenny Han publicado en 2012 (con el título original en inglés The Summer I Turned Pretty). La historia relata un triángulo amoroso entre una joven, Belly (Lola Tung), y dos hermanos: Jeremiah (Gavin Casalengo) y Conrad (Christopher Briney). Es la clásica trama que retrata el final de la adolescencia, que habla sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de un verano perfecto. Cuenta con 1 temporada de 8 episodios.

SEGUIR LEYENDO: