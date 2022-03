“Pachinko”, “WeCrashed” y todo lo que llegará a Apple TV+ en marzo

Conoce las series que llegarán a la plataforma en marzo. (Apple TV Plus)

¿Qué hay de nuevo en Apple TV+ para este mes? El servicio streaming lanzará diversos contenidos en su catálogo televisivo, y el listado va desde la segunda temporada de Dear, la nueva serie de Samuel L. Jackson, el drama televisivo basado en el caso de la compañía WeWork y mucho más para disfrutar sin moverse del sillón. Aquí te contamos todo.

Dear, temporada 2 – 4 de marzo

Los nuevos episodios de la inspiradora y aclamada serie llegarán muy pronto, y presentará a más íconos que relatarán sus historias y compartirán quiénes han inspirado sus vidas para convertirse en quienes son en la actualidad. En ese sentido, se destacará a líderes, artistas y atletas reconocidos internacionalmente que han moldeado la forma en cómo vemos la cultura y la sociedad , y todo a través de las cartas íntimas de sus fanáticos que leerán frente a las cámaras. La producción no guionada es una creación original del ganador del premio Emmy y Peabody, R.J. Cutler.

Viola Davis, Malala Yousafzai, Jane Fonda, Billy Porter y más personalidades participan en la segunda temporada de "Dear". (Apple TV Plus)

The Days of Ptolemy Grey – 11 de marzo

Producida y protagonizada por Samuel L. Jackson y basada en la aclamada novela de Walter Mosley, esta historia de seis episodios navega entre temas como la familia, la memoria y el legado. Ptolomeo Grey es un hombre enfermo y olvidado por todos, sin embargo, cuando su cuidador de confianza lo abandona se encuentra al borde de una demencia solitaria y se pierde aun más a sí mismo. De pronto, una adolescente huérfana llamada Robyn (Dominique Fishback) llega a su cuidado y ambos comienzan a conocer verdades cuando él es llevado a un tratamiento para recuperar sus recuerdos afectados por su avanzada edad. Los primeros dos capítulos llegarán el 11 de marzo y cada viernes subsiguiente se lanzará uno nuevo.

"The Last Days of Ptolemy Grey" se basa en la novela homónima de Walter Mosley. (Apple TV Plus)

The Snoopy Show, temporada 2 – 11 de marzo

Lo nuevo de la serie animada constará de seis episodios que serán estrenados, a la vez, el próximo 11 de marzo. A lo largo de este año, también se darán a conocer dos especiales adicionales a esta temporada: It’s the Small Things, Charlie Brown, centrado en la celebración del Día de la Tierra, programado para el 15 de abril; y Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love, un episodio dedicado a la tierna mascota y al amor hacia su familia que se estrenará el 6 de mayo.

Snoopy, Charlie Brown y sus amigos vuelven para hacernos reír con más aventuras en "The Snoopy Show". (Apple TV Plus)

WeCrashed – 18 de marzo

Basada en el podcast de Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, de Lee Eisenberg y Drew Crevello, la serie limitada se enfoca en la historia real del ascenso de WeWork en menos de una década y su repentina caída . “La serie está inspirada en hechos reales - y en una historia de amor en el centro de todo. WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de $47 mil millones en menos de una década. Luego, en menos de un año, su valor se desplomó. ¿Qué sucedió?”, apunta la sinopsis oficial. Está protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway. El 18 de marzo se estrenarán los tres primeros episodios y, posteriormente, continuará con lanzamientos semanales todos los viernes. Serán ocho en total.

Jared Leto y Anne Hathaway protagonizan "WeCrashed", una serie basada en los hechos reales de la compañía WeWork. (Apple TV Plus)

Pachinko – 25 de marzo

Contada en tres idiomas (coreano, japonés e inglés), la ficción filmada en diferentes países debutará con tres episodios, seguidos de entregas semanales, en la plataforma digital. La historia se basó en el libro bestseller del mismo nombre, y retrata la historia de distintas generaciones de coreanos inmigrantes en sus experiencias entre “la guerra y paz, amor y pérdida, triunfo y ajuste de cuentas” . Lee Min-ho y Youn Yuh-jung, ganadora del Oscar por Minari, integran el elenco de esta producción internacional realizada a gran escala.

"Pachinko": diferentes generaciones contarán su historia. (Apple TV)

