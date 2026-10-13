Política

Pablo Quirno recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos en el país

El canciller se reunió con Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama, la nueva representante del país del Medio Oriente. Todo se da tras el inicio de las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre ambas naciones

El Canciller Pablo Quirno recibió hoy copia de cartas credenciales de la nueva Embajadora de Emiratos Árabes Unidos
El canciller Pablo Quirno recibió a la nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos en la Argentina, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama (Captura)
Guardar

El canciller Pablo Quirno se reunió este martes con la nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos en la Argentina, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama, quien presentó las cartas credenciales para comenzar con su misión diplomática en el país.

La representante del poderoso país del Medio Oriente viene de una larga carrera diplomática. Fue embajadora en Montenegro, Brasil y su última experiencia fue en Alemania. Además, supo ser CEO regional del banco Citibank en el continente sudamericano.

PUBLICIDAD

Desde Cancillería señalaron: “Tenemos el desafío de profundizar la agenda bilateral tras el inicio formal de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral, clave para dinamizar el comercio entre nuestros países”.

Este entendimiento entre ambos países se anunció semanas atrás, con el objetivo de atraer inversiones al país para sectores como minería, minerales estratégicos, inteligencia artificial (IA), energía, agroindustria, industria aeroespacial, turismo, infraestructura y desarrollo urbano. Todo fue en el marco de la confirmación del Corredor Andes-Atlántico.

El Canciller Pablo Quirno recibió hoy copia de cartas credenciales de la nueva Embajadora de Emiratos Árabes Unidos
(Captura)

El anuncio formal se produjo en septiembre pasado, tras una reunión entre Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi en Nueva York, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Allí, ambos países emitieron un comunicado conjunto en el que ratificaron su voluntad de profundizar los lazos comerciales y dieron inicio a las negociaciones hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

No fue el primer contacto del año. En julio, Al Zeyoudi había encabezado en Buenos Aires una visita oficial en el marco de los denominados “UAE Trade Days”, donde también se reunió con Quirno y representantes del sector privado de ambos países. En esa oportunidad, el funcionario emiratí consideró a la Argentina uno de los socios comerciales más relevantes de los Emiratos Árabes Unidos en América Latina y destacó la visión compartida en materia de cooperación en agricultura, seguridad alimentaria y tecnología.

Los números respaldan ese interés. El comercio no petrolero entre ambos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un aumento del 42,6% respecto del año anterior, según datos oficiales emiratíes. Ese vínculo se apoya, además, en marcos institucionales ya vigentes: el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición, que operan como pilares de la cooperación económica entre los dos países.

Reunión bilateral entre Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi
Reunión bilateral entre Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi (Pablo Quirno en X)

Uno de los proyectos más concretos que ilustra esa convergencia es la alianza entre YPF y XRG, filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). La asociación se encuadra en el proyecto Argentina LNG, que contempla inversiones totales de aproximadamente USD 51.000 millones y el desarrollo de una planta de gas natural licuado (GNL) con una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales. El plan, que también involucra a la italiana Eni, prevé exportar gas de Vaca Muerta mediante dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con primeras exportaciones proyectadas para 2030 o 2031.

La llegada de Alulama se produce, además, en un momento de solidez política entre ambos gobiernos. El embajador saliente, Saeed Abdulla Al Qemzi, quien concluyó su misión en mayo tras cinco años en el cargo, resaltó en su despedida la posición que adoptó la Argentina ante los ataques iraníes contra territorio emiratí. Durante ese período, las defensas aéreas de los Emiratos interceptaron 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 drones. La Argentina condenó los ataques tanto a través de declaraciones oficiales como en foros multilaterales, y acompañó la adopción de proyectos de resolución en su contra.

En su balance de gestión, Al Qemzi destacó que durante su mandato se suscribieron 36 acuerdos bilaterales —un tercio del total histórico entre ambos países— en áreas que van desde el comercio y la energía hasta la cultura y la educación, con un intercambio acumulado de USD 5.000 millones. La declaración conjunta firmada en septiembre no precisó fechas para las próximas instancias de negociación del CEPA.

Temas Relacionados

Pablo QuirnoEmiratos Árabes UnidosAcuerdo comercialComercio bilateralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Internas y apuro en el Congreso: se reunió la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas

El círculo de funcionarios de la Casa Rosada mantuvo un encuentro para diagramar la hoja de ruta de las negociaciones por los proyectos más importantes del Gobierno. La sesión opositora del jueves y la Reforma Electoral, los puntos clave. Siguen las diferencias por el rumbo político

Internas y apuro en el Congreso: se reunió la Mesa Política para definir la estrategia por las reformas

Acto sindical sin bombos y un festival de rock, cumbia y rap: cómo será el festejo de la CGT por el 17 de octubre

Tras desistir de celebrarlo en una cancha de fútbol, la cúpula cegetista conmemorará por su cuenta y un día antes el Día de la Lealtad Peronista. Además, dio libertad de acción ante el encuentro que encabezará Axel Kicillof en La Matanza

Acto sindical sin bombos y un festival de rock, cumbia y rap: cómo será el festejo de la CGT por el 17 de octubre

Presupuesto: comenzó el debate y ya se prevé el llamado a sesiones extraordinarias para aprobarlo

El oficialismo presentó una hoja de ruta con la que no quedaría plazo para que el Senado lo trate antes que termine el período de ordinarias. Guberman negó que sacarán los artículos que eliminan el nomenclador en Discapacidad, que haya recesión y destrucción de empleo.

Presupuesto: comenzó el debate y ya se prevé el llamado a sesiones extraordinarias para aprobarlo

El gobernador de Salta criticó al Gobierno por la licitación del Belgrano Cargas: “El Norte no puede esperar 50 años más”

Gustavo Sáenz exigió que los tramos del ferrocarril que llegan a la provincia sean considerados como obligatorios en el proyecto. El mandatario provincial convocó al sector empresarial para llevar el reclamo al Congreso

El gobernador de Salta criticó al Gobierno por la licitación del Belgrano Cargas: “El Norte no puede esperar 50 años más”

El Reino Unido respaldó la explotación petrolera en Malvinas y anunció medidas legales para blindar a las empresas de la presión Argentina

Es la respuesta del gobierno británico al pedido argentino ante el Tribunal del Mar para frenar Sea Lion. La legislación sobre la protección de los intereses comerciales impide que las personas sujetas a la jurisdicción del Reino Unido cumplan con medidas sancionadoras extraterritoriales específicas

El Reino Unido respaldó la explotación petrolera en Malvinas y anunció medidas legales para blindar a las empresas de la presión Argentina

DEPORTES

Atlético de Madrid le gana al Manchester United por la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

Atlético de Madrid le gana al Manchester United por la segunda fecha de la Champions League: la agenda completa de la jornada

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Los presidentes de River Plate y Estudiantes de La Plata lanzaron una mesa de trabajo “para mejorar el fútbol argentino”

El emotivo posteo con el que Peque Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron que serán padres por primera vez

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

TELESHOW

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami con los hijos de la actriz: por qué no fueron las niñas de Wanda

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami con los hijos de la actriz: por qué no fueron las niñas de Wanda

Quién es Miren Algañarás, la esposa de Darío Giordano: de su pasión por la cocina a su historia con el viudo de Romina Yan

El dolor de Graciela Alfano al visitar la casa de su infancia en Chaco: “Acá asesinaron a mi padre”

El emotivo video de Laura Novoa por los 86 años de su mamá junto a su padre Pepe: “Sigue el amor intacto”

La sugestiva frase de Julieta Prandi en su programa de radio antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

INFOBAE AMÉRICA

Retiran del mercado más de 2.100 asientos de baño para bebés por riesgo de ahogamiento: cómo identificar los productos afectados

Retiran del mercado más de 2.100 asientos de baño para bebés por riesgo de ahogamiento: cómo identificar los productos afectados

El exitoso autor acusado de utilizar IA se defiende: "Esta novela la escribí yo", pero acepta que cometió plagio

El índice de Arévalo cae a -59 puntos, el peor registro presidencial en cuatro décadas, según encuesta de opinión

Panamá encuentra a nueve etíopes sin documentos e investiga posible tráfico de migrantes

Gobierno de Estados Unidos reafirma su alianza con El Salvador tras el diálogo entre Rubio y Bukele