Pablo Quirno recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos en el país

El canciller Pablo Quirno recibió a la nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos en la Argentina, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama (Captura)

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El canciller Pablo Quirno se reunió este martes con la nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos en la Argentina, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama, quien presentó las cartas credenciales para comenzar con su misión diplomática en el país.

La representante del poderoso país del Medio Oriente viene de una larga carrera diplomática. Fue embajadora en Montenegro, Brasil y su última experiencia fue en Alemania. Además, supo ser CEO regional del banco Citibank en el continente sudamericano.

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Desde Cancillería señalaron: “Tenemos el desafío de profundizar la agenda bilateral tras el inicio formal de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral, clave para dinamizar el comercio entre nuestros países”.

Este entendimiento entre ambos países se anunció semanas atrás, con el objetivo de atraer inversiones al país para sectores como minería, minerales estratégicos, inteligencia artificial (IA), energía, agroindustria, industria aeroespacial, turismo, infraestructura y desarrollo urbano. Todo fue en el marco de la confirmación del Corredor Andes-Atlántico.

(Captura)

El anuncio formal se produjo en septiembre pasado, tras una reunión entre Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi en Nueva York, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Allí, ambos países emitieron un comunicado conjunto en el que ratificaron su voluntad de profundizar los lazos comerciales y dieron inicio a las negociaciones hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés).

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No fue el primer contacto del año. En julio, Al Zeyoudi había encabezado en Buenos Aires una visita oficial en el marco de los denominados “UAE Trade Days”, donde también se reunió con Quirno y representantes del sector privado de ambos países. En esa oportunidad, el funcionario emiratí consideró a la Argentina uno de los socios comerciales más relevantes de los Emiratos Árabes Unidos en América Latina y destacó la visión compartida en materia de cooperación en agricultura, seguridad alimentaria y tecnología.

Los números respaldan ese interés. El comercio no petrolero entre ambos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un aumento del 42,6% respecto del año anterior, según datos oficiales emiratíes. Ese vínculo se apoya, además, en marcos institucionales ya vigentes: el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición, que operan como pilares de la cooperación económica entre los dos países.

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Reunión bilateral entre Pablo Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi (Pablo Quirno en X)

Uno de los proyectos más concretos que ilustra esa convergencia es la alianza entre YPF y XRG, filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). La asociación se encuadra en el proyecto Argentina LNG, que contempla inversiones totales de aproximadamente USD 51.000 millones y el desarrollo de una planta de gas natural licuado (GNL) con una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales. El plan, que también involucra a la italiana Eni, prevé exportar gas de Vaca Muerta mediante dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con primeras exportaciones proyectadas para 2030 o 2031.

La llegada de Alulama se produce, además, en un momento de solidez política entre ambos gobiernos. El embajador saliente, Saeed Abdulla Al Qemzi, quien concluyó su misión en mayo tras cinco años en el cargo, resaltó en su despedida la posición que adoptó la Argentina ante los ataques iraníes contra territorio emiratí. Durante ese período, las defensas aéreas de los Emiratos interceptaron 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 drones. La Argentina condenó los ataques tanto a través de declaraciones oficiales como en foros multilaterales, y acompañó la adopción de proyectos de resolución en su contra.

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En su balance de gestión, Al Qemzi destacó que durante su mandato se suscribieron 36 acuerdos bilaterales —un tercio del total histórico entre ambos países— en áreas que van desde el comercio y la energía hasta la cultura y la educación, con un intercambio acumulado de USD 5.000 millones. La declaración conjunta firmada en septiembre no precisó fechas para las próximas instancias de negociación del CEPA.