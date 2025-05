Elecciones en CABA 2025, en vivo: las novedades de los comicios porteños en la última semana de campaña

Se acelera el quiebre entre Milei y Macri y se desvanece la posibilidad de un acuerdo en PBA En el final de la campaña porteña, Ficha Limpia dinamitó el vínculo. Los acuerdistas en Buenos Aires dicen que el ex presidente quiere “tirar del mantel”. Por qué las elecciones del último domingo reavivan la interna en el Gobierno

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Este lunes, Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a diferenciarse tras la fallida y escandalosa sesión por Ficha Limpia del pasado miércoles, y la disputa entre el Presidente y el ex mandatario pareciera haber escalado hasta un punto de no retorno, de tal magnitud que en el Gobierno ya es cada vez más evidente la intención de acordar en territorio bonaerense con un grupo de dirigentes del PRO y no con el jefe partidario.