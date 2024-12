Durante el primer año de Milei, CFK se adueñó del papel principal en la oposición y el peronismo se sumergió en una nueva interna

Cristina Kirchner y Javier Milei, protagonizan una relación basada en la confrontación y la polarización extrema (EFE/Demian Alday Estevez)

La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada dio vuelta el escenario político. Lo sacudió y lo fragmentó. El presidente libertario impuso nuevas reglas de convivencia para la política tradicional. Algunas duraron apenas unos meses, otras siguen vigentes hasta hoy. Lo cierto es que la propuesta disruptiva de la campaña electoral se trasladó rápidamente a la gestión de gobierno. Y entonces todas las fuerzas políticas debieron acostumbrarse a lo nuevo, a lo extraño, a lo que no habían vivido antes.

En ese contexto turbulento, innovador, violento y arrasador, la oposición tuvo que entender cómo debía comportarse ante el nuevo fenómeno político que representó la irrupción de Milei, pero también el desembarco de funcionarios sin experiencia de gestión, libertarios de ideas firmes y comunicadores de redes sociales dispuestos a construir un nuevo relato épico. Un cambio de época marcado a fuego.

Rápidamente el plano opositor quedó subdividido en tres posturas disímiles. El peronismo y la izquierda se volcaron al extremo opositor. Fueron, durante todo el año, los principales opositores al Gobierno. Unión por la Patria (UP) seguirá siendo hasta las elecciones de medio término la primer minoría en las dos cámaras legislativas, lo que le permitió tener la fuerza suficiente para condicionar al oficialismo en algunas leyes.

En muchas oportunidades ese freno fue gracias a una articulación con sectores del radicalismo y del bloque que conduce Miguel Pichetto, representantes de una postura intermedia en la oposición. El tercer sector fue el PRO, aliado estratégico de la Casa Rosada, con el que hoy tiene una relación de amor-odio que no termina de ordenarse.

El peronismo no le votó ninguna de las iniciativas y le bloqueó algunas trascendentes. Además le ganó la pulseada cuando se conformó la bicameral de Inteligencia y, en un acuerdo con la UCR, lograron imponer a Martín Lousteau para la presidencia. También lograron derrumbar en Diputados el decreto que autorizaba $100 mil millones de pesos de fondos reservados para la SIDE, obtuvieron la media sanción del financiamiento de Universidades Nacionales y aprobaron la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en la Cámara alta.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, durante el debate de la ley Bases

Fue en agosto, cuando en UP trataban de asimilar el escándalo en el había quedado envuelto Alberto Fernández por una denuncia de violencia de género realizada por su mujer, Fabiola Yáñez. La victoria que saborearon en el invierno, se derritió con los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y movilidad jubilatoria. Vetos que la oposición dura no pudo dar vuelta y que el Gobierno defendió con artimañas políticas, aplicando la lógica del toma y daca, y haciendo sucumbir la promesa de no embarrarse en el subsuelo de la política tradicional. Borraron las primeras hojas del libro libertario.

La CGT hizo dos huelgas generales que provocaron menos ruido del esperado. Tanto que el mes pasado la central obrera decidió dejar sin efecto la convocatoria de Pablo Moyano para hacer un nuevo paro a fin de año. El titular de UPCN, Andrés Rodríguez, puso en palabras lo que la mayoría de los integrantes de la conducción sindical interpretan: “No hay ánimo social para avanzar con un paro”. Esa postura derivó en la fractura del tridente cegetista y el alejamiento del camionero. Pero, al mismo tiempo, fue la aceptación de un clima de época.

La fractura del sindicalismo, dividido en un sector afín al kirchnerismo y otro más dialoguista con la Casa Rosada, le permitió a Milei limitar la fortaleza gremial en la calle. Incluso, en uno de los conflictos con mayor impacto mediático, como fue el de Aerolíneas Argentinas y los principales sindicatos aeronáuticos, pudo forzar un acuerdo luego de acorrarlarlos con la amenaza de venta de la aerolínea de bandera y la quita de beneficios a los pilotos y empleados.

La figura central del peronismo durante el primer año de la gestión libertaria fue Cristina Kirchner. De menor a mayor exposición, fue apropiándose del lugar de líder opositora. Su voz, siempre potente, opacó la de Axel Kicillof y Ricardo Quintela, que arrancaron el año siendo los principales voceros, anclados en una postura bien dura, sin márgenes de negociación con la Casa Rosada.

Ricardo Quintela y Axel Kicillof fueron los dos gobernadores del PJ que más confontaron con el gobierno de Javier Milei

En ese movimiento hacia el lugar donde apuntan los reflectores, CFK jugó también algunas fichas en la interna peronista. Le puso un límite al ascenso de Kicillof, enfrentado con ella y Máximo Kirchner, y se quedó con la centralidad necesaria para empezar a construir una candidatura legislativa para el próximo año. En el peronismo hay un convencimiento bastante uniforme sobre que será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Durante todo el año la ex presidenta confrontó con Milei en forma sistemática. Por los sueldos de los funcionarios, por las medidas económicas, por su jubilación de privilegio, por la ratificación de su condena en la causa Vialidad y por Edgardo Kueider, el senador peronista que fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. Siempre en un lugar antagónico, buscando polarizar al máximo y decidida a responder todas las chicanas y acusaciones del oficialismo.

Así fue ganando un lugar cada vez más preponderante dentro del ecosistema político. Milei la eligió como principal rival. La subió al ring. Ella no dudó ni un minuto en aceptar el desafío. Y anclada en ese lugar virtual del mapa político llegó a la cima del PJ Nacional, desde donde se prepara para tener un rol aún más activo el año que viene y absorber la centralidad opositora.

¿Será candidata a diputada nacional el año que viene? Fiel a su estilo, CFK mantendrá la incógnita hasta último momento. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha sido claro respecto a la voluntad de Milei. Quiere ganarle en las elecciones del año que viene para derrumbar su expresión política. El Gobierno quiere polarizar con ella y herir su liderazgo a fuerza votos. La disputa tiene fecha y lugar.

Sergio Massa se inclinó por el silencio durante todo el año. Cristina Kirchner siguió el camino contrario y peleó por la centralidad opositora (REUTERS)

Entre la dirigencia política existe también una enorme duda. ¿Cristina Kirchner tiene posibilidad de ganar la elección del año que viene? Las encuestas la marcan competitiva. La provincia de Buenos Aires es el lugar donde el kirchnerismo tiene su base de poder y en donde La Cámpora se juega la renovación de varias bancas en el Congreso, la legislatura bonaerense y los concejos deliberantes municipales.

Hay quienes piensan que Milei, a priori, está cometiendo exactamente el mismo error que Macri, cuando eligió a la ex presidenta como principal adversaria. En la elección de medio término del 2017 CFK compitió y perdió. Entró a la Cámara alta por la minoría. Dos años después volvió al gobierno pero como vicepresidenta de La Nación. Macri, al día de hoy, pelea por hacer subsistir su liderazgo y su fuerza política.

Muchos de los principales encuestadores del país coinciden en que el liderazgo de Cristina Kirchner sufrió un daño muy grande y que su intención de voto tiene un techo marcado. Incluso en el territorio bonaerense. Y, además, advierten que la intención del Gobierno es discutir, en las próximas elecciones, si la ex presidenta puede volver a la Casa Rosada o no. Parte del relato político libertario.

Sergio Massa fue protagonista desde su silencio. En público solo hizo una declaración escueta durante la primera marcha universitaria. Nada más. Algunos dirigentes del peronismo entendieron su extremo perfil bajo. Parte de una estrategia política pero también de un convencimiento. La gente no está dispuesta a escuchar lo que el líder del Frente Renovador ya le dijo en la campaña. Otros dirigentes lo cuestionaron por no asomar la cabeza. Le pidieron confrontar con Milei. No sucedió.

De todas formas, desde la Fundación Encuentro, que opera en sus históricas oficinas de Avenida Libertador, han sacado comunicados muy críticos respecto a la política económica de la gestión libertaria. Más temprano que tarde Massa volverá al ruedo. Mañana participará de la cumbre peronista en Moreno, convocada por Máximo Kirchner. Será una aparición pública relevante porque participará de una foto que busca dar muestras de que existe un camino de unidad posible.

El lunes será un día importante para el peronismo. Para su organización, su proyecto electoral y el vínculo que tendrá con el Gobierno en los próximos meses. ¿Habrá foto de unidad para confrontar con Milei? El tiempo y las caras frente a la cámara lo dejarán claro. Lentamente el peronismo se fue corriendo de la incomodidad de los primeros meses, donde el acompamiento público era mayoritario. Ahora siente que puede volver a tomar envión para ser competitivo el año que viene. Pero para eso debe resolver sus problemas internos.