Patricia Bullrich opinó sobre el pedido para destituir al senador Kueider: “¡Que se deje de joder el kirchnerismo!”

FOTO DE ARCHIVO. La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich (REUTERS/Martin Cossarini)

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, habló sobre la posibilidad de que el Senado trate la destitución del senador entrerriano Edgardo Kueider, detenido con prisión domiciliaria en Paraguay por haber intentado ingresar al país con 211 mil dólares en efectivo sin declarar, pero le pidió al sector kirchnerista que solicitó una sesión especial en la Cámara alta para tratar el caso “que se deje de joder”.

“¡Que se deje de joder el kirchnerismo!”, exclamó la funcionaria en una entrevista con Radio Mitre al tiempo que no descartó que, de todos modos, el Senado trate la cuestión e incluya, como trascendió desde espacios libertarios a otros legisladores procesados en la Justicia.

“No es el único senador que no tiene procesamiento, ¿eh? Hay varios. Si vamos a sacar a los que tienen una situación así porque salen en la tele hay varios, de paso limpiamos bastante”, ironizó la ministra y, cuando le preguntaron qué otros casos había, respondió “(Victoria) Tolosa Paz tiene procesamiento, no me acuerdo mucho pero hay procesamiento”.

La respuesta de Bullrich fue en sintonía con lo que desde el viernes propone el Gobierno. Durante la tarde de ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en su cuenta de la red social X una pregunta al respecto: “¿Usted está a favor de destituir a todos los Diputados y Senadores que tengan causas judiciales?”. El tuit, que contenía una “encuesta” que pedía opinar por sí o por no fue compartido por el propio presidente, Javier Milei.

El gobierno apunta a ir contra todo legislador que tenga una causa penal sin evaluar los matices y las diferencias de cada proceso judicial. En el caso de Kueider, el delito por el que se lo investiga fue cometido en flagrancia. La Justicia de Paraguay lo acusa de tentativa de contrabando, que tiene una pena de prisión en expectativa de dos años y medio.

Los 211.000 dólares sin declarar que le encontraron a Edgardo Kueider al intentar entrar a Paraguay (@Ahora_Py)

Los abogados paraguayos del senador lograron que se le concediera prisión domiciliaria y Kueider pasará todo el proceso penal (el fiscal tiene hasta el 5 de abril del año que viene para colectar pruebas y formalizar la acusación ante el juez del caso) en un departamento de lujo de la ciudad de Asunción, donde de momento convive con Iara Magdalena Guinsel Costa, una joven de 34 años, oriunda de Concordia, también imputada porque estaba con él cuando intentaron ingresar el efectivo sin declarar.

“No sabemos cómo salió (del país) Kueider. Sin duda, lo que está haciendo Paraguay está muy bien. Es una causa de contrabando de divisas que lo pueden o no categorizar de lavado de activos”, dijo Bullrich e insistió en cargar contra el kirchnerismo, que pide su destitución.

“Que se dejen de joder los del kirchnerismo, si es parte de un sistema, estuvo en la boleta (de Alberto Fernández en 2019), es una persona que perteneció a ellos”, remarcó. Cuando a la ministra le recordaron que el senador entrerriano estuvo todo el año más cerca del gobierno de Milei que del peronismo, respondió: “Habrá querido estar más cerca del gobierno, iba a ser presidente de una comisión y no lo fue, que se hagan cargo de, como dijo un presidente uruguayo, que han sido corruptos del primero al último. Que no joroben, que no digan cosas que no tienen nada que ver”.

A partir de su detención en Paraguay, uno de las sospechas que circuló en el universo de la política nacional fue que el dinero que portaba sin declarar el senador podría tener que ver con coimas relacionadas a su voto en favor de la ley Bases.

Javier Milei y Patricia Bullrich (EFE/ Stringer)

En ese sentido, Patricia Bullrich opinó que a ella no le genera dudas que Kueider haya aportado el voto fundamental para la aprobación del proyecto oficialista. “No genera dudas que haya votado con el Gobierno, deducir que hay corrupción por eso, la verdad, un gobierno que ha sacado las leyes llegando con la lengua afuera para tener un voto, y nos han hecho un año duro y difícil, es una injusticia”, respondió.

Uno de los periodistas le consultó si no creía que en el Gobierno estaban “remolones” para tratar la destitución de Kueider. “Todos dicen, todos dicen, yo estoy en el gobierno y no escucho nada que estemos remolones de nada para sacarlo del Congreso. Las cámaras evalúan sus propios títulos, lo único que sí me parece razonable es que si hay cuatro o cinco que están en la misma situación, que saquen a todos los que están en la misma situación. Revisemos que todos presenten antecedentes y veamos cuántos están en la misma instancia que él”, cerró Bullrich, quien, de paso, volvió a desestimar la posibilidad de que ella sea candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones del año próximo.

Contra Macri por “ficha limpia”

Bullrich y Macri durante la campaña presidencial de 2025: otros tiempos (AP Photo/Daniel Jayo)

Patricia Bullrich también criticó al ex presidente Mauricio Macri por no haber impulsado durante su gobierno el proyecto de ley Ficha Limpia, el proyecto que busca impedir que personas condenadas por corrupción ocupen cargos públicos. Es que el ex presidente y aliado de la Ministra, había puesto en duda la voluntad del gobierno de Milei y se había preguntado si quiere “un país sin corrupción”.

Bullrich cuestionó por qué no se aprobó esta iniciativa cuando el partido Cambiemos tenía una mayoría significativa en el Congreso. “Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación”.

“En los últimos años estuve dedicada a los temas de Seguridad, a la conducción del partido (PRO), luego fui candidata. La verdad es que endilgarle a este Gobierno que se tome un poco más de tiempo para analizarla... Quizás el error fue no haberlo dicho claramente”, dijo Bullrich y avisó que “Ficha Limpia va a salir, con algunos recaudos mayores para que no sea un fraude, pero va a salir”.

“¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?”, había cuestionado Macri.

Por eso la ministra de Seguridad consideró injusta la crítica del líder del PRO: ” Cuando fuimos gobierno nosotros no la sacamos y el proyecto, por lo que veo, se presentó en 2016. Podríamos haberlo hecho y teníamos una mayoría parlamentaria bastante más estable que esta”.