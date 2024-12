La UCR suma gestos de acercamiento a LLA para el 2025: las dudas en las listas y las necesidades provinciales

Los cinco gobernadores de la UCR junto al presidente Javier Milei

Hay un pensamiento unánime entre los radicales de todo el país: en el 2025 hay grandes posibilidades de perder varias bancas en el Congreso. Se debe a que La Libertad Avanza todavía se mantiene fuerte en las encuestas que miran los dirigentes provinciales, hay expectativa por los próximos pasos que pueda dar Cristina Kirchner y, además, el PRO, su máximo aliado hasta el año pasado, parece estar a punto de desaparecer. Ese escenario deja a la UCR en un tercer lugar y hasta cuarto, dependiendo del territorio. Es por eso que al menos tres gobernadores del partido centenario hablan en público de una posible alianza con los referentes de Javier Milei. ¿Habrá una segunda edición de la Convención de Gualeguaychú?

“El Gobierno de Cambia Mendoza tiene muchísimas coincidencias con el gobierno nacional. No estaría mal si fuesen juntos, pero por convicción no habría que forzar una cosa que no tenga convicción”, confirmó Cornejo durante una entrevista que brindó al Canal 7 local. Sus declaraciones coinciden con el reclamo de algunos radicales que integran el oficialismo mendocino, que hablaban de la necesidad de que la coalición local “recupere la potencia” que logró que la UCR gobierne la provincia en tres oportunidades consecutivas.

Alfredo Cornejo junto a su antecesor, Rodolfo Suárez

La idea de “recuperar potencia” se debe a la difícil relación que el oficialismo mendocino tiene con el PRO. Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia del partido logró imponer al senador provincial Gabriel Pradines en la interna partidaria local ante Hebe Casado, actual vicegobernadora, y quien contó con el apoyo de Cornejo para la contienda. “Hay que recuperar la capacidad de convocatoria”, dicen en la UCR de Mendoza ante el panorama incierto que transita (lo que supo ser) Juntos por el Cambio. Durante la entrevista, el gobernador se mostró autocrítico y abierto a cambiar algunas medidas de gestión e, incluso, cuestionó algunas decisiones de su aliado y antecesor Rodolfo Suárez.

Cornejo no es el único que habló de un posible acuerdo con libertarios. También lo hizo el chaqueño Leandro Zdero, quien responde al correntino Gustavo Valdés. “¿Por qué no?”, replicó durante una pregunta clara del periodista Luis Novaresio de la posibilidad de acercarse a Milei para la elección legislativa. “Soy de los que cree que hay que poner sobre la mesa el común denominador que une a los argentinos, no es tiempo de divisiones”, justificó y ponderó que el Presidente supo “interpretar el enojo de los argentinos”. Al igual que Maximiliano Pullaro, ejemplificó con el éxito que tuvo la amplia coalición local que lo llevó a la Gobernación. En Santa Fe, por caso, el referente de Evolución y cercano a Martín Lousteau, agregó a algunos sectores del PJ.

Pullaro, además del desafío de pelear por las nueve bancas que pone en juego su provincia en las legislativas del año que viene, tendrá por delante la elección los reformistas constituyentes en el mes de abril. El plan del gobierno provincial es que en el 2026 se pueda votar la reforma de la Constitución que, entre varios puntos, lo habilitaría a pelear por un segundo mandato. El ex ministro de Seguridad hace oído sordos al clamor de su liderazgo nacional. Son muchos los correligionarios que lo ven con ojos de candidato presidenciable.

Las autoridades de la UCR evalúan dar libertad de acción en las provincias (Foto: Nicolas Stulberg)

Pese a las advertencias de los gobernadores radicales, el armado electoral en la ciudad formoseña de Clorinda enardeció a varios. En el territorio gobernado por Gildo Insfrán, la UCR decidió aliarse con dirigentes libertarios y referenciados con Milei. También con Francisco Paoltroni, quien pone en duda el origen y los vínculos de quienes dicen representar “la fuerzas del cielo”. Internas propias de una coalición naciente, convocada para terminar con la hegemonía de más de 20 años. “Con La Libertad Avanza ni a la esquina!”, lanzó enojado Fernando Carbajal. Es uno de los diputados que integra el bloque Democracia para Siempre, que rompió con la bancada de Rodrigo de Loredo por su rol “dialoguista” con el Gobierno. Los armados provinciales empiezan a hacer ruido en las ligas nacionales.

La herramienta con la que cuenta la UCR para definir las alianzas electorales es la Convención Nacional, que hoy preside Gastón Manes. Según pudo reconstruir Infobae, los correligionarios van a evitar que el órgano partidario tome esa decisión. Creen que lo mejor será que cada distrito decida su estrategia, aunque saben que la discusión se va a filtrar y va a encender el debate. Aquellos que frecuentan las oficinas del presidente del Comité Nacional aseguran que en las conversaciones ya se habla de “dar libertad de acción” a cada provincia y localidad.

Aunque el partido centenario empezó a abrirle las puertas a los libertarios, los propios radicales se preguntan “¿por qué vendrían con nosotros?”. Saben la pelea por los lugares en las nóminas va a ser una batalla campal. Algunos alfonsinistas intransigentes deslizan la posibilidad de presentarse con la Lista 3. Mientras tanto, se espera que para antes de Navidad se sepa la decisión final del Tribunal de Ética sobre la posible expulsión de los cinco radicales que votaron con el Gobierno en la Cámara de Diputados el veto a la reforma previsional. Una decisión que podría abrir otro capitulo de internas y cruces en redes sociales.