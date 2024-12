Hay malestar en los bloques opositores de Diputados por el temario que el Gobierno enviará a Sesiones Extraordinarias

Sin el decreto que habilita el período de sesiones extraordinarias y con un temario que no convence a los bloques de la oposición, buena parte de los diputados decidieron retornar a sus provincias para reiniciar la discusión la semana que viene.

Como adelantó este medio, el Poder Ejecutivo esperó que Martín Menem sea reelecto como presidente de la Cámara de Diputados y anunció el llamado a sesiones extraordinarias hasta el próximo 27 de diciembre. Lo hizo a través de un posteo en la red social X, en la cuenta del vocero presidencial Manuel Adorni, quien también detalló el temario que proponen desde Casa Rosada: Reforma electoral, Reforma política, Juicio en ausencia, Ley anti mafia, Viajes del presidente y Reforma de los fueros de la política.

Los grandes ausentes son la Ley de Ficha Limpia, que el Gobierno le prometió al PRO, y la ley de Presupuesto 2025, tema sobre el que el oficialismo parece haber dado por concluida cualquier tipo de conversación al respecto.

La ausencia de esos dos temas y la inclusión de cuestiones electorales divide las aguas en la oposición, que empieza a tomar posición respecto del camino a seguir durante los próximos días.

El primer bloque en definirse fue el de “Democracia Para Siempre”: los radicales que decidieron escindirse del bloque de la UCR ya decidieron que no van a participar.

Pablo Juliano preside el bloque "Democracia para Siempre"

“El Bloque de diputados nacionales Democracia para Siempre rechaza la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de excluir de las sesiones extraordinarias del Congreso la sanción de la ley de Presupuesto 2025″, anunció la bancada a través de un comunicado que envió anoche. Además señaló que “el gobierno de Javier Milei nunca estuvo interesado en tener una Ley de Presupuesto” porque prefiere reconducir “de forma totalmente discrecional” el dinero que los argentinos tributan al Estado.

Según el bloque que conduce Pablo Juliano, la decisión es porque no se resignan ”a cumplir el triste papel que el presidente Milei reserva para el Parlamento”, y que a partir de eso no se van a prestar “al show de debatir los proyectos anunciados por el vocero presidencial, que pueden ser sancionados en sesiones ordinarias”. Para el final, los radicales de Democracia volvieron a reclamar que el Ejecutivo “abra las puertas del Congreso para debatir el Presupuesto”.

Con este texto, el bloque que cuenta con 12 diputados no estará presente durante diciembre si no hay modificaciones en el temario que se publicará con el decreto que establece el llamado a Sesiones Extraordinarias.

Tratamiento "Ley bases votación particular" Germán Martínez Miguel Angel Pichetto Nicolás Massot Gustavo Luis Gavotti

Quienes aún no definieron qué harán, pero ya decidieron que sus legisladores vuelvan a sus provincias hasta la semana que viene, son los 99 miembros del bloque de Unión por la Patria. Las autoridades definieron que se volverán a reunir el martes 10 de diciembre de la semana que viene y ahí analizarán el camino a seguir.

“No está publicado el DNU de llamado, no sabemos qué quieren tratar más allá de lo que dijo Adorni”, reflexionó una alta fuente del bloque. Pero el dato fundamental es que desde UP, al igual que desde Democracia, pidieron por el mismo proyecto: “No parece serio ese temario y que no manden el Presupuesto a Extraordinarias”.

El debate está en todos los bloques. Tanto PRO, la UCR, Encuentro Federal y la CC Ari están en plena discusión respecto del posicionamiento a seguir. “Lo vamos a resolver en los próximos días”, explicaron desde las bancadas. Ese punto, y la discusión sobre la eliminación o no de las PASO es lo que divide el posicionamiento de todos los espacios. Mientras los legisladores que son oficialistas en sus provincias impulsan la eliminación de las Primarias, los que están en la oposición en cada uno de sus distritos no quieren avanzar con el tema.

”El temario es puramente electoral y divide internamente a los bloques. Es un temario “casta” mientras los libertarios se sientan a mirar. Si no vas, te acusan de que sos casta y no querés debatir. No importa si el temario que proponen no le interesa a nadie más que a la política y deja afuera lo importante, como el Presupuesto. Ellos mantienen la idea de que la política es una ecuación de suma cero, o se gana o se pierde y en el medio no hay nada; por eso van por esta línea. Pero, ¿qué van a hacer en PRO, que sostienen que no se puede discutir una reforma política sin ficha limpia?”, sentenciaron desde la oposición.