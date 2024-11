Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se casaron por civil rodeados de amigos y familia

Tras dos años de noviazgo, Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se casaron por civil (Fotos: movilpress)

El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su pareja, Milagros Maylin, se casaron por civil el miércoles a dos años del inicio de su relación. Se trató de un evento íntimo, puesto que la celebración de la boda será este sábado.

Minutos antes de las 19 horas, Larreta y Maylin sellaron su amor en la sede del registro civil de la calle Uruguay. Ambos se mostraron emocionados por esta nueva etapa que comienzan en su relación.

La fecha no fue al azar, puesto que coincide con el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, de la que es muy devota la ahora esposa de Larreta. Al evento asistieron pocos invitados, debido a que priorizaron la privacidad para este gran paso en sus vidas. De igual forma, tal como se acostumbra, los presentes arrojaron arroz a los recién casados a la salida del registro.

Por parte del antiguo mandatario de la Capital Federal, los testigos fueron sus amigos de toda la vida, Martín Arana, Patricio Rotman y Gonzalo Robredo. Mientras tanto, por parte de Maylin, estuvieron Ana Clementi, Lucía Chioccarelli y su madre Mariana Vasquez Fierro.

Entre los invitados se encontraba el legislador porteño y parte del equipo político de Rodríguez Larreta, Emmanuel Ferrario. De hecho, estuvo a cargo de dar un breve discurso para los recién casados. Las familias de ambos estuvieron presentes para compartir ese momento con ellos.

Maylin optó por dejar de lado el tradicional blanco y vistió un conjunto en crepe satin, en color verde lima, del diseñador Gabriel Lage y stilettos nude. Ahora, la pareja se prepara para la fiesta que realizarán en la Reserva Cardales este fin de semana, con cerca de 350 invitados.

Horacio Rodríguez Larreta y su esposa, Milagros Maylin

Días atrás, Maylin contó en una entrevista con Infobae que tuvo que cambiar la fecha del casamiento por su padre, que falleció en julio de este año a causa de un cáncer de páncreas. “Mi papá era fanático de Horacio. Al principio me costó presentárselo. Fue a la última persona que le dije: ‘Papá, estoy de novia con Horacio’”, reveló.

Incluso, relató que su padre “conoció a la persona que hay detrás del Jefe de gobierno y dijo: ‘Este es un tipazo’”. “Estaba muy tranquilo con él. No sé si soñé toda la vida con el casamiento, porque me enfoqué mucho más en el trabajo, en lo académico. Pero esto de entrar a la Iglesia del brazo de mi papá. Él había elegido todo, hasta la canción para entrar: me llamaba por teléfono todos los días y me la ponía. Yo no escuchaba su voz, solo escuchaba la canción”, señaló durante la conversación con este medio.

Más adelante en la charla, recordó cómo fue que comenzó su relación con Rodríguez Larreta. Al ser consultada por Tatiana Schapiro sobre quién conquistó a quién, Maylin mencionó: “Horacio, 100%. Al principio me costaba aceptar que me estaba pasando algo con él. Hasta que un día le dije a mi mamá: ‘Má, creo que me gusta Larreta’”. “¡Me miró con una cara! ‘Decime que es el amor de tu vida. Sino, no nos metas a todos en todo esto’, me dijo. Pero desde el primer momento me bancaron. Mis amigas me ayudaron mucho: ‘¡Andá para adelante! Nosotras siempre te vimos con una persona así’. Y bueno, empezamos hablando por teléfono, muchas horas”, precisó.

En relación con la propuesta de matrimonio, la mujer rememoró: “Me escribió una carta. Hubo un momento en que yo no me animaba: ‘Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta, a la evaluación, las redes. No estoy lista. Perdón’. Ahí él se angustió mucho. Y surgió entre nosotros un código, que era ‘ABC’. Me dijo: ‘Estoy seguro de tres cosas. A, vos y yo vamos a estar juntos. B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos del uno al otro y nos vamos a complementar. Y C, vamos a ser muy felices’. Y después, cuando vino la propuesta, me puso ‘ABC’ en un cartelito y vino el anillo. Pasó mucho tiempo, porque la campaña, que esto, que lo otro, así que hubo otra nueva charla: ‘Bueno, nos casamos’. Y ahí renovó la propuesta que me había hecho un año antes”.