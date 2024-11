El cruce de Montenegro con Myriam Bregman por un operativo de desalojo en Mar del Plata: “Llevatelos a tu casa”

El intendente de Mar del Plata subió un video de un operativo policial en el que levantaron gente de la calle

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, protagonizó este viernes un cruce por redes sociales con la ex diputada Myriam Bregman, quien lo criticó por un operativo de desalojo realizado en la ciudad de Mar del Plata que fue compartido por el propio jefe comunal en su cuenta de X.

“Se terminó”, escribió el dirigente en el posteo que causó el enojo de la referente del Frente de Izquierda. En la publicación también adjuntó el video del procedimiento policial, en el que se ve a dos agentes levantando a una pareja que dormía sobre un colchón en una vereda.

La imagen de los policías removiendo a las dos personas provocó la reacción inmediata de Bregman, que citó el tuit de Montenegro y le respondió: “Todo matones contra los más pobres. Qué basura tenés que ser, para hacerlo y para festejarlo”.

Myriam Bregman criticó a Montenegro por el operativo

En la misma línea se expresó el legislador Nicolás del Caño, quien escribió en su cuenta de X: “El intendente es un cobarde que criminaliza la indigencia de la que también es responsable. Promueve actos fascistas contra las personas en situación de calle. Nefasto. Todo nuestro repudio”.

Montenegro, no obstante, hizo frente a los cuestionamientos y contestó en defensa del procedimiento, asegurando que los desalojados no son gente en situación de calle, sino delincuentes que tienen peleas con los vecinos. Asimismo, aseguró que tanto ellos como otros en condiciones similares están siendo enviados por Juan Grabois a la ciudad de cara al comienzo de la temporada de verano.

“Llevátelos a tu casa, @myriambregman. ¿Pensás que no nos damos cuenta lo que está haciendo tu amigo @JuanGrabois y todas las orgas? Manga de mafias”, le replicó Montenegro a la ex legisladora de Izquierda.

El cruce de Montenegro con dirigentes de Izquierda por un operativo policial en Mar del Plata

Y agregó: “Estos no son gente en situación de calle. A ellos los tenemos censados y asistidos. A estos los están trayendo a Mar del Plata para instalarlos, para hacernos piquetes y acampes. Son violentos con los vecinos. A cinco minutos del verano empiezan los cortes… qué casualidad! Mi trabajo es defender a los marplatenses, al que se levanta a laburar todas las mañanas. Y lo voy a hacer con mis propias manos si es necesario”.

Días atrás, Montenegro también había generado repercusiones con sus dichos tras insistir en bajar la edad de imputabilidad. Sus declaraciones habían dicho luego del caso de un menor de 14 años que fue liberado más de 40 veces. “Hace años vengo insistiendo en la necesidad de bajar la imputabilidad de los menores. Como ex juez y como ciudadano. No paré cuando arranqué mi mandato como intendente. Sigo insistiendo: hay que dejar de hablar, y hacerlo. Todos los días tenemos en Argentina casos como estos. Menores de edad que delinquen. A quienes los agarramos una y otra vez, pero que con la excusa de que no son punibles, vuelven a la calle a seguir cometiendo delitos”, había expresado en su cuenta de X.

Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata

Y continuó, poniendo como ejemplo el reciente caso del menor de edad en la localidad balnearia: “Hace unas semanas un delincuente de 14 años, con más de 40 causas, fue liberado. Ayer nos enteramos de que volvió a delinquir, robando una moto y amenazando a una vecina que con mucho esfuerzo la había comprado hace meses. Yo administro el Municipio y le pregunto a los marplatenses: ¿quieren que el tiempo, el dinero y los recursos de la municipalidad, que mantienen con sus impuestos, se destinen a cuidar a un delincuente solo porque no es imputable? Porque eso es lo que nos exige el Juzgado de Garantías”.

“Basta de garantismo hipócrita. Basta de liberar delincuentes que se escudan en leyes que no responden a la realidad. Tenemos que ponernos los pantalones largos todos los poderes del Estado, y darle una solución a los argentinos que están demandando que estos hechos no queden impunes”, concluyó.