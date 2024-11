“Sos todo lo que los argentinos no quieren ver en una urna”: el fuerte cruce entre Victoria Donda y Juliana Santillán

La ex titular del INADI remarcó que la Justicia había demostrado que la denuncia presentada por una ex empleada doméstica era falsa (Gentileza: TN)

La fundación de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación autodenominada como el brazo armado de La Libertad Avanza (LLA), generó un amplio debate entre las diferentes fuerzas políticas por el acto de presentación que montaron el lunes pasado en la localidad bonaerense de San Miguel. “Esta es nuestra arma, el teléfono celular”, aclaró el periodista y militante libertario Mariano Pérez, luego de que se conociera el diputado Esteban Paulón (PS Santa Fe) presentaría una denuncia penal por incitación al odio, incitación a la violencia colectiva e intimidación pública. También formaron parte la parlamentaria Victoria Donda y la diputada oficialista Juliana Santillán, quienes protagonizaron una acalorada discusión.

Luego de que se pusiera bajo análisis el discurso de la organización aliada a LLA respecto al uso metafórico o literal de las armas, Donda apuntó que “el salir a decir ahora que el arma es el celular también es un discurso cobarde”, en referencia a la respuesta que ofreció el comunicador. En línea con esto, planteó que Pérez debería ser agregado a la causa penal que iniciarían bajo la figura penal de la asociación ilícita al argumentar que “se están asociando para cometer delitos que tienen que ver con incitar al odio y a la violencia pública”.

“Sería bueno que ustedes pudieran entender que existe un plexo jurídico normativo que impide y prohíbe que digan esas cosas y no tiene que ver con la libertad de expresión, sino con los límites a esa libertad que, además, están establecidos en tratados internacionales que tienen jerarquía y rango constitucional”, reprochó la ex titular del INADI. Frente a esto, la diputada le indicó que tenía “estatura moral” para hablar de la ley, debido a que había sido denunciada por una ex empleada doméstica que la acusó de no tenerla registrada diez de los catorce años que habría trabajado en su domicilio.

En medio del debate auspiciado por el programa A dos voces, emitido por TN, Santillán le pasó factura a Donda al enumerar: “Se te denunció por defraudación a la administración pública por tu propia empleada, aumentaste tres veces la planta del INADI durante tu gestión”. Y la calificó: “Sos una degenerada fiscal”, al hacer referencia al uso de los recursos del Estado que habría hecho, cuando se encontraba al frente del ex organismo.

“La degenerada fiscal sos vos que cobras un sueldo como diputada y por cucaracha te tienen que repetir el discurso”, chicaneó la parlamentaria, para después desmentir las acusaciones sobre la denuncia que le realizaron: “La Justicia dijo que todo lo que plantearon era mentira, no hay una sola causa en donde pudieron demostrar los años de trabajo no registrados, ni nada”. Además de haberla expuesto por una presunta denuncia por violencia que le habrían realizado tres empleadas a la diputada, Donda manifestó: “Lo que te voy a decir es no repitamos mentiras, pero repiten mentiras para ocultar los horrores que están haciendo”.

Las dirigentes participaron de un debate sobre la creación del brazo armado de LLA (Gentileza: TN)

A partir de ese punto, el debate estuvo lejos de enfriar la temperatura, debido a que la diputada libertaria la acusó de vivir de las arcas del Estado. Bajo la reconstrucción que hizo, primero lo habría hecho durante la presidencia de Alberto Fernández, y en la actualidad durante la gobernación de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Subsecretaria de análisis y seguimiento político estrategico bonaerense, ese es tu cargo, cuanto más largo, más largo el curro”, expuso Santillán, aunque la información fue desmentida por la misma Donda al responder: “No, ese no es mi cargo. Soy parlamentaria, no soy secretaria de nada”.

Otro de los presentes en el debate fue el diputado radical del ala aliada al Gobierno, Mariano Campero, quien sostuvo que la idea de que la idea de brazo armado referenciaba al uso de los celulares. “Estoy totalmente en contra de que tengan armas de pólvora, estoy a favor de que puedan interactuar con las redes como se viene haciendo en toda la política argentina”, defendió al denunciar al peronismo de ser un partido violento que, desde que asumió Milei la presidencia, habrían trabajado para bloquear leyes en el Congreso.

“El peronismo siempre ha sido violento, cuando tenemos un gobierno no peronista siempre ha sido”, acusó el radical al asegurar: “Acá se pretende cambiarle las reglas de juego a sabiendas de que tenía debilidad parlamentaria, y los golpistas que están intentando generar una desestabilización son los de Unión por la Patria”. Por lo que la parlamentaria subrayó que así funcionaba la república y acusó que “los golpistas son los que quieren armar un brazo armado”.

“Donda, sos todo lo que los argentinos no quieren ver en una urna, soltaron a Alberto Fernández por la ventana y lo agarraste a Kicillof para tener algo de Estado” reiteró Santillán. Asimismo, acusó a la oposición de subestimar a los argentinos al modificar el relato sobre las armas. “La sociedad argentina en cualquier escenario se informa naturalmente porque tienen la información hecha, ese medio de comunicación que usan los argentinos, que son las redes sociales”, aclaró.

Por su parte, la representante del Parlamento del MERCOSUR contestó: “¿Vos sabés cuándo renuncié yo al gobierno de Alberto Fernández?”, al hacer un guiño a la renuncia que presentó en diciembre de 2022 por varios desacuerdos políticos con el Gobierno de turno. Y continuó: “Sos una mentirosa y sabes qué, eso lo vas a tener que probar en la Justicia y no vas a poder probar nada porque es todo mentira”. No obstante, no confirmó si tenía en mente realizar una denuncia en contra de la diputada.