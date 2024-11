La oposición empieza a reclamarle cambios a Kicillof para acompañar el Presupuesto y la Ley Fiscal

La Cámara de Diputados bonaerense

Se acelera la discusión por el Presupuesto y la Ley Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Este jueves habrá un nuevo encuentro entre representantes del gobierno de Axel Kicillof y autoridades de los diferentes bloques de la Legislatura bonaerense, que serán recibidos en el ministerio de Economía, a donde irán con una serie de pedidos. Será el puntapié inicial de una negociación donde la oposición buscará empujar algunos cambios a los proyectos que semanas atrás giró el Ejecutivo bonaerense.

En el listado de temas observados hasta el momento por distintos bloques de la oposición que conforman La Libertad Avanza, el PRO, la UCR en sus distintas expresiones, libertarios dialoguistas, la Izquierda y la Coalición Cívica aparecen la intención de que las emergencias que se piden en distintas áreas no sea de renovación automática hasta diciembre del 2026 y que el ministro el porqué del pedido; detalles del endeudamiento que solicita el Ejecutivo; la inclusión de un fondo destinado a los municipios como suele aparecer en cada negociación legislativa y garantizar el pago de la última cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, que debía efectuarse en los primeros días del mes de noviembre. En una entrevista con Infobae, el ministro López planteó sobre este último punto que “no está previsto en el Presupuesto un Fondo. Veremos cómo se desenvuelven las conversaciones en la Legislatura. El contexto de este año fue muy complejo y fue difícil de cumplir, pero la verdad es que hemos hecho un esfuerzo grande para cumplir con ese acuerdo, que fue un acuerdo también a que se arribó en la legislatura del año pasado”.

También, en lo que respecta a la Ley Fiscal Impositiva, pedirán dejar efectivo que los beneficios por buen contribuyente queden explicitados en el proyecto de Ley. Es que el artículo 19 de la Impositiva, si bien autoriza “bonificaciones especiales en el impuesto Inmobiliario para estimular el ingreso de cuotas no vencidas y/o por buen cumplimiento”, sostiene que será “en la forma y condiciones que determine el ministerio de Economía”. La intención de la oposición en este punto es que ya quede establecido en la ley cómo serán las bonificaciones especiales, de manera tal que luego no haya bonificaciones.

El ministro de Economía, Pablo López junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara

“En cuanto el endeudamiento queremos tener el detalle cuánto es para hacer un rollover y cuánto para tomar nueva deuda”, aseguran desde el PRO. El proyecto que giró Kicillof solicita autorización para tomar deuda que, nominada en dólares, es de 1.045 millones, según el artículo 33 del proyecto. Aunque este punto plantee que el objeto de la toma de deuda es “para afrontar la cancelación y/o renegociación de deuda financiera y/o judiciales no previsionales”, o para los servicios de deuda o para mejorar el perfil de vencimientos, el requerimiento de la oposición es saber cuánto será el cálculo para cada compromiso en caso de tomar la totalidad de la deuda por la que se pide autorización a la Legislatura.

Otro tema sobre el que los distintos bloques ponen la lupa es la renovación de las declaraciones de emergencias en distintas áreas de gobierno. El proyecto del Presupuesto pide declarar nuevamente las emergencias en Seguridad; Infraestructura, Vivienda y Hábitat; Administrativa y Tecnológica y finalmente la Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética. En grandes rasgos, la declaración de emergencias en estas áreas implica que, por ejemplo, se pueden hacer readecuaciones presupuestarias con mayor celeridad salteando pasos burocráticos y con una fiscalización posterior en el movimiento de algún expediente. El proyecto propone que las emergencias rijan hasta diciembre del 2026.

“Es tiempo de acotar las facultades delegadas por esta Legislatura. No se puede seguir gobernando de Emergencia en Emergencia sin rendir cuentas de forma más periódica”, planteó el diputado del bloque Unión Renovación y Fe, Fabián Luayza, en las últimas horas. El posicionamiento del legislador replica lo que también vienen sosteniendo desde el PRO y la UCR. El bloque que integra Luayza ha ocupado un lugar clave para la negociación legislativa del Ejecutivo. Escindidos de La Libertad Avanza y la estructura libertaria de Javier Milei, que en la Legislatura bonaerense encabeza el diputado provincial, Agustín Romo, el bloque Unión Renovación y Fe en Diputados y Libertad Avanza en el Senado -no mileista-, han aportado votos clave o facilitado el quorum en diferentes oportunidades.

En la Cámara baja, el llamado bloque dialoguista puede sumar hasta nueve votos, dejando a Unión por la Patria -que tiene 37 integrantes- al borde del quorum en una cámara que reúne 92 integrantes. En el Senado el cálculo es similar: el bloque de libertarios dialoguistas que aún conservan el nombre Libertad Avanza tiene tres integrantes y el peronismo 21. La suma da 24 sobre un total de 46 que componen el cuerpo que preside la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

La vicegobernadora y titular del Senado bonaerense, Verónica Magario

La semana pasada hubo un asado en la Residencia de la presidencia de la Cámara de Diputados de carácter informal entre el ministro de Economía, Pablo López; los diputados peronistas Alejandro Dichiara, Facundo Tignanelli, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman; el radical Claudio Frangul; Luayza y la sorpresiva presencia del presidente del bloque de LLA, Agustín Romo y el liberal Guillermo Castello, del bloque Libre. Allí, López escuchó las primeras consultas sobre ambos proyectos. Romo dijo que había girado el presupuesto a equipo del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para su estudio.

En ese encuentro, del que también participó Magario y la presidenta del bloque de UP en el Senado, Teresa García, se acordó continuar con las conversaciones. El PRO y la UCR no fueron parte de ese almuerzo. Adujeron que el Presupuesto se debe discutir en comisiones, no en un asado. Este jueves tendrán un acercamiento concreto.