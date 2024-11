Entre las PASO y la negociación del Presupuesto, Macri y el PRO enfrentan un dilema ante la discusión electoral con Milei

Mauricio Macri se reunió con diputados del PRO

La jugada del Gobierno con el proyecto de Ley para eliminar el sistema de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatoria (PASO) descolocó al PRO. El tema fue puesto sobre la mesa pública en plena negociación del Presupuesto 2025 y a dos semanas de terminar el período de sesiones ordinarias del Congreso. Un movimiento de astucia política por parte de Javier Milei que fuerza a Mauricio Macri a definir una posición sobre ese asunto en las puertas de entrada a una puja de poder por las listas para el año electoral.

En el PRO no hay una postura unificada respecto a la eliminación de las PASO. Pero reina una especie de “malestar” porque no esperaban que el Gobierno insistiera con el tema en este momento. No hubo directiva aún sobre la necesidad de fijar una línea así como tampoco un debate profundo del tema. Por un lado, eliminar las PASO viene acompañado del discurso en favor de recortar un “gasto” para el Estado. Por el otro, es diluir un instrumento que puede ser valioso para dirimir una discusión de poder o tensionar el cierre de listas. ¿Qué posición tomará Macri y el PRO? Es aún una incógnita.

Como reveló Infobae, Facundo Pérez Carletti, secretario General del PRO, convocó a un Zoom ayer a la tarde con los presidentes del PRO de todas las provincias para analizar el tema PASO. Fue el primer movimiento informal sobre un asunto sensible. En el macrismo asumen que deben definir una posición lo más unívoca posible al respecto.

De ese cónclave federal que encabezó Pérez Carletti, el resultado fue que no hay consenso. La mitad defiende las PASO y el resto ve con buenos ojos la idea de eliminarlas. Algo similar ocurre entre los gobernadores. Aunque el criterio general se basa en que los oficialismos (nacionales, provinciales o municipales) tienden a rechazar las primarias, mientras que a la oposición les da una herramienta para dirimir sus internas. Todo oficialismo conoce que el poder ordena. Tienen elementos para agrupar las bases, disciplinar a los dirigentes y adecuar el cierre de listas a su comodidad.

El PRO busca que el Gobierno asegure recursos para las provincias aliadas en el debate del presupuesto 2025

Para Macri es un debate delicado. Está en plena tensión con Milei para definir los detalles de un acuerdo electoral de cara a 2025. Al año le queda un mes y en el macrismo ven lejano un punto común en los próximos días. Esa negociación ofrece un escenario si hay PASO y otro diferente si el sistema de selección de candidaturas es eliminado.

Sin las PASO, el PRO puede quedar ante un abismo político que abra un dilema de cuya solución dependerá el futuro de Macri y su partido. Quien sigue con atención esos movimientos es Patricia Bullrich, que trabaja para limar al ex presidente y consolidar la integración del PRO con La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza sobre el PRO

Una imagen elocuente de ese armado se dio ayer. Bullrich encabezó un acto en San Isidro junto al intendente anfitrión, Ramón Lanús, y los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y San Miguel, Jaime Méndez, el senador provincial, Joaquín de la Torre, y Pablo Walter, subdirector Ejecutivo ANMaC. Son dirigentes que orbitan el bullrichismo y se mueven como oficialistas del Gobierno nacional.

Algo particular es que el acto se organizó para realizar la entrega de patrulleros a San Isidro, que se financiaron con un leasing del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), que depende de Axel Kicillof -aunque el directorio tiene representación de la oposición-. Por eso, también estuvo presente Sebastián Galmarini, dirigente del Frente Renovador oriundo de la Primera Sección Electora que es director del BAPRO.

Patria Bullrich intenta alinear a los intendentes que le responden políticamente

Lanús defiende la idea del trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y la Nación en temas de seguridad. A su vez, convocó a De La Torre y Méndez porque copió de San Miguel el programa “Ojos en Alerta”, que facilita el contacto de los vecinos vía WhatsApp con las patrullas.

Esa escenografía sirvió para que Bullrich exhiba una foto con dirigentes alineados al armado político de Milei en Buenos Aires. Lanús cuida su relación con Macri, pero defiende la gestión del Gobierno nacional y reporta políticamente a la ministra de Seguridad. Valenzuela es el coordinador de ese armado electoral, y lo hace a la par de Sebastián Pareja, el armador de Javier y Karina Milei en provincia.

Mientras que De La Torre tiene una fuerza distrital con incidencia en algunos municipios bonaerenses y mantiene cercanía con referentes de La Libertad Avanza como Agustín Romo, Nahuel Sotelo y hasta el influencer “Gordo Dan”, del grupo de militantes libertarios que reportan a Santiago Caputo.

Mientras tanto, Macri cavila para decidir sus próximos pasos. Conoce que debe ser prudente pero efectivo. El tiempo apremia. En simultáneo, valora algunos avances de la gestión, como la decisión del Gobierno de avanzar en la concesión de la hidrovía. El ex presidente considera que se trata de un tema relevante para Argentina y suele decirle a quienes lo frecuentan que tendrá un “enorme impacto positivo”. Cree que traerá “enorme beneficio económico” y dinamizará a “múltiples sectores” de la cadena productiva.

Jorge Macri, Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, gobernadores del PRO

La presión por el Presupuesto

Mientras tanto, se concentra en la discusión sobre las PASO y en la negociación por el Presupuesto. Ambos temas lo encuentra a Macri afuera del país. Esta semana viajó a México, luego volará a Europa y tras una estadía en ese continente estará hasta finales de noviembre en dos países árabes. Continúa políticamente activo de forma remota, atento a su teléfono. Habla a diario con su mesa chica, donde se sientan gobernadores, intendentes y referentes del PRO. Supo por Cristian Ritondo que su bancada empujaba hoy el tratamiento de la Ley de Ficha Limpia, bandera histórica del partido amarillo. Por falta de quórum, la sesión se cayó y el tema quedó en archivo hasta previo aviso.

Una situación similar ocurrió ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista José Luis Espert. El oficialismo buscaba dictaminar el proyecto de Presupuesto 2025 que envió Javier Milei. Pero la Casa Rosada no llegó a un acuerdo con los gobernadores “dialoguistas” y decidieron aplazar el debate.

Macri instruyó a la mesa chica del PRO para plegarse a los reclamos de los gobernadores “dialoguistas” en la presión al Gobierno por las negociaciones del Presupuesto 2025. Está de acuerdo con exigir a la Casa Rosada cinco puntos de la ley de leyes en favor de los distritos amarillos y de provincias aliadas.

Mauricio Macri

Los mandatarios consensuaron un ítem de cinco puntos, que son los que también respalda Macri.

1) Financiamiento del déficit de las Cajas Provinciales no transferidas de acuerdo con los Pactos Fiscales

2) Financiamiento de la Compensación del Pacto Fiscal de 2017

3) Coparticipar el Impuesto a los Combustibles

4) Reducción del aporte de la coparticipación a la AFIP de la mano de la transformación del Organismo recaudador (porque evalúan que el ARCA tiene una estructura más acotada)

5) Coparticipación de los ATN no distribuidos.

En el macrismo le suman a eso la exigencia para que Milei elimine el IVA a los medios de comunicación.

Por estas horas, hay incertidumbre respecto al futuro del Presupuesto. Si no hay acuerdo con las provincias, el Gobierno amaga con prorrogar el del 2023. Es algo que Macri y los gobernadores rechazan. Una posibilidad es debatirlo en sesiones extraordinarias, que deberían ser citadas por Milei.

Ante esta indefinición, esta previsto que hoy a la tarde haya una reunión de algunos gobernadores dialoguistas para unificar una estrategia de presión contra Milei. Se espera que en ese cónclave haya emisarios del PRO.