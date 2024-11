Con Máximo Kirchner y aliados de Kicillof, la interna del PJ bonaerense se trasladó a un distrito clave

Máximo Kirchner en Esteban Echeverría

Tras la definición de la Junta Electoral del Partido Justicialista de proclamar a la expresidenta Cristina Kirchner como la titular del partido y el pronunciamiento del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, felicitando a la dirigente; se insinuó con una tregua de la discusión interna que atraviesa el partido con epicentro en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las señales de fricción se sostienen y en los últimos días tuvo una réplica cuando el diputado nacional Máximo Kirchner llevó los encuentros de “Cristina Presidenta” al distrito de Esteban Echeverría, donde gobierna Fernando Gray, históricamente enfrentado con el titular del PJ bonaerense.

En el marco de las mesas “Cristina Presidenta” al Partido Justicialista; distintos dirigentes kirchneristas vienen promoviendo la imagen de la expresidente como la titular del PJ, algo que finalmente la junta partidaria avaló. Días atrás, este encuentro se realizó en Esteban Echeverría y contó con la presencia de Máximo Kirchner. Sin embargo, también estuvo quien fuera secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández, Horacio Pietragalla Corti, que siempre ha sonado como una apuesta de La Cámpora para la construcción política y electoral en el distrito. Algo que hasta ahora nunca avanzó de modo tangible porque allí gobierna Gray y pese a las diferencias entre ambos sectores, existía un acuerdo tácito de no plantarle internas al jefe comunal.

Pero los tiempos y el mapa de acuerdos y sociedades políticas vienen cambiando últimamente. Máximo Kirchner lo dejó en claro cuando encabezó el acto en la ciudad de La Plata. El eslogan de ese encuentro fue “Armar de nuevo”.

“Algunos creen que construyen autoridad enfrentando a Cristina como diciendo ‘me estoy pelando con la más grandota’. No, te estás peleando con la que persiguieron, con la que quisieron matar, con la que pone la cara. Autoridad no se construye peleando con la compañera o el compañero, la autoridad se construye peleando contra los poderes concentrados y el poder extranjerizante de nuestro país”, planteó Kirchner durante el encuentro en el Ateneo Néstor Kirchner de Esteban Echeverría.

“Algunos creen que construyen autoridad enfrentando a Cristina como diciendo ‘me estoy pelando con la más grandota’", dijo el jefe de La Cámpora

El mensaje de Kirchner tiene distintos destinatarios. Ya alejado hace años del esquema kirchnerista, Gray viene construyendo una alternativa dentro del peronismo no K que tiene más su mirada puesta en el cordobesismo que en la interna que se vive en la provincia de Buenos Aires entre La Cámpora, por un lado, y los intendentes y ministros que responden a Kicillof por el otro.

Durante el acto que protagonizó Kirchner -y del que también participaron además de Pietrgalla. La diputada nacional Vanesa Siley; su par, Paco Manrique y el referente del Movimiento Evita, Leo Grosso- el ex secretario de Derechos Humanos, también bajó línea en lo que parecía ser un mensaje a Gray. Aunque no lo nombró, el exfuncionario nacional pareció apuntar a Gray cuando dijo: “Tenemos dirigentes ofendidos que hacen campaña como diciendo ‘yo me planto’; ¿me plantó a qué?, me hubiera encantado que ese intendente que se plantó no sabemos a qué hubiera avanzado en la lucha del compañero Máximo de plantarse contra el poder real, contra el Fondo Monetario Internacional, contra eso”.

El encuentro fue el lanzamiento de la mesa "Cristina Presidenta" al PJ, en Esteban Echeverría

Desde el entorno de Gray relativizaron la actividad. “Máximo vino a pegarle a Kicillof desde Esteban Echeverría, alguien que dice no creer en los simbolismos”, plantearon desde el distrito ante la consulta de Infobae. En esta línea, fuentes cercanas al intendente también ahondaron sobre los dichos de Pietragalla que “son de un dirigente de CABA, o al menos vive en CABA, que acaba de decir esta mañana que un barrio de 9 de abril parece África. Ojalá le toque gobernar para transformarlo en un cantón Suizo”.

Pero a la par de la convocatoria hecha por Kirchner, Gray se reunió con un grupo de representantes de la CTA y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, entre los que se destacaban Roberto Baradel y Oscar De Isasi, dos dirigentes sindicales que trabajan por la construcción política de Kicillof desde sus estructuras sectoriales.

Gray recibió a una comitiva de ambas CTA de la Provincia que trabajan en la construcción política de Kicillof

“Conversamos sobre la necesidad de ampliar la participación e insistimos en el valor de la unidad para construir un proyecto político que priorice el desarrollo de la Argentina, la integración regional y el bienestar de nuestro pueblo”, describió en su cuenta de X, Roberto Baradel. De Isasi contó que “la unidad del campo popular es la clave de este tiempo”.

La reunión fue en el marco de una serie de encuentros que los referentes de ambas CTA vienen llevando adelante con intendentes. El último martes lo hicieron con el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.

En el caso de Gray, la audiencia fue pedida por los líderes sindicales y se desarrolló en la sede del municipio. Pese al acercamiento, el intendente sigue trabajando en su construcción por fuera de la lógica del internismo que atraviesa al peronismo bonaerense; pese a que mantiene diálogo con diferentes actores.