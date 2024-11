El Gobierno presiona para aprobar el Presupuesto, pero las elecciones en EEUU demoraron las negociaciones

Javier Milei con Donald Trump (NA)

Tras las elecciones en los Estados Unidos, la posición oficial del Gobierno, al menos de cara al público, sigue siendo la misma: el país norteamericano será un aliado estratégico de la Argentina, independientemente de quién gane los comicios. Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada no ocultan su preferencia por el candidato republicano, Donald Trump.

Mientras la votación para definir al sucesor de Joe Biden se estaba realizando, en Balcarce 50 algunas personas se mostraban con gorros con la frase “Make America Great Again (Hagamos a América Grande Otra Vez)”, que el empresario y ex jefe de Estado usa como eslogan de campaña.

En tanto, si bien evitan entrometerse en las cuestiones políticas de otra nación, fuentes cercanas al presidente Javier Milei reconocen que desean que “ojalá” triunfe Trump y hasta anticipan que el líder libertario podría viajar a Washington en los próximos días, si finalmente ocurre eso.

Ambos referentes de derecha tienen una buena relación que terminó de forjarse en febrero pasado, durante una reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), de la que ambos participaros. Luego coincidieron en otro evento organizado por la misma institución, en Madrid.

Si bien un sector del Gobierno admite que, económicamente, las medidas que podría tomar la otra candidata de las elecciones, Kamala Harris, podrían beneficiar a la Argentina, también señalan que una victoria del Partido Republicano podría servirle al país, principalmente, en el plano internacional.

Además de la buena sintonía ideológica que tendrían los dos eventuales presidentes, Trump podría ayudar en las negociaciones que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lleva adelante por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis Caputo con Kristalina Georgieva, directora del FMI

No obstante, los comicios norteamericanos también complicaron la agenda del Poder Ejecutivo, que desde hace semanas está dialogando con los distintos bloques legislativos para tratar de llegar a un acuerdo en el Congreso por el Presupuesto y la privatización de Aerolíneas Argentinas, entre otros temas.

Con los jefes de las bancadas de diputados del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, respectivamente, de viaje en Washington, hasta donde fueron para participar de las elecciones como veedores independientes, esta semana tampoco se realizó la reunión de seguimiento parlamentario en la Casa Rosada.

De hecho, en los Estados Unidos también se encuentra el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, que suele actuar como un nexo entre el oficialismo y la oposición dialoguista y es uno de los funcionarios que está trabajando en la letra fina del Presupuesto.

Este jueves, las comisiones que están tratando la iniciativa volverán a reunirse para escuchar, en esta oportunidad, la exposición del flamante ministro de Salud, Mario Lugones, como parte de las exposiciones programadas en el marco de este debate.

En este contexto, si bien no se descarta que vaya a suceder, distintas fuentes de las partes involucradas desestimaron a Infobae que se pueda organizar el encuentro entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los representantes de los bloques aliados, por lo que sería la segunda semana consecutiva en la que no se da este acercamiento.

La última vez que se reunieron fue el 23 de octubre cuando, por primera vez, se sumó a la mesa de diálogo la UCR, que venía reclamando desde hacía tiempo un lugar en estos cónclaves y que fue el hecho que terminó de romper el partido en el Congreso.

Por otra parte, Milei recibió este martes a los gobernadores del radicalismo, Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), quienes le reclamaron fondos para las obras.

Milei con gobernadores radicales

En este sentido, las autoridades nacionales remarcan que los mandatarios provinciales y los legisladores de su mismo espacio no se ponen de acuerdo sobre si los fondos deben destinarse para infraestructura o para las universidades, y señalan que serán ellos los que deberán definirlo para, después, determinar si se hacen cambios o no en el Presupuesto.

A pesar de que la oposición ya considera que el Gobierno debería convocar a sesiones extraordinarias para continuar con la discusión durante diciembre y enero, la cúpula libertaria se niega a avanzar con una medida de ese estilo y reclama que la iniciativa se vote antes de fin de mes, cuando termina el periodo legislativo formal.

Incluso, algunos sectores del oficialismo advierten con que, si no hay consenso para que el texto sea aprobado, podría no tratarse y volver a prorrogar el Presupuesto del 2023, que fue el último sancionado.

“El Ejecutivo está abierto a escuchar las propuestas que el Congreso quiere hacer sobre el Presupuesto, siempre y cuando no modifiquen lo que es un tema fundamental, que es el equilibrio fiscal. Si eso no se modifica y necesitan realizar algún cambio, bueno, tendrían que decir si aumentan una partida o cuáles disminuyen. Pero no tenemos una urgencia tampoco en que sea aprobado. Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del presupuesto actual”, expresó Francos, durante una entrevista con radio Colonia.

En cuanto a las elecciones en los Estados Unidos, el resultado de los comicios no solamente impactaría en un posible viaje de Milei, sino también en la decisión del Gobierno de quién será el próximo embajador en ese país, tras la asunción de Gerardo Werthein como Canciller, e incluso la posible visita de Elon Musk a Buenos Aires, que sigue en suspenso.