Guillermo Francos desestimó convocar a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2025

Guillermo Francos

El jefe de Gabinete Guillermo Francos desestimó este martes convocar a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2025, cuyo debate aún está en curso y se estima que no logrará finalizar para antes del 30 de noviembre, cuando termina el año parlamentario.

“No está previsto que se convoque a excepciones extraordinarias”, aseguró quien es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei en diálogo con Radio Colonia, donde además señaló que el Gobierno no tiene urgencia para tratar el proyecto de ley y que, en caso de que no se sancione en 2024, esperarán.

La posibilidad de que las autoridades convocaran a extraordinarias era una alternativa que circulaba por los pasillos del Congreso de la Nación. En los últimos días, se planteó como un escenario probable que el jefe de Estado decidiera extender el período de sesiones ordinarias hasta el 20 de diciembre. No obstante, esta opción conllevaba el riesgo de que la oposición introduzca sus propios proyectos de ley en el debate, como la modificación de la ley de Decreto de Necesidad y Urgencia, que la oposición ya ha dictaminado y que el oficialismo busca detener.

Este proyecto limita el accionar del Poder Ejecutivo respecto del uso de los DNU, ya que establece que con el rechazo de una de las dos cámaras —hoy se requieren ambas— el decreto queda sin efecto, al igual que los plazos. Actualmente, el Congreso no tiene un plazo para debatir un DNU; el proyecto de ley establece un período de 90 días “corridos”, si en ese lapso no es tratado, automáticamente pierde validez.

El Presupuesto 2025 aún está siendo debatido en el Congreso

En este sentido, Guillermo Francos descartó que esto fuera a ocurrir por el momento y sobre el Presupuesto señaló: “El Ejecutivo está abierto a escuchar las propuestas que el Congreso quiera hacer sobre el presupuesto, siempre y cuando no modifiquen lo que es un tema fundamental que es el equilibrio fiscal”.

Y agregó: “No tenemos una urgencia tampoco en que el presupuesto sea aprobado, pero creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo. Si no lo hace, seguiremos con la prórroga del presupuesto actual”.

El funcionario además hizo un breve análisis de la gestión que está llevando adelante Javier Milei. Dijo que en el Gobierno “no están eufóricos” por los resultados, sino que muestran su convencimiento sobre el plan que pusieron en marcha.

“Es un enorme convencimiento de que el camino elegido es un camino que está dando resultados bastante impresionantes. El Presidente tiene totalmente claro que siendo sólido en las posiciones obtenidas, que fundamentalmente es bastante sencillo, porque va a mantener el equilibrio fiscal, que los resultados iban a venir. Entonces por supuesto que estamos satisfechos. Yo no diría que sea eufórico. Yo creo que esto sería una maratón, tenemos que hablar de mediar un largo plazo, entonces no es que sea euforia, si es satisfacción porque se están cumpliendo los objetivos que nos planteamos”, aseveró el jefe de Gabinete.

Finalmente, se refirió al visto bueno que dio Mauricio Macri en las últimas horas acerca del rumbo económico del Gobierno. “No vi el reportaje, si escuché el comentario y claramente creo que Mauricio Macri no se ha caracterizado todavía por regalar ningún elogio. Ha sido crítico en algunos aspectos y apoyando por supuesto las posiciones del Gobierno, pero ha sido crítico. Me parece importante, me parece que es eso que decíamos, que si no persiste en una política. Una política adecuada, de equilibrio fiscal, de que se gasta lo que ingrese y no más que eso, esa política al final da resultado y da resultados muy importantes”.