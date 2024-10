Ricardo Quintela: “Cristina está para cosas más importantes que el justicialismo”

El gobernador de La Rioja cuestionó la candidatura de CFK a la presidencia del partido y dijo que su postulación no tiene sentido por su trayectoria

El candidato a la presidencia del PJ Nacional, Ricardo Quintela, ahondó este viernes en la interna peronista y cuestionó la postulación de Cristina Kirchner para estar al frente del partido, a quien definió como una mujer que “ya alcanzó todo lo que un político se propone” y dijo que “está para cosas más importantes” que para dirigir el justicialismo.

Las declaraciones del gobernador de La Rioja fueron expresadas en diálogo con Radio 10 a menos de un mes de las elecciones partidarias, las cuales se desarrollarán en un contexto de tensión y choques entre varios dirigentes del espacio. Uno de ellos es el que protagoniza CFK con Axel Kicillof, que hoy están enfrentados a pesar de haber tenido una relación estrecha durante más de una década.

En este escenario, el dirigente riojano y la ex mandataria competirán en los comicios para encabezar el PJ. Un objetivo que Quintela minimizó en la entrevista radial: “Yo creo que Cristina está para otra cosa mucho más importante, por decirlo de alguna manera, que el tema del justicialismo”, señaló.

Para él, la candidatura de la ex jefa de Estado “no tiene sentido”, según dijo. Sus dichos los justificó haciendo un repaso de la trayectoria de Cristina Kirchner y enumerando algunos de los logros que consiguió en los últimos años.

El mandatario riojano aseguró que continuarán en campaña por la presidencia del PJ (X: @QuintelaRicardo)

“Considerando que ella, por haber sido dos veces presidenta de la nación, por su larga experiencia, por su profundo conocimiento sobre el tema, no solo de Argentina y Latinoamérica, sino del planeta, por ser una mujer que ya alcanzó todo lo que un político se propone... Creo que volver, empezar devuelta, de cero, me parece que no tiene sentido”, argumentó Quintela.

En contraparte, el dirigente se diferenció de ella y explicó en qué momento de su carrera se encuentra él para decidir postularse como presidente del PJ Nacional. “En el caso nuestro no, porque nosotros terminamos nuestra gestión aquí, queremos seguir aportando para el justicialismo un esquema de ordenamiento, de convocar a todos los sectores, a los compañeros que se fueron y distanciaron del peronismo, a todos ellos queremos convocar para fortalecer al peronismo y que volvamos a ser competitivos”, expresó.

Al ser consultado por si su presentación en las elecciones significa “ir contra Cristina”, el gobernador negó rotundamente que esa sea su intención y destacó la buena relación que siempre tuvo con la ex mandataria. No obstante, aunque admitió que durante varios años ella fue su líder política, Quintela dijo que eso no lo va a hacer dar marcha atrás con su propia candidatura.

Quintela cuestionó la postulación de CFK al PJ Nacional

“No es ir contra ella. Nosotros nos presentamos, ella se presenta, dirá su propuesta, nosotros estamos haciendo la nuestra. Estamos recorriendo y esta competencia no es mala. Obviamente, el volumen es distinto, en volúmenes distintos. Nosotros tenemos confianza y somos optimistas que nuestro mensaje está llegando a nuestra gente porque estamos planteando cambios”, declaró el mandatario de La Rioja.

No obstante, volvió a manifestar su malestar por la manera en la que se enteró que CFK iba a postularse. “No me parece la manera correcta dirigirse a los compañeros por Twitter. No es que me molestó, sino que no corresponde”, dijo. Y agregó: “Yo no me creo más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Yo la quiero mucho a ella y no tengo nada en contra de ella”.

Finalmente, sobre su intención al frente del PJ Nacional, resaltó: “Quiero ordenar el peronismo, quiero sentarme en cada provincia con los distintos actores del peronismo para tratar que aquellos que están distantes entre sí se puedan sentar en una mesa, dialogar, saber que hay una cosa que es superior que son los intereses de la sociedad que está siendo vulnerada en sus derechos y que tenemos que unir al justicialismo para que pueda ser el pilar fundamental de algo mucho más grande”.