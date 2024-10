La UCR denunciará a Insfrán en la Corte Suprema por su intento de reformar la Constitución provincial

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa

El gobernador de Formosa , Gildo Insfrán, busca avanzar en una modificación de la Constitución provincial que le permita ser reelecto en el cargo. El peronista busca avanzar rápidamente frente a un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las reelecciones indefinidas que le impida volver a presentarse y abandonar la Casa de Gobierno provincial por primera vez desde 1995.

La Legislatura, con abrumadora mayoría oficialista, aprobó este jueves por la noche un proyecto de ley para reformar la Constitución provincial. El texto sancionado tomó estado parlamentario hace dos días y declara la necesidad de reforma total de la Constitución sancionada en 2003. En esa reforma se prevé que la Convención que deberá reunirse para tal fin establezca “nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegidos”.

Frente a esto el diputado radical que ahora conforma el bloque Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, anunció que llevarán una nueva demanda a la Corte Suprema de Justicia con el fin de frenar la medida del oficialismo provincial.

Fernando Carbajal, diputado radical de Formosa

”Denunciaremos la maniobra ante la CSJN y daremos la pelea electoral bajo el lema `Un mandato y a la casa`. La reelección indefinida viola DDHH”, escribió el diputado formoseño en su cuenta de X.

Aunque existen diferentes líneas internas dentro del radicalismo formoseño, todos apuntan hacia lo mismo. El ex diputado Ricardo Buryaile también dijo que declarar “la necesidad de reformar la Constitución en su totalidad”, tiene como “solo propósito de prorrogar” el mandato del gobernador.

Esto también podría ser la primera “movida” del bloque Democracia para Siempre que se acaba de escindir del de la UCR. Los legisladores provinciales y nacionales también se quejan del silencio “atronador” del oficialismo nacional. El único diputado nacional libertario que tiene la provincia es Gerardo González y hasta ahora no dijo una sola palabra respecto de la movida de Insfrán.

Los que siguen de cerca la política provincial recuerda que el ahora diputado de LLA fue funcionario y candidato por la lista del gobernador en algún momento. Pero no sólo eso, sino que también señalan que fue beneficiado por un fallo de la provincia en la disputa que tuvo con el senador Paoltroni por el sello de LLA en la provincia. “Estas cosas no son casualidades y no sucede nada en el ámbito judicial de la provincia sin que Insfrán tenga algo que ver”, señalan los radicales respecto de este punto.

Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza de Formosa

Por el lado de los sectores libertarios hasta ahora, solo el senador Francisco Paoltroni se expidió al respecto. El hombre que llegó a la Cámara Alta de la mano de La Libertad Avanza y que fue expulsado del bloque de LLA por oponerse a la nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, le pidió a la Casa Rosada que intervenga la provincia.

“Presidente Javier Milei la reforma de la Constitución en Formosa viola la garantía de la forma republicana de gobierno. Es momento de hacer lugar al artículo 6 de la Constitución Nacional y se intervenga la provincia para restablecer el respeto a los principios democráticos y la alternancia en el poder. No podemos seguir permitiendo que se consolide un régimen que atenta contra los derechos de los formoseños”, escribió en sus redes sociales.

El formoseño posteo busca poner al Presidente en una posición de toma de decisión respecto de Formosa por lo que posteó videos de la campaña en donde Milei decía que “si entro en la segunda vuelta, preparate porque voy a ser presidente Gildo” y en otra entrevista en donde señala que “si no están dejando que la justicia actúe eso no está funcionando por lo tanto tiene que ser intervenido”.

Sin embargo, Paoltroni es un hombre que responde a la vicepresidenta Victoria Villarruel y no a Milei, a quien le cuestionó la injerencia en las decisiones de gobierno de Santiago Caputo, lo que hoy lo mantiene alejado y con poca llegada al Presidente.