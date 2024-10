En medio de las tensiones por la interna del PJ, renunció un candidato de la lista de Cristina Kirchner

Una nueva baja en la lista de CFK para la interna peronista /EFE/ Juan Igancio Roncoroni

La boleta final de Cristina Fernández de Kirchner para competir por la conducción del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional sufrió varias bajas y nuevas incorporaciones luego de que el sector liderado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, denunciara que había candidatos que no estaban afiliados. Ahora, Omar Félix, intendente de San Rafael, Mendoza, confirmó su renuncia como aspirante a consejero titular de “Primero la Patria”.

El equipo que acompañará a la expresidenta tuvo una reestructuración en las horas previas a que las listas queden fijas y sujetas a revisión. Félix ocupaba el puesto número 68 en la lista y su alejamiento disminuyó la representación mendocina en el sector, aunque quedaron en carrera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el diputado nacional Martín Aveiro y la diputada provincial Valentina Morán.

Ante la sorpresa que generó su renuncia, el intendente sanrafaelino se limitó a mencionar que la decisión estuvo motivada por la tensión que se generó entre ambos sectores del peronismo. En este sentido, sostuvo que era necesario fomentar la unidad en la militancia de todo el país. Tras haberle puesto un fin a su vínculo directo con la elección partidaria, se dedicó a seguir con su agenda gubernamental, ya que había sido invitado a participar del almuerzo organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

En las últimas horas, además, hubo otras novedades en la lista de CFK: la baja de Rodrigo “Rodra” Rodríguez, que afectó a La Cámpora, y el desembarco de Leonardo Grosso, que sumó una ficha para el Movimiento Evita.

El intendente de San Rafael en el almuerzo de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (X: @omarchafifelix)

“Renuncié porque dije que si no hay un gesto que ayude a que haya unidad, no es momento de internas. Yo para internas partidarias, no me presto”, sentenció Félix, según la declaración recopilada por Diario UNO. Previo a esto, el jefe comunal había sido señalado por Guillermo Elizalde, uno de los mendocinos que formarán parte de la lista de Quintela, por presuntamente haber arreglado una unidad peronista a nivel provincial para impulsar a su hermano Emir Félix hacia la conducción del PJ en Mendoza.

Según la información publicada por Los Andes, el abogado apuntó que la estrategia de los Félix irrumpió en la boleta del riojano y había provocado que “la mayoría de los dirigentes del PJ quedaran en la lista de Cristina”. Después de que se conociera la renuncia, manifestó desde su perfil personal en la red social X (ex Twitter): “Celebro la decisión de Omar Félix. También destacó que nos demos una interna amplia, propositiva y de cara a la sociedad”, y remarcó que “es más compleja la situación del PJ en Mendoza”.

Casi como un efecto dominó, otras bajas sucedieron en la lista producto de las denuncias por irregularidades que realizaron desde “Federales, un grito de corazón”. Una de las que más estruendo generó tuvo como foco al dirigente de La Cámpora Rodrigo “Rodra” Rodríguez, quien perdió su lugar como candidato a consejero titular por no estar afiliado al partido y será reemplazado por Santiago Révora, uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

El mensaje de agradecimiento del dirigente del Evita por ser sumado a la boleta final de CFK (X: @Leonardo_Grosso)

Otra de las bajas afectó al secretario general de SATSAID, Mario Quintero, que aspiraba ser consejero suplente, pero el puesto será ocupado por el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de La Matanza, Esteban Cabello. Mientras que María Rosa Martínez será reemplazada por la dirigente del Movimiento Evita, Johana Duarte, quien se postulará como consejera titular. La integrante del Instituto Patria Sofía Agustina De Nicolo dejó vacante el octavo puesto como consejera suplente.

No obstante, en la lista de “Primero la Patria” no solo hubo afectados, debido a que el mayor beneficiado fue el ex diputado nacional y dirigente del Movimiento Evita Leonardo Grosso, quien se transformaría en el consejero titular número 68. Asimismo, Alejandra Rodenas y Guillermo Moser no fueron alcanzados por las denuncias realizadas por el sector federal, luego de que Rodenas fuera señalada por estar vinculada a la provincia de Buenos Aires pese a que su origen era santafesino y Moser por supuestamente no estar afiliado al PJ.