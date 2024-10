“Una frialdad bárbara, no se hablaron, parecían chicos ”: así vivió Estela de Carlotto el reencuentro entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Estela de Carlotto señaló que hubo una "frialdad bárbara" en el reencuentro entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, tras las tensiones internas que atraviesa el peronismo

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, contó que en el reencuentro entre la ex presidente Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof en La Plata hubo “una frialdad bárbara que se notaba” y que “no se hablaban entre ellos”. “Parecían chicos a veces, unos niños”, graficó.

En medio de la interna del Partido Justicialista nacional, CFK y Kicillof se mostraron juntos ayer en el acto por los 47 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo en el Teatro Argentino de la capital bonaerense. Para todos los presentes, ese primer cara a cara exteriorizó la tensión que se exhibe por las aspiraciones políticas de cada sector y el rumbo interno del peronismo.

Y de esa manera lo vivió la referente de derechos humanos que encabezó el evento que coincidió con su cumpleaños. La ex presidenta y el gobernador fueron ubicados en la primera fila del acto. Entre los dos, se sentó De Carlotto. En la primera línea preferencial estuvieron además Taty Almeida, Eduardo de Pedro y la vicegobernadora Verónica Magario, entre otros.

“Ellos no se hablaron. Parecía una pareja en la que estaba ahí, y yo como vieja loca en el medio”, bromeó, en declaraciones a FM Re. Yo los respeté y creo que ellos se respetaron muchísimo. Disfrutaron”, destacó.

Según la mirada de Estela de Carlotto, en la actividad “salió todo bien” y las fricciones entre Cristina Kirchner y Kicillof “son leyes políticas que no ofenden a lo que nosotros hacemos y queremos”. “Personalmente los quiero y aprecio a los dos muchísimo”, remarcó.

"Ellos no se hablaron. Parecía una pareja en la que estaba ahí, y yo como vieja loca en el medio", ironizó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo

Durante la actividad se escucharon cantos. El que más se escuchó fue el de “Cristina presidenta…”. Y hubo otro más a favor de CFK: “Cuánto les falta para entender, que no fue magia nos conduce una mujer”.

A Estela de Carlotto no le cayeron bien esas expresiones de “aquellos que inoportunamente gritan”. “Estábamos con el gobernador, que también hay una aspiración a que llegue a Presidente, y con Cristina, que en este momento no busca la Presidencia y está en otro tema, pero le gritaban “Cristina Presidenta, Cristina Presidenta”, reconstruyó en declaraciones a radio Con Vos. “Estaban en la provincia del gobernador -siguió- en una fiesta de dolor, pero alegría de estar juntos. Me molestó un poquito eso. No estábamos para elegir candidatos políticos, sino para recordar lo que pasó y no vuelva a pasar”.

La titular de Abuelas confío que entre Kicillof y Cristina Kirchner “ya van a hablar”, pero lamentó que haya “algunas personas que provocan para que se peleen”. “Eso no sirve, hay grupos que tendrían que moderarse y no gritar algo sobre dos personas que están en perfectas condiciones para seguir manejando el país”, resaltó.

Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Estela de Carlotto en el Teatro Argentino de La Plata

Al ser consultada sobre el vínculo institucional que mantiene Abuelas de Plaza de Mayo con el gobierno de Javier Milei, Estela de Carlotto señaló que la hostilidad del mandatario libertario nunca se vio en gobiernos anteriores. Incluso, destacó el diálogo que existía con la presidencia de Carlos Menem, con quien tenían diferencias políticas. Tampoco con Mauricio Macri, que tampoco “fue fácil” esa relación, pero que finalmente lograron reunirse.

“Menem era un caballero. Nos recibió, fue atento y se creó la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) con él”, destacó la referente de derechos humanos, y contrastó esa actitud con la de Javier Milei, sobre quien señaló que “este hombre no existe para nosotros, nos ofende y nos insulta”.

“No podemos hacer nada. No nos puede decir que somos mentirosas, que no son tantos (desaparecidos), todo esto que diga un Presidente es agregar más dolor. Si él quiere recibirnos, vamos, porque lo eligió el soberano. Pero él no está cumpliendo con la obligación que le corresponde”, concluyó.