‘Chiche’ Duhalde opinó sobre la interna del PJ: “Cristina no puede ser más presidenta de nada”

Hilda 'Chiche' Duhalde criticó la candidatura de Cristina Kirchner para presidir el PJ.

“Cristina no puede ser más presidenta de nada. Lo único que hizo fue manejar el dedo indiscriminadamente y lo hizo con malísimos resultados en muchísimas oportunidades, no solo con (Alberto) Fernández”, apuntó Hilda ‘Chiche’ Duhalde, en una entrevista radial.

En comunicación con CNN Radio Argentina, la ex Primera Dama estableció que Cristina Kirchner se presenta a las elecciones partidarias “como una posibilidad de permanecer” y recordó que no respeta la imagen de Juan Domingo Perón. Y agregó: “A veces es bueno volver a la casa, dedicarse a la vida privada y no joder más a nadie, hablando en criollo”.

En este sentido, la ex senadora también criticó al kirchnerismo, al que hizo responsable por “hacer desaparecer” al peronismo y al radicalismo y de no construir nada bueno. “Me parece que, a menos que verdaderamente se den cuenta quienes están afiliados, deben votar otra opción, aunque tampoco sé si es la mejor”, comentó, en relación a la candidatura del Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Sobre la interna dentro del Partido Justicialista (PJ), Duhalde confirmó que no participa de la misma: “Es incomprensible y también intolerable. De esta manera no se construye nada bueno. Creo que en el peronismo o en el justicialismo hay gente muy valiosa, pero es tal el desmadre y los desencuentros tan grandes que es muy difícil”.

A su vez analizó que existen personas como Cristina Kirchner que no se hacen responsables de lo sucedido en los últimos años en la Argentina; por lo cual deciden “ubicarse en los desaciertos de Milei” sin generar ningún reconocimiento. Y advirtió: “Si el peronismo no intenta de una vez por todas hacer una autocrítica de los errores cometidos y tratar de unirse con un proyecto común, si no son capaces de hacerlo, el justicialismo no tiene destino”.

Respecto a la actualidad, la ex senadora observó que no son “tiempos de partidos”, sino que se aproximan tiempos “más de alianzas y de acuerdos”. Sin embargo, aclaró: “Es difícil, con el nivel de los candidatos y los partidos que tenemos, incluido Milei, es difícil llegar a un acuerdo y trabajar en un gobierno de unidad”.

Definiciones

Por otro lado, ‘Chiche’ rechazó la presencia de Daniel Scioli en el gobierno nacional como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes: “El peronismo está en todos lados, así que no me sorprende. Pero me parece que no tendría que haberse sumado a un gobierno con muy mala gestión ni buenos ministros.; y él no sabe de gestión”.

FILE PHOTO: Argentine ambassador to Brazil Daniel Scioli attends a bilateral agreement signing ceremony, at the Casa Rosada presidential palace in Buenos Aires, Argentina, January 23, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

“Cuando uno mira el déficit de Estados Unidos se quiere morir y él lo pone como modelo a Estados Unidos, al que parece que les importa poco el déficit fiscal que tienen. O ponen de ejemplo a Israel, países que tienen Estado; y él denostando el Estado”, puntualizó la dirigente.

Sobre el Presidente de la Nación, Javier Milei, Duhalde señaló: “No entiende de política y es tan brutal que a veces una buena idea se pierde en sus discursos tan agresivos. Además se lleva mal con todo el mundo y pretende así sacar las leyes que él necesita”. Y calificó como “una locura” el lanzamiento de la agrupación política “La Carlos Menem”.

Reivindicaciones

“Quiero que se reivindique lo que hizo (Raúl) Alfonsín para sostener la democracia. Habrá fallado en economía, pero no reconocer a un hombre como él, tratarlo tan mal como a todo el mundo, me parece una falta de respeto”, remarcó ‘Chiche’, respecto a las críticas del mandatario nacional hacia el expresidente nacional.

Por último, Duhalde opinó sobre la reivindicación de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, hacia la expresidenta, María Estela Martínez de Perón: “Isabel Perón no fue la mejor opción como Vicepresidente, sabiendo que su salud no estaba en el mejor estado. Fue un error de Perón, pero la respeto; se bancó con mucha hidalguía todo lo que le sucedió”.