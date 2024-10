Un intendente pidió que los candidatos tengan “ficha limpia” y sumó más presión a la interna del PJ

A poco menos de un mes de las elecciones partidarias en el PJ Nacional, crece la presión por la interna entre la expresidente Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Y es que, a pesar de que habían acordado reunirse ayer para acordar un camino de unidad, el encuentro se cayó y se ratificó la competencia. A eso se sumó la acusación de la exmandataria hacia Axel Kicillof, a quien tildó de “traidor” por su falta de definición en la disputa, dejando la situación partidaria al borde de un quiebre histórico.

En esa línea, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, aseguró hoy que “no están dadas las condiciones” para las elecciones y pidió que, para participar de las mismas, los candidatos deban cumplir con el requisito de tener “ficha limpia”. Su reclamo se da a poco menos de un mes de que la Cámara Federal de Casación Penal dará a conocer la sentencia de la expresidenta en la causa Vialidad, en la cual fue condenada a seis años de prisión.

“Es una demanda social en el mundo, una discusión que se da en todos lados. ¿Cómo no vamos a tener ficha limpia nosotros?”, indicó, en diálogo con Radio Mitre. Consultado por un periodista sobre si se refería a CFK con su pedido, respondió que “cuando uno arma una lista, trata de poner a los mejores cuadros”, y pidió por la renovación del partido.

La interna en el PJ Nacional

Este viernes, Quintela ratificó su participación en las elecciones partidarias del próximo 17 de noviembre y deslizó duras críticas contra Cristina Kirchner. La decisión del mandatario riojano fue comunicada a través de sus redes sociales, donde escribió: “Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto. Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei”.

Sus declaraciones ocurrieron horas después de que Cristina Kirchner avanzara con la conformación de las candidaturas para ir por la presidencia del partido: detrás de ella, irán cinco candidatos a vicepresidentes. El primero será el titular del bloque de senadores, José Mayans, mientras que la segunda vicepresidencia será para la senadora catamarqueña Lucía Corpacci.

La candidatura de la tercera vicepresidencia es para el titular del bloque de diputados de UP, Germán Martínez; la cuarta es para la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y la quinta para el secretario general de Smata, Ricardo Pignanneli.

CFK apuntó sin filtro contra Kicillof. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció.

Frente a este escenario, en el que la posibilidad de una unidad quedó atrás, desde el entorno de Quintela señalaron que se encuentran ultimando los detalles de la lista.

En medio de la disputa, la expresidente criticó duramente a Kicillof durante una reunión en SMATA. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció Cristina Kirchner en referencia al gobernador bonaerense.

Según pudo reconstruir Infobae a través de fuentes gremiales, la exmandataria tuvo una reunión con sindicalistas, intendentes y dirigentes políticos horas antes de cerrar la lista para su candidatura al PJ Nacional. Sin nombrarlo, mostró todo su enojo y decepción con Kicillof. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, dijo por la disputa entre ella y Quintela.

“¿Alguien se imagina a un ministro de Néstor Kirchner juntando avales para Chiche Duhalde en 2005 o un ministro mío juntando avales para De Narváez en 2009? ¿Qué estás haciendo hermano? Hacete cargo”, sentenció. Quienes formaron parte del acto la notaron molesta y contundente en sus palabras. Sin margen a la doble interpretación.