El Gobierno minimizó el conflicto universitario aunque advirtió que las tomas buscan “desestabilizar”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó relevancia al conflicto universitario y aseguró que las tomas tienen la intención de “desestabilizar” la gestión del presidente Javier Milei. “El Gobierno no se desestabiliza y sigue obteniendo resultados positivos”, aseguró, con respecto a los reclamos iniciados por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que había sido sancionada por el Congreso de la Nación.

“Lo que usted señala como manifestaciones y clases crecientes en las calles no es así, no es creciente. He visto en varias universidades a los alumnos oponerse a estas medidas de algunos sectores politizados estudiantiles”, opinó en declaraciones Radio El Destape. Señaló que, para el Gobierno, la situación no es una “preocupación”.

En esa línea, el funcionario argumentó que -en comparación con el volumen total de facultades públicas- las tomas no son “significativas”. “Que me digan que empezó con una toma y ahora tenemos tres... Puede ser que hayan crecido en algunos casos, pero las universidades siguen funcionando. Entonces, no hagamos una cuestión que no existe”, sentenció.

Después de que se concretara el paro de 24 horas el jueves, la toma de universidades persiste en al menos seis universidades de todo el país. Mientras que otros establecimientos levantaron la medida, remarcaron que continuarán con los reclamos iniciados por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario que había sido sancionada por el Congreso de la Nación con el objetivo de aumentar los fondos públicos destinados en la educación superior gratuita.

Con respecto a los salarios docentes, aseguró que van a incrementarse “de la misma manera” que las remuneraciones del resto de los empleados públicos, a menos que las instituciones encuentren una forma de abonarlos con “recursos propios”. Y advirtió: “Lo que tendría que verse es en qué gastan las universidades”.

Toma universitaria en la Facultad de Sociales de la UBA

Además, Francos negó haber comparado la guerrilla de los años ‘70 con el movimiento universitario y aseguró que solo relató el “comentario” de un vecino que vivía cerca de la toma de una universidad. “En la década del 70 también se tomaban universidades. Después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar su posición, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. Yo creo que uno puede expresar una protesta, pero dentro de los carriles normales”, comentó en la reciente entrevista en Radio Mitre.

En esa línea y consultado por el periodista respecto a si creía que en las tomas universitarias había un “germen” de subversión marxista, respondió: “No, yo no dije eso. Así que no pongan en mi en mi boca palabras que no dije. Lo que sí dije es la expresión de una persona que estaba ahí y que con sensatez cuestionó una manifestación”.

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comparó hoy el conflicto universitario con las revueltas ocurridas en Chile. “Hemos visto en las últimas semanas un mínimo grupo en la toma de las universidades. Hay un gran movimiento que no acepta la toma de las universidades, no aceptan ser rehenes. Lo que vemos es que hay una voluntad de unos pocos de tratar de generar con este tema la idea de que este es el principio como terminó en Chile las revueltas”.

Y concluyó, en diálogo con Radio Mitre: “Estamos atentos a este tema. Es una minoría y no lo vemos grave, pero sí vemos la intención. El análisis que hacemos es que la virulencia que tiene la izquierda en cada marcha es muy grande”.

Sigue el conflicto universitario

Cerca de cumplirse una nueva semana desde que se comenzó el conflicto universitario, el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) emitieron un comunicado, en el que ratificaron: “Defendemos la universidad pública como un derecho personal y colectivo, una institución de la democracia que pertenece a todo el pueblo argentino”.

“Seguimos convocando a unir esta lucha a los reclamos de todos los sectores afectados por una política de ajuste y desguace del Estado que solo provoca sufrimiento para las mayorías”, apuntaron al remarcar que el lunes siguiente comenzará la “Semana de Lucha” que nuclearán diferentes acciones de visibilización y protesta. Además, indicaron que las mismas involucrarán a un total de 62 universidades públicas.

En este sentido, explicaron que desde el 23 de octubre se realizarán clases públicas a las 12 horas frente al Congreso de la Nación, una medida que se mantendrá todos los miércoles. Asimismo, señalaron que en el lugar se defenderá el presupuesto universitario ideado por el CIN y reclamarán para que se destine una partida partida presupuestaria de 2 billones de pesos que serían destinados para recomponer los salarios del personal docente y no docente.