Cristina Kirchner despidió a Ginés González García: “Era una buena persona, merece descansar en paz”

El recuerdo de Cristina Kirchner de Ginés González García

La expresidenta Cristina Kirchner lamentó la partida de Ginés González García, quien falleció este viernes a los 79 años luego de batallar contra el cáncer.

“Hoy despedimos a Ginés González García, prestigioso médico sanitarista, militante peronista y buena persona. Merece descansar en paz. Mi acompañamiento a su familia, a sus amigos y compañeros”, aseguró la ex mandataria en redes sociales.

González García fue ministro de Salud de los presidentes Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Alberto Fernández, pero no de Cristina Kirchner, quien eligió a Graciela Ocaña en 2007 cuando asumió en el Poder Ejecutivo. Tras la salida de la “Hormiguita” en medio de la crisis por la Gripe A, CFK designó al tucumano Juan Manzur, quien renunció sobre el final del segundo mandato, en 2015. Durante los últimos meses de gestión, la cartera de salud estuvo a cargo de Daniel Gollan.

No fue la única dirigente que expresó su pesar, sobre todo en un peronismo que por un día olvidó las internas para despedir a uno de los suyos.

El senador nacional Wado de Pedro fue uno de ellos. En sus redes sociales escribió: “Con mucho pesar, despedimos a Ginés González García. Se distinguió por su enorme trayectoria como sanitarista, pero más aún por su compromiso militante y calidad humana. Mis condolencias a su familia y amigos”.

“Que tristeza. Falleció Ginés. Enorme Sanitarista. Gran tipo. Peronista comprometido. Saludos a sus familiares y amigos”, fue el mensaje que compartió Agustín Rossi.

Aníbal Fernández fue uno de los que se mostró más dolido por la partida del ex ministro de Salud: “Querido amigo, has dedicado tu vida a pensar en los otros. Prócer del sanitarismo. Nadie puede cuestionar tu dedicación y tu honestidad. Te llevo en mi corazón, que Dios te bendiga”.

Otro compañero del fallecido en varios gabinetes de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Filmus, también manifestó sentir “mucha tristeza por el fallecimiento de Ginés”. “Gran sanitarista, siempre pensando en la salud del pueblo, compañero y amigo de toda la vida. Ejemplo de peronista comprometido con la Argentina. Lo tendremos presente siempre!! Abrazo a su familia”, escribió en su cuenta de X.

“Con gran tristeza, me despido de un amigo y compañero invaluable, Ginés González García. Su trayectoria como sanitarista y su dedicación a la salud pública son un legado que permanecerá en nuestra memoria. Mis más sinceras condolencias a su familia y a todos los que lo quisieron”, fueron las palabras de homenaje de José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan y ex presidente del Partido Justicialista.

Ricardo Alfonsín, ex diputado nacional y embajador argentino en España, manifestó: “Falleció Ginés. Todos los sanitaristas, los más serios del país, sin distinción de pertenencias políticas, reconocen tu integridad, tu calidad profesional y compromiso absolutamente desinteresado con lo público. Qué en paz descanses querido Gines”.

El diputado nacional Daniel Arroyo se sumó a la lista de quienes dejaron sus condolencias: “Qué tristeza la muerte de Ginés González García, gran referente del sanitarismo público en la Argentina e impulsor de la ley de medicamentos genéricos. Mi abrazo a sus familiares y amigos”.

Juan Abal Medina, ex jefe de Gabinete y ex senador nacional, se conmovió también ante la noticia: “¡Enorme tristeza! ¡Murió Ginés González García, brillante sanitarista, impresionante ministro, gran embajador y enorme peronista! ¡¡¡Te vamos a extrañar querido compañero!!!”.

Daniel Gollan, diputado nacional y ministro de Salud bonaerense que trabajó codo a codo con González García durante la pandemia, compartió en sus redes sociales: “Enorme pesar por el fallecimiento del compañero sanitarista Ginés González García; quién demostró durante toda vida su vocación, trabajo y lucha para que lxs argentinxs tengan más y mejor salud. Mis condolencias a la familia y seres queridos. HLVS!”.

“Ginés fue un gran sanitarista y padre de una generación de cuadros de gestión y salud. La ingratitud de la política, lo olvidó y lo difamó. Pero su accionar fue importante y transformador. Enorme abrazo a su familia, compañeros y amigos”, escribió el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

Otro de los que supieron ser ministros de Salud de la Nación que expuso sus sentimientos por el fallecimiento fue Juan Manzur, actual senador nacional y también ex gobernador de Tucumán: “Con enorme tristeza despedimos al compañero y amigo Ginés González García, un hombre extraordinario y un gran sanitarista comprometido con la salud pública. Tuve el honor y el orgullo de compartir con él muchos años de trabajo y militancia política. Fuerte abrazo para su familia”.

“Ginés fue una combinación distinta de personalidad política en nuestro país: sanitarista excepcional, amante de lo público, político destacado, compañero militante y gran persona. Trabajador incansable, siempre bien intencionado, dueño de un humor inteligente y sagaz. Todos los que lo tratamos aprendimos algo charlando con él. La Argentina y los argentinos le debemos muchísimo. Enorme abrazo a su familia y amigos”, expuso Gabriel katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, en un extenso texto publicado en X, destacó que González García “se fue peleando, como buen peronista, hasta el último día, dando todo para tener más días para disfrutar de la vida, de sus amores, sus hijas, nietos y sus amigos para los que siempre tuvo tiempo para seguir honrando la vida, charlar, disfrutar, reírse, escribir, leer y comer rico”. “Te vamos a extrañar, Gordo. Los que tuvimos el privilegio de conocerte no solo recordaremos al mejor sanitarista, sino al amigo generoso, cálido y gracioso que siempre estuvo al servicio de los demás. Descansá en paz, amigo del alma”, concluyó la ex ministra de Desarrollo Social.

“Uno de los mejores sanitaristas, ayer lo procesaron injustamente, ingratitud de nuestro gobierno pasado. Se fue un maravilloso compañero”, expresó por su parte la senadora bonaerense Teresa García.