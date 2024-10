Un fiscal pidió el procesamiento del juez federal acusado de robar 144 monedas de oro de una caja de seguridad

Martín Poderti

El fiscal federal Paul Starc pidió el procesamiento del juez Martín Poderti, actual miembro del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en la causa en la que está acusado de robar 144 monedas de oro que estaban guardadas en una caja de seguridad. Ahora la decisión está en manos del juez Emiliano Canicoba Corral.

“Teniendo en cuenta el cuadro probatorio reunido en la causa, estima esta parte acreditado, más allá de toda duda razonable, que Martín Poderti sustrajo las monedas de oro conforme se le imputa y que corresponde, por tanto, que el juzgado interviniente decrete su procesamiento”, sostuvo Starc en su dictamen.

Las monedas habían sido secuestradas en 2017, en el marco de un expediente narco que llegó a juicio. El dueño de las monedas terminó absuelto y se ordenó el reintegro de su dinero. Cuando fueron a buscarlas, el 9 de abril pasado, habían desaparecido, aunque todavía quedaban varios lingotes de oro y relojes de alta gama. El actual secretario del juzgado federal 2 de San Isidro, sucesor de Poderti en el cargo, ordenó en ese momento labrar un acta y se disparó una investigación.

El fiscal Starc comprobó que Poderti ingresó 19 veces a la sucursal San Isidro del Banco Nación. “Firmaba el libro de visitas y colocaba su número de DNI. Muchos de los ingresos son de fechas en las que estaba de licencia”, explicó un investigador.

En junio, Poderti fue allanado en sus domicilios y hasta en su despacho del TOF de Mar del Plata. En esos procedimientos, se secuestraron computadoras y varios teléfonos. Sin embargo, todavía no se pudo acceder al celular personal del juez, un Iphone 15 Plus.

Cuando le tocó declarar en indagatoria, Poderti ensayó una acusación contra varios de sus ex compañeros en el juzgado federal de San Isidro. “Hasta que yo presté funciones en ese Juzgado Federal 2 de San Isidro, no había caja de seguridad y lo que fungía como lugar de resguardo de los efectos, era un armario de dos puertas de madera, que tenía una llave minúscula que se encontraba a disposición del personal de la secretaria, en el primer cajón del lado izquierdo del escritorio donde prestaba funciones. En varias oportunidades, había encontrado a mi arribo, ese armario abierto, situación que me había instado a llamar la atención al personal de la Secretaría”, lanzó.

Ahora, el abogado del empresario dueño de las monedas, Marcelo Rocchetti, adhirió el pedido de procesamiento por parte del fiscal y además reclamó que le devuelvan las monedas que quedaron en la caja de seguridad.

En total, las monedas que desaparecieron eran 144, con un costo aproximado de USD 200 mil. Según el expediente judicial, son 59 piezas de oro, representando moneda “KRUGERRAND”; 28 piezas de oro “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, representando 50 pesos mexicanos; 54 piezas de oro, representando moneda libra (soberano); 2 piezas de oro, representando moneda CIEN SOLES – PERÚ; y 1 pieza de oro, representando moneda (100 Yuanes).

Según la investigación judicial, el robo “hormiga” se habría concretado entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. En ese período, Poderti ingresó un total de 19 veces a la caja.

El primer ingreso constatado por el banco fue el 26 de diciembre de 2019. Poderti había recibido las llaves de la caja apenas 16 días antes por parte del secretario del juzgado federal 1 de San Isidro. Ese traspaso también quedó registrado y hasta se sacaron fotos.

No fue lo único que llamó la atención de los investigadores. Poderti también habría ingresado a la caja 5 veces mientras estaba de licencia: 02/11/22, 28/12/22, 30/12/22, 27/01/23 y 09/02/23. Los dos últimos ingresos son, a su vez, más complejos porque desde diciembre de 2022, Poderti ya estaba en conversaciones con distintos actores judiciales para dejar el juzgado de San Isidro por un problema personal. “En diciembre de 2022 comenzó los trámites para salir de ese juzgado y pasar al Tribunal Oral 1 de San Martín, con sede en Olivos. En febrero de 2023 comenzó a trabajar desde su casa y en marzo le salió el traslado formal”, reveló una fuente de Tribunales.

El traslado formal a ese tribunal fue el 7 de marzo.