El Gobierno volvió a rechazar el cierre de las Universidades: “Los que dicen eso es porque se quedaron sin argumentos”

El reclamo de los estudiantes universitarios se extenderá por el resto de la semana con tomas en ocho facultades de la UBA

La situación en las universidades sumó hoy un nuevo capítulo con la toma de las facultades de Medicina, Exactas, FADU, Ingeniería, Sociales, Psicología, Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y recrudeció el enfrentamiento con el Gobierno, que viene creciendo desde que se logró blindar el veto a la Ley de Financiamiento Educativo.

Ante los hechos de violencia que se registraron durante la noche en algunas universidades como la de Quilmes, mientras se realizaba una asamblea de alumnos que evaluaba la posibilidad de plegarse a las tomas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo en diálogo con LN+ que “tomar la universidad es un delito y la Ley de Educación Superior en su Art. 31 dice que las Fuerzas Federales, no pueden hacer nada si no lo pide un juez o una autoridad de la universidad, que es un rector”.

Según Adorni la disputa, que se desató por el cruce con un grupo de personas identificadas con La Libertad Avanza que incluyó agresiones con gas pimienta, demuestra que “es una discusión que está absolutamente politizada”. En este sentido, condenó los actos de violencia pidiendo que se castigue “a los que son violentos”. “Es una violencia que no votó la gente en las últimas elecciones”, sostuvo.

En este sentido, el secretario de prensa reafirmó una vez más que no está en los planes del Gobierno cerrar las universidades. “Lo único que pretendemos es que abran los presupuestos, que abra sus gastos y que planteen realmente en qué gastan el dinero”, aseguró, al tiempo que acusó: “Los que dicen eso es porque se quedaron sin argumentos”.

Adorni reflotó el tema de la educación primaria y secundaria que reciben los alumnos, cuyos resultados se reflejan anualmente a través de las pruebas “Aprender”. En el 2023 los números habían mostrado un estancamiento de los aprendizajes fundamentales –Lengua y Matemática- en alumnos de 6to grado.

“Estamos en un momento muy complejo en términos de nivel educativo. Los chicos llegan a séptimo grado sin saber leer o sin saber hacer una cuenta matemática, por lo tanto, pensar en una universidad, teniendo niños que no pueden alimentarse y estudiar, es complejo”, señaló al respecto. Además, remarcó que los chicos no logran comprender un texto, “ni hablar de cosas más elevadas, como redactar tres párrafos que tengan sentido”.

El vocero presidencial argentino Manuel Adorni

Los dichos de Milei

Al ser consultado sobre las palabras del presidente Javier Milei, durante la presentación del nuevo nombre del CCK (ahora Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento), en donde el mandatario señaló que ‘la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, con la cultura y el tiempo necesarios para poder estudiar’, Adorni defendió esa postura argumentando que la discusión es mucho más profunda “porque los chicos que no tienen los recursos, que no comen todos los días, no van a llegar nunca a la universidad”.

Respecto a discusión, el vocero sostuvo que están abiertos al diálogo siempre y cuando se presente una propuesta en donde se explique de dónde se obtendrán los recursos para financiar la educación pública superior y evitar salirse de los parámetros establecidos en el Presupuesto 2025.

En esa línea, no dudó en advertir “a aquellos que malgastan y dilapidan los recursos de los contribuyentes pidiendo más presupuesto para las universidades porque necesitamos un presupuesto para que el resto del sistema educativo funcione y que pueda llegar a la universidad”.

Incluso se atrevió a decir que el reclamo de los estudiantes, para el Gobierno, es “supervaledero, nos parece bien ponerlo encima de la mesa” del Congreso Nacional y no una discusión “con piedras, ni cortando calles”.