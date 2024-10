El Gobierno avanza en privatizaciones y en el Senado comienzan las conversaciones por la bicameral de seguimiento

10/01/2024 Avión de Aerolíneas Argentinas. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Este jueves el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que fijó las condiciones para el inicio del proceso de privatización de las cuatro centrales hidroeléctricas principales de la región del Comahue -Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados-Planicie Banderita- que conforman el principal eje de generación de energía eléctrica del país.

Horas más tarde, el vocero presidencial Manuel Adorni anunciaba que se ponía en esa línea a la empresa Corredores Viales S.A.. Según detalló, en los “próximos días” se publicará el llamado a licitación y se podrán acceder a los pliegos para competir por la empresa que opera más de 5.000 km de rutas en el país.

Estos dos anuncios no son hechos aislados sino que comenzaron en el debate de la Ley Bases pero se profundizaron hace pocas semanas con el caso Aerolíneas Argentinas que ya está en discusión en el Congreso de la Nación ya que es el Poder del Estado que debe aprobar las ventas de las empresas.

Manuel Adorni, vocero presidencial

El lunes de esta semana hubo una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Estuvieron el presidente de AA -Fabián Lombardo, que no fue a la reunión de comisión donde empezó el debate- y funcionarios de Transporte. Del encuentro participaron diputados del PRO, LLA, UCR, CC y Encuentro Federal.

Según pudo reconstruir Infobae, en el encuentro el Gobierno contó el estado de la empresa y por qué quieren desguazarla o venderla totalmente, pero lo hizo sin mostrar un plan detallado de cómo planean hacerlo. “Respondieron preguntas pero nada que no se sepa, el valor del combustible, los conflictos gremiales, etc. El problema es que no saben gestionar”, resumió uno de los asistentes.

Para muestra de esto es lo que dijo el diputado Nicolás Massot de EF en la comisión cuando señaló que “nuestro modelo es YPF. Estamos dispuestos a acompañar algo así, no el desguace ni la privatización porque no pueden resolver la paritaria y el conflicto gremial”.

Los funcionarios se fueron con un sabor amargo. Los legisladores fueron claros: no están los votos. Hubo promesa de cruces de información y margen de discusión -como el modelo de gerenciamiento privado, ingreso de capitales privados, etc-. Y un nuevo reclamo a Menem: conformen la bicameral de Seguimiento de Privatizadas.

La comisión es de las denominadas “especiales” se conforma siempre y cuando sea necesario. En este caso, la ley Bases establece que están en la lista de ser privatizadas Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Para una privatización o concesión quedaron Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

En la Cámara de Diputados ya se encuentra la lista de los miembros de cada uno de los bloques, incluso los de Unión por la Patria. En el Senado, recién comenzaron las conversaciones pero es de vital importancia porque es quien detenta la presidencia de la misma.

Hidroeléctricas del Comahue

El miércoles pasado hubo un almuerzo entre los jefes de los bloques del oficialismo y de la oposición dialoguista en donde el tema no fue pasado en alto. Es totalmente necesaria para que el Gobierno pueda avanzar en sus intenciones privatizadoras. Sin un dictamen de la misma, no hay posibilidades de llegar al recinto.

El oficialismo busca quedarse con la presidencia de la comisión que tiene como función quedarse con el seguimiento de las compañías. En la oposición entienden que deberían ser ellos quienes estén al frente. “Ellos privatizan y ellos quieren controlar, son increíbles” dijo en tono jocoso un senador de los bloques dialoguistas. La semana que viene, y con Victoria Villarruel ya en funciones en el Senado, La Libertad Avanza buscará terminar de conformar la comisión para poder avanzar en el proceso privatizador.