El peronismo cordobés rechazó la candidatura de Cristina Kirchner al PJ: “Nada tenemos que ver con el kirchnerismo”

Juan Schiaretti junto a su esposa, Alejandra Vigo

El peronismo de Córdoba, enfrentado históricamente al kirchnerismo, se pronunció en las últimas horas sobre el anuncio que realizó Cristina Kirchner para liderar el PJ nacional. Lo hizo a través de Alejandra Vigo, senadora nacional y pareja del ex gobernador Juan Schiaretti, quien manifestó fuertes críticas contra la ex presidenta y ex vicepresidenta de Alberto Fernández.

“El peronismo de Córdoba hace años que no participa de la vida interna del PJ nacional porque somos un distrito en el que nada tenemos que ver con el kirchnerismo”, comenzó Vigo, en un breve mensaje que publicó en las redes sociales. Y agregó: “No lo hicimos cuando presidía el PJ Alberto Fernández, el presidente de la Nación violento e incapaz elegido por Cristina. Y tampoco debemos hacerlo ahora”.

Durante su descargo, además, la senadora cordobesa calificó el anuncio de CFK como un “ensayo desesperado” y recordó que, cuando fue Presidenta, “dinamitó los canales de diálogo y la buena convivencia entre los argentinos, profundizó una grieta que le hizo tanto daño al país y contribuyó a este presente de pobreza”.

La ex presidenta Cristina Kirchner (AP)

Esta postura no es la única crítica a la candidatura de CFK. Ayer, el diputado nacional de Encuentro Federal, Florencio Randazzo, cuestionó en duros términos el anuncio de la ex presidenta y tomó la decisión de desafiliarse del partido.“Sin el más mínimo pudor, sin autocrítica, con absoluta hipocresía y memoria selectiva, la vicepresidenta de Alberto Fernández, y jefa del peor gobierno desde el retorno de la Democracia, ahora será presidenta del Partido Justicialista Nacional”, comenzó el legislador en su descargo.

Y siguió: “Muchos peronistas en todo el país no estamos dispuestos ser parte de una monarquía. En eso pretenden convertir al PJ. Les falta poco para terminar de destruirlo, como ya lo hicieron con la Argentina”.

“En mi caso, no voy a participar de ese juego que sólo beneficia al actual gobierno. Les dejo mi renuncia, sin mandarla a que nadie se la meta en ningún lado. Solo pretendo que sirva como señal de coherencia y dignidad. Seguiremos ejerciendo el peronismo desde la acción. Quédense con los cargos”, lanzó Randazzo, quien fue ministro del Interior de Cristina Kirchner durante todo su primer mandato, y de Interior y Transporte en su segunda etapa como presidenta.

Desde el entorno del diputado reconocieron, ante la consulta de Infobae, que si bien el lanzamiento de Cristina Kirchner fue el detonante, esta era una decisión que venía pensando hace tiempo: “No va a dejar de ser peronista por estar afiliado o no al PJ. El kirchnerismo ha cooptado al partido y nosotros no tenemos nada que ver con eso”.

La construcción peronista

A pesar de que La Cámpora está decidida a impulsar a Cristina Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista, el riojano Ricardo Quintela, cercano al gobernador bonaerense Axel Kicillof, ratificó que mantiene también su candidatura para conducir el partido. Mañana, miércoles, recibirá el respaldo de dirigentes sindicales de la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas. En esta reunión, el mandatario provincial buscará contraponer la puerta en escena de CFK de la semana pasada en La Matanza.

“Está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó. Esto plantea la necesidad de crear un ámbito de discusión y participación que hoy no existe y que su ausencia sólo genera confusión y vacío. No tengo dudas que, en esta etapa, el partido es el lugar más apropiado para desarrollar el continente que genere el contenido y que este, además, tenga dirección y objetivos”, afirmó Cristina Kirchner en su carta públicas.

“Estoy dispuesta”, resumió la ex presidenta, luego de agradecer el operativo clamor que se generó sobre su figura en los últimos días. Legisladores y dirigentes sindicales habían expresado abiertamente que debía ser ella la nueva presidenta del Partido Justicialista, luego del fallido paso de Alberto Fernández.