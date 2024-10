Macri reúne a su mesa política para definir la posición del PRO sobre el veto a los fondos universitarios (Crédito: Gustavo Gavotti)

Es una semana decisiva para la relación política entre Mauricio Macri y Javier Milei. El Gobierno necesita el apoyo el PRO en el Congreso para blindar el veto a la Ley de financiamiento para las universidades nacionales. Los libertarios reúnen apenas 38 legisladores propios y requieren 50 bancas más, de bloques aliados, para lograr el tercio que impida una insistencia del Poder Legislativo para reinstaurar la normativa. En el macrismo conocen que tienen poder de fuego o, como se dice suele decir en la Ciencia Política, de “chantaje”: cuentan con los miembros suficientes en el parlamento como para tener un rol determinante para el oficialismo. Por eso, el respaldo o no de los diputados amarillos a la posición de la Casa Rosada fijará el horizonte de esa sociedad política.

Macri tiene previsto reunir hoy a la mesa ejecutiva del PRO. Lo hace habitualmente desde que preside el partido. Pero en esa ocasión cobra especial relevancia. El cónclave será resolutorio sobre la decisión del macrismo respecto al veto a los fondos para las universidades. El bloque en la Cámara de Diputados tiene miradas divergentes, que quedaron expuestas durante el fin de semana. El ex presidente busca ordenar su tropa de cara a la sesión del miércoles en el Congreso.

Según supo Infobae, Macri citó para hoy a las 11 a una reunión por Zoom a los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA) y Nacho Torres (Chubut); los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata); los legisladores nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; así como Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y principal estratega del macrismo.

Los gobernadores del PRO Jorge Macri, Nacho Torres y Rogelio Frigerio

La mesa del PRO intercambiará miradas y buscará unificar una posición sobre el tema. Se barajan dos escenarios. Por un lado, dar “vía libre” para que cada legislador opte por votar como considere. Y, por otro, la de buscar un consenso entre los diputados que surja de la próxima reunión de bloque. Otra idea que sobrevuela es que los legisladores amarillos que no acompañen el veto de Milei se ausenten de la sesión para no exponer un rechazo. Sobre estos escenarios girará la discusión esta mañana en las oficinas del ex Presidente.

Macri sorprendió ayer por la mañana con un extenso posteo en X. “La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”, lanzó y agregó que “la UBA enfrenta una crisis de transparencia” y que “desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”. Si bien la publicación dejó entre líneas una especie de guiño hacia el Gobierno, no explicitó su postura.

La publicación fue intempestiva. Hubo dirigentes del PRO de primera línea, cercanos a Macri, que no sabían que iba a emitir ese tuit y se enteraron cuando lo vieron en las redes sociales. “Mauricio está muy molesto con el entorno de Milei”, consideró un referente del macrismo. “El tuit es enigmático, porque deja en clara la postura nuestra sobre la educación pública pero también sacude a la UBA”, analizó otro representante del partido amarillo que es habitué del ex presidente.

Mauricio Macri y Cristian Ritondo

Macri había reunido el jueves a los senadores del PRO para analizar la situación parlamentaria de la Cámara Alta, el panorama de sus provincias, y también comentar miradas sobre la marcha universitaria del miércoles y la postura sobre el veto de Milei. Tras ese cónclave, que tuvo lugar en su casa de Acassuso, dejó trascender un guiño hacia la educación pública, aunque sembró la incógnita sobre el respaldo al Decreto de la Casa Rosada contra los fondos universitarios.

En el Gobierno hubo malestar con Macri tras aquella reunión con los senadores del PRO. El tema fue motivo de conversación en la reunión de Gabinete político del jueves. Incluso, generó que ese mismo día Santiago Caputo fuera a ver al ex presidente. Hubo versiones encontradas sobre el resultado de ese encuentro. El fundador del PRO está molesto con el estratega de Milei porque considera que no hace lugar a sus consejos y pedidos en relación con el vínculo con los libertarios.

Por la tarde del jueves, un enigmático tuit de Fernando De Andreis encendió alarmas en el Gobierno. “Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse, está en su naturaleza”, publicó el dirigente macrista en alusión a la fábula de Esopo. La lectura lineal indica que se trató de una alegoría para graficar la relación de su partido con el Gobierno, donde el macrismo está “ayudando a cruzar el río” a Milei, pero el “entorno” presidencial y un sector del oficialismo rechazan al PRO.

Diego Santilli, diputado nacional (Maximiliano Luna)

Hay una particularidad que surge del tuit de De Andreis. En la cita de la fábula griega, el PRO parece asumir ser la rana. Y ese es, acaso, el dilema que enfrenta el macrismo. Tiene herramientas para ayudar, pero no para decidir. Milei lo sabe y quiere que el apoyo del partido amarillo le salga barato. Quienes frecuenta a Santiago Caputo le atribuyen la idea respecto a que los libertarios cautivaron al electorado macrista, por eso desestima a sus cuadros. “Para qué queremos a los dirigentes del PRO si ya tenemos a sus votantes”, desafía un armador libertario del riñon del estratega de La Libertad Avanza.

Sobre este clima se abre una semana determinante para el Gobierno y para Macri. El PRO no logra mantenerse cohesionado, pese al trabajo del ex presidente en ese sentido. El vínculo con Milei es sinuoso y no termina de consolidarse. Esa situación incomoda a los dirigentes amarillos, que tienen miradas diversas sobre la Casa Rosada, y no encuentran el lugar adecuado en el mapa de poder. “Si somos aliados, deberíamos estar sentados en la mesa de toma de decisiones y no estamos”, recriminó un diputado nacional del PRO que apoya al jefe de Estado. “No tenemos margen a diferenciarnos más, estamos bastante jugados”, opina otro referente del partido que tiene diferencias con el oficialismo.

Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich. EFE/ Presidencia De Argentina

Diego Santilli manifestó ayer en Radio Rivadavia, en una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli, que votará para sostener el veto de Milei. En cambio, Álvaro González, diputado nacional cercano a Horacio Rodríguez Larreta, había dicho antes que iba a votar a favor de la Ley de fondos universitarios. Ambas posturas reflejan la división del partido sobre el tema. A su vez, Patricia Bullrich ejercerá resistencia con los legisladores que le responden, en una muestra de lealtad a Milei y de confrontación con Macri.

El ex presidente juega esta semana una parte importante de su caudal político. Pretende que el PRO sea aliado del Gobierno, pero exigirá condiciones y no estará dispuesto a ceder poder. Está en su naturaleza. Incluso, aunque hoy sea la rana.