Mauricio Macri respaldó la Boleta Única: “Que la gente vote lo que siente”

Mauricio Macri respaldó la Boleta Única

El ex presidente Mauricio Macri respaldó la aprobación de la Boleta Única Papel que sancionó ayer la Cámara de Diputados de la Nación. “No está más viejo que yo, pero casi. 2006 fue la primera vez que presentamos un proyecto de Boleta Única. Lo hicimos desde el llano, en ese momento, luego cuando éramos gobierno. Porque creemos en la verdad. Y la verdad es escuchar a la gente y que la gente vote lo que siente y que no le escondamos la boleta, no le robemos la boleta, no los presionemos. Es un paso a que haya más orden y veremos cómo lo disfrutamos todos juntos en la elección del año que viene”, sostuvo el fundador del PRO en un video que el partido amarillo subió a su cuenta oficial de X.

Desde Montevideo, a donde viajó por asuntos personales y de trabajo, Macri celebró ayer la sanción de esa normativa. El PRO fue impulsor del sistema de Boleta Única desde hace más de una década. Durante las negociaciones de este articulado que aprobó el Congreso esta semana, el macrismo empujó fervientemente para que sea haga realidad.

En la noche de ayer, tras la sanción del proyecto, la cuenta oficial del PRO en X también celebró la votación en la Cámara Baja. “Un cambio histórico”, se tituló el comunicado del partido. “En 2006 el PRO presentó el primer proyecto de ley pidiendo Boleta Única. Con un kirchnerismo que siempre puso barreras, año tras año seguimos defendiendo la misma idea de proyecto y los mismos valores que nos representan. Esto habla de la coherencia de este espacio y de cómo batallamos por las ideas en las que creemos y que son fundamentales para los argentinos. No importa el Gobierno de turno, importan las ideas. Porque este logro no es solo del PRO, es de toda la sociedad que decidió un cambio cultural que hoy queda demostrado con este proyecto”, concluyó la misiva macrista.

El ex presidente Mauricio Macri en el acto de La Boca (Crédito: Gustavo Gavotti)

Cabe recordar que la Cámara de Diputados ratificó, con 143 votos afirmativos, los cambios que había realizado el Senado y sancionó ayer de manera definitiva la implementación de la Boleta Única de Papel. El nuevo instrumento electoral comenzará a utilizarse a nivel nacional en las elecciones legislativas del año que viene.

Si bien existía un amplio consenso general entre el oficialismo y los bloques dialoguistas sobre la necesidad de dejar atrás el sistema actual de boleta partidaria, la tensión se mantuvo hasta último momento en torno a la posibilidad de incluir un casillero para votar lista completa.

El modelo mendocino, que el Senado tomó como referencia cuando modificó el texto que se había aprobado en Diputados (inspirado en el modelo de la provincia de Córdoba), ubica los cargos sobre el margen izquierdo de manera horizontal y los partidos o alianzas en filas verticales con diferentes colores.

Diputados del PRO y José Luis Espert celebraron ayer la aprobación de la Boleta Única (Sebastián Alonso)

Al margen de los detalles de confección de la boleta, Macri celebró la aprobación. El nuevo sistema favorece a los partidos chicos. Así como también a aquellos espacios que no tienen estructura territorial como para realizar el tradicional reparto de boleta partidaria, ritual clásico de cada campaña electoral, o un ejército de 100 mil fiscales como para cuidar cada mesa de votación. Ese esquema era necesario para fiscalizar los comicios con el viejo instrumento de lista sábana.

Por eso, en el PRO analizan que si bien la medida puede beneficiar al Gobierno, que carece de estructura sólida a nivel nacional en términos partidarios, también puede relativizar la maquinaria territorial y proselitista del peronismo, que es determinante en el conurbano bonaerense y en provincias del norte del país.

Macri evalúa que este la Boleta única Papel generará mayo transparencia en el comicio y en el escrutinio, así como también permitirá emparejar la competitividad de los distintos espacios políticos que no tienen peso partidario.