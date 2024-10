Soledad Martínez: “Si nos guiamos por sus dichos y acciones, Patricia Bullrich no sigue siendo del PRO”

Soledad Martínez apuntó contra Patricia Bullrich

Soledad Martínez habló sobre la interna que viene atravesando hace meses el PRO y apuntó contra Patricia Bullrich, públicamente enemistada con Mauricio Macri y abiertamente inclinada al armado de La Libertad Avanza tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.

Sobre esto, la intendenta de Vicente López, quien además es vicepresidenta del partido que conduce el ex presidente Macri, afirmó: “Creo que si nos guiamos por sus dichos y acciones del último tiempo, Patricia Bullrich no sigue siendo del PRO. Si es del PRO, no tendría que haber estado en el acto partidario del sábado. Yo en su lugar no lo haría. Ella tiene una postura demasiado dura, muy cerrada, ella es mucho más que lo que hoy es para La Libertad Avanza”.

“Soy partidaria de que las discusiones se tienen que dar dentro del partido, pero la postura de Patricia fue minoritaria. Podemos ayudar a La Libertad Avanza, pero desde afuera, no desde adentro y pensar todos lo mismo. Ella tiene otra mirada y no fue la que ganó, pero me hubiese gustado que esté con nosotros, que siga desde PRO acompañando al Gobierno y también criticándolo cuando no estamos de acuerdo”, agregó en diálogo con el canal de streaming Laca.

El último cruce entre Macri y Bullrich ocurrió pocos días atrás, cuando el ex mandatario criticó la postura de la ministra de Seguridad con respecto al debate del Código Urbanístico porteño que se estaba llevando a cabo en la Legislatura.

Soledad Martínez junto a Mauricio Macri

“Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al Jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir”, publicó Macri en sus redes sociales.

Y Bullrich replicó: “Lamento que el ex presidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote. Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende. Yo no miento, solo revelo lo que pasó. Pero no pudieron, porque el cambio es más fuerte”.

Fue, por primera vez, un cruce público mano a mano y de forma directa. Su relación política se rompió en diciembre de 2023, por desacuerdos en la conversación con Javier Milei para integrarse al Gobierno libertario. Y se profundizó a partir de abril, cuando el ex presidente tomó el retomó el control del PRO y desplazó al bullrichismo.

Luego de esto, la ministra se mostró en el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional y este martes formalizó una alianza con el partido libertario en la provincia de Buenos Aires tras una reunión con Karina Milei y otras figuras como Sebastián Pareja y Agustín Romo. Se trata de un entendimiento cuya primera consecuencia se dará en la Legislatura provincial con la fusión de los bloques tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Soledad Martínez habló sobre una posible candidatura a gobernadora

En otro tramo de la entrevista, Soledad Martínez habló de su futuro político, pero dejó en claro que actualmente no piensa en ser candidata a gobernadora bonaerense. En ese sentido, criticó la postura de Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, quien anticipó que quiere postularse para suceder a Kicillof: “Me parece que parte del problema que tenemos en la Argentina es que los políticos acceden a un cargo pensando en cuál van a tener después. Entonces muchos dicen ‘soy intendente porque después voy a ser gobernador y después presidente’ y así estamos, porque no gobernás y no solucionás problemas. Yo tengo hasta 2027 un compromiso con los vecinos de Vicente Lopez, me encanta lo que estoy haciendo y espero hacerlo bien. Agarrarse a cualquier sillón no me gusta y plantearme un cargo adelante del otro tampoco, hoy no”.