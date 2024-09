Un intendente peronista criticó el acto de Máximo Kirchner: “Ahí tirás una pala y salen todos corriendo”

“Ahí tirás una pala y salen todos corriendo”, dijo el intendente Fernando Gray sobre La Cámpora y Máximo Kirchner

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y un adversario declarado de Máximo Kirchner en la interna del peronismo, repudió el acto encabezado por el presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense ayer en La Plata, donde explicitó su intención de “armar de nuevo” y definir las listas para las próximas elecciones sin dirigentes que “se dan vuelta como una media”. Con un comentario mordaz, Gray cuestionó con dureza a La Cámpora y al propio diputado nacional. “Ahí tirás una pala y salen todos corriendo. Si no trabajaron nunca... Vamos a ser sinceros, viste”, lanzó.

Gray presidió el PJ de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, y luego fue vicepresidente en el partido hasta 2021, cuando Máximo Kirchner alcanzó la jefatura de la organización. Esa decisión fue cuestionada por el intendente de Esteban Echeverría, que impugnó la postulación del hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner. Desde entonces son rivales internos, si bien ambos forman parte de Unión por la Patria (UP).

El jefe comunal insistió en que La Cámpora “se ha apropiado del Partido Justicialista” y cuestionó el acto de Máximo Kirchner en La Plata. Dijo que “habla para ellos mismos” y “para los militantes de él”. “No comparto que esta organización se arrogue la representación mía. Yo pienso distinto. Los municipios de esta organización son los que subes tasas, y yo soy el que las baja. Por eso, la pala en la mano es simbólico”, se diferenció Gray.

El intendente contó en radio Rivadavia que estuvo recorriendo la localidad de El Jagüel, “escuchando problemas y viendo qué es lo que pasa” con la gente y “lo que escuchás en la calle”. Y contrató esa forma de intervenir con el discurso y la forma de hacer política de Máximo Kirchner: “Esto no se trata de darnos discursitos entre nosotros. Ahí viste, hacen actos entre ellos para escucharse ellos, decir las mismas cosas. Este acto no lo escuché, la verdad, porque es exactamente lo mismo que decían hace 10 o 15 años. Le cambiás la fecha y es lo mismo”.

Así, Gray insistió en que el peronismo busque una conducción alternativa en los próximos años. “Tenemos que hacer una propuesta superadora, rediscutir nuestro espacio y ser una oposición seria, responsable y tener coherencia”, concluyó.

Este viernes, Máximo Kirchner reunió a la militancia y dirigentes afines y encabezó una convocatoria con el lema “Armar de Nuevo”, en la capital bonaerense, donde planteó la necesidad de una construcción “desde abajo” tras el fracaso de los acuerdos políticos de alto nivel. Pero su mensaje, sobre todo, fue un llamado de atención al gobernador Axel Kicillof y su entorno, con quien mantiene tensiones internas sobre el liderazgo del espacio kirchnerista y no fue invitado a la actividad.

Fernando Gray y Máximo Kirchner están enfrentados en la interna del PJ bonaerense

“Vamos a salir adelante. La vamos a pelear. Vamos a construir una esperanza realmente desde el pie. Hay que construir desde abajo, desde el pie. Acuerdo por arriba, ya está. Hicimos la prueba y nos salió mal. El acuerdo lo construye el pueblo”, remarcó Máximo Kirchner.

Desde el cuadrilátero montado en el club Atenas de La Plata, el diputado nacional explicó que la consigna del acto tiene que ver con que el peronismo diga “Basta de Sciolis”, en alusión al converso secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Javier Milei, que el año pasado intentó postularse como precandidato presidencial desde Unión por la Patria y, ante la derrota en noviembre, resolvió integrarse a la gestión libertaria. Por lo tanto, la intención que esgrimió Kirchner es armar listas y apoyar a dirigentes que sean leales al entorno cristinista.

“¿A qué nos referimos con armar de nuevo? Basta de Sciolis. Sino elegiremos otro camino, porque realmente la frustración del peronismo que votan diputados, senadores, que después llegan al Congreso y se dan vuelta como una media y son los votos necesarios, nos va a poner lejos de la gente”, clamó.

El acto que encabezó Máximo Kirchner en La Plata

En todo su discurso, Máximo Kirchner soltó indirectas hacia Kicillof, con quien La Cámpora está atravesando una relación conflictiva porque considera que está apostando a un proyecto presidencial con autonomía, lo que desconocería el liderazgo de Cristina Kirchner.

En ese marco, no fue casual que la militancia de La Cámpora estrenara un jingle dedicado al mandatario bonaerense. “Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan, y si querés otra canción, vení, te presto la mía”, recitaba la última estrofa de la arenga. La entonación militante era una clara referencia a las “nuevas canciones” y “melodías” que había profetizado Kicillof para la reorganización del peronismo y, así, volver a ganar las elecciones.

Meses atrás, se preveía que el PJ bonaerense llamaría a una renovación de autoridades el próximo 17 de noviembre. Sin embargo, hubo pocos movimientos y todo está dado para que el jefe de La Cámpora termine su mandato a fines de 2025, sin una elección interna previa. En 2021, Máximo Kirchner alcanzó ese cargo como parte de un acuerdo que La Cámpora hizo con un grupo de intendentes del conurbano comandados por el entonces Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.