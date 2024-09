El peronismo consiguió el acuerdo del PRO, la UCR y libertarios aliados para aprobar 135 pliegos judiciales en PBA

El Senado bonaerense

En medio de negociaciones trabadas por distintos proyectos de ley, el Senado bonaerense le dio una buena noticia al Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof cuando este miércoles avanzó en la aprobación de 135 pliegos judiciales que llegan para reducir la vacancia en el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires.

El oficialismo consiguió el respaldo de la mayoría de los bloques que integran la Cámara alta provincial. Así fue que tras los dictámenes que emitió la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA)-tras las entrevistas a los postulantes- los bloques del PRO, la UCR y La Libertad Avanza (la bancada que preside Carlos Kikuchi y rompió con el esquema de Javier Milei) decidieron acompañar a Unión por la Patria en el recinto y se avanzó con los nombramientos. Los 135 pliegos aprobados en las últimas horas sumados a los 46 que se votaron en mayo de este año redujeron la vacancia en el ámbito judicial que pasó de un 25 a un 17%. Sin embargo aún quedan 463 lugares acéfalos y que están siendo subrogados.

Entre los nombres acordados hubo algunas polémicas que incluso fueron puestas en el recinto luego de la votación por la senadora del bloque de La Libertad Avanza, Florencia Arietto. La senadora pidió hacer uso de la palabra y planteó que en La Matanza “no hay ningún fiscal que aplique la ley” para evitar las usurpaciones.

“En González Catán hay una causa abierta con cinco asesinados en una usurpación porque el sistema funciona así. Hay una banda de bolivianos que usurpan tierras y estafan a sus compatriotas bolivianos; cuando compran esas tierras que son caras -10 mil dólares aproximadamente- llegan de su país y lo sacan una banda de paraguayos y argentinos a los tiros y no hay ningún fiscal que aplique la ley”. Planteó que sucede porque en “el último tiempo se nombraron jueces y fiscales en La Matanza para proteger al intendente -Fernando Espinoza- y no para proteger a los ciudadanos”.

Florencia Arietto junto a sus compañeros de bloque Carlos Curestis y Joaquín De la Torre

Arietto también objetó la designación de Carlos Baccini; que fue designado como Fiscal General Lomas de Zamora. La legisladora adujo que Baccini tiene un “expediente disciplinario -previo al acuerdo iniciado- en la Procuración por parte un Fiscal General”. Además, remarcó que el nuevo Fiscal General de Lomas de Zamora es profesor en la Universidad del Oeste donde es vicerrector el senador de UP, Gustavo Soos.

Desde el peronismo le contestaron tanto Soos como el ex ministro de Seguridad bonaerense y actual legislador Sergio Berni. El primero planteó que “es absolutamente falso lo que dijo respecto de los fiscales de La Matanza. Decir que no hay un solo fiscal que haya avanzado en un desalojo en el partido de La Matanza no requiere del más mínimo análisis”.

Sobre Baccini, el legislador oriundo de Merlo reconoció que es docente tanto en la Universidad del Oeste como en la Universidad de Lomas de Zamora. “Los pliegos que hemos tratado en la Comisión de Acuerdos, fue por unanimidad. Para la integración de esas ternas vinculantes para el Gobernador, también fueron aprobadas por unanimidad. La totalidad de los pliegos que vinieron propuestos por el Gobernador a este Senado” explicó y agregó que “las ternas fueron confeccionadas por la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura”.

A su turno, Berni le agradeció a Soos por “echar claridad a la ensalada de frutas que hizo Florencia Arietto”, y arremetió contra la legisladora libertaria recordando “cuando era rubia y panelista estrella de 678 y era zaffaronista”.

Pese a los cruces en el recinto, lo cierto es que a los primeros pliegos que había girado el gobernador demoraron más de lo que habitualmente se acostumbra para llegar a la comisión de ACA que preside el camporista, Emmanuel González Santalla. De hecho, el legislador le remitió una carta a la vicegobernadora Verónica Magario para avanzar con el trámite. La situación también obligó la intervención del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.

Los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense

Todo se destrabó cuando al paquete inicial de 129 pliegos se le agregaron sobre el filo de la fecha más cargos referidos en su mayoría al distrito de La Matanza. La lupa se posó allí sobre el intendente de ese municipio, Fernando Espinoza; quien habría dado el visto bueno a los candidatos. Las versiones son cruzadas. En la última sesión se prestó acuerdo a 135 pliegos y en lo que había sido la reunión de comisión de ACA hubo cuatro nombres que no se incluyeron en la tira que se aprobó este miércoles y que quedarán para la próxima sesión.

Además de Arietto, tampoco acompañó la designación de los cargos judiciales la senadora del bloque Buenos Aires Libre, Betina Riva. La legisladora responde a la diputada nacional, Carolina Píparo que días atrás formalizó su regreso al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, ese movimiento legislativo no se replicó en el Senado bonaerense; aunque sí en la Cámara de Diputados provincial donde la diputada Jazmín Carrizo ya forma parte de lo que será el bloque ampliado de LLA que por estas horas mide fuerzas para ver si logra convertirse en la segunda minoría parlamentaria en ese recinto.