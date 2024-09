Tras apoyar el veto, Mariano Campero dijo que la interna radical “solo llevó a que el partido no mida más de 3 puntos”

El diputado Mariano Campero

La victoria legislativa que obtuvo el Gobierno el miércoles desató grandes tensiones internas dentro del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, puesto que algunos de sus legisladores apoyaron el veto presidencial a la nueva movilidad jubilatoria. En este contexto, dentro del mismo espacio, otros disputados solicitaron revisar la pertenencia al bloque de sus compañeros, por lo que Mariano Campero planteó: “La interna solo llevó a que el partido no mida más de 3 puntos en el país”.

El conflicto interno comenzó en la previa de la sesión, cuando un grupo de cinco diputados radicales —Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi— se fotografió junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada, dejando en claro que votarían en contra del proyecto que ellos mismos habían aprobado en junio. A ellos se sumaron ayer Roxana Reyes, que si bien se abstuvo favoreció al resultado, y Gerardo Cipolini.

Frente a esto, la diputada de la UCR Mariela Coletta consideró, en un diálogo con el programa A dos Voces por TN, que el accionar de sus compañeros fue “una decepción muy grande”. Por esto mismo, informó que presentó una nota para que se discuta la pertenencia al bloque de estos cinco diputados. “Creo que ellos ya eligieron. Si no estamos de acuerdo en defender a los jubilados, difícilmente estemos de acuerdo en otra agenda”, alegó.

La foto de los diputados de la UCR que se reunieron con Milei en la Casa Rosada en la previa a la sesión por la movilidad jubilatoria

En consecuencia, la respuesta de Campero no se hizo esperar. “Estoy acá por haber ganado internas cerradas, abiertas, PASO y elecciones generales dentro siempre del radicalismo y no, al contrario, siempre la lucha es de adentro, solo que entiendo que la interna radical solo han llevado a que hoy el radicalismo no mida más de tres puntos en el país”, sostuvo. Al ser consultado por los periodistas sobre si se considera un “traidor”, el diputado de Tucumán respondió: “Para nada” y recordó que él llegó a su banca, gracias al apoyo que recibió de Patricia Bullrich y Luis Petri. Ambos ministros de Milei. “Le dije a Patricia que no están solos”, contó.

Sobre la foto en la Casa Rosada, Campero relató que el contacto lo hizo la propia ministra de Seguridad. “Obviamente, venimos votando todo con el Gobierno y no me avergüenza decirlo”, expresó y continuó con sus justificaciones al decir: “Por más noble que sea el tema, no podemos golpear un plan económico que te diría que es la púnica virtud o la más importante que tiene el presidente Javier Milei”.

Otra de las grandes cuestionadas, que también estuvo presente en el piso de A dos Voces, fue Reyes. La diputada acompañó en un primer momento el proyecto de la nueva movilidad jubilatoria, pero en esta oportunidad se abstuvo. De esta manera, la legisladora por Santa Cruz explicó por qué no actuó de la misma forma en esta oportunidad.

Así resultó la votación en Diputados

“En el recinto cuando no podíamos todos participar, se acordó para conseguir el voto de Unión por la Patria (UxP) y se aprobó el famoso artículo 10, que dice que en 6 meses se tienen que pagar todos los juicios con sentencia firme que le kirchnerismo acumuló, generó y esperó que se murieran los jubilados para pagar”, mencionó. Así, explicó que ahora se abstuvo porque se tomó el trabajo de leer los fundamentos del Gobierno y considera que “realmente afecta al equilibrio fiscal”.

Con respecto al conflicto desatado dentro del bloque, Reyes señaló: “La insistencia es una facultad, pero no es un deber. Ahora falta que como radical me dé miedo pensar distinto. Con todo el respeto que le tengo a otros radicales, yo no puedo tener miedo como radical a pensar distinto”.

A pesar de los argumentos de Campero y Reyes, Coletta insistió con que “han traicionado los valores del radicalismo y a miles de jubilados que hoy esperanza una respuesta por parte de la UCR”. Sin embargo, su compañero de bloque Martín Tetaz intentó calmar las tensiones al decir que, aunque existan diferencias, “el camino por delante es largo y todos los del partido deben estar juntos”.