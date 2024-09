Kicillof se rodeó de sus ministros políticos e intendentes cercanos para marchar contra el veto de Milei

Axel Kicillof y su tropa durante la marcha

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la llamada columna bonaerense en la marcha al Congreso contra el veto de Javier Milei a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que la oposición al gobierno logró acordar y sancionar a fines del mes de agosto y que otorgaba una suba promedio de 15 mil pesos para cada haber jubilatorio.

La presencia del mandatario bonaerense en las inmediaciones de la plaza de los Dos Congresos también se da en medio de la discusión interna del peronismo sobre quién debe conducir el espacio. Kicillof es uno de los apuntados para estar al frente de una nueva era dentro del peronismo como oposición y para eso se mueven en el tramo político un grupo de ministros e intendentes que este miércoles estuvieron junto al mandatario provincial.

Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario y los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Gabriel Katopodis (Infraestructura), Walter Correa (Trabajo), Estela Díaz (Mujeres), Pablo López (Economía) y la Jefa de Asesores de Ministros, Cristina Álvarez Rodríguez; además de la Secretaria General, Agustina Vila.

La movilización fue al Congreso

“Milei ajusta a los jubilados, ajusta a las provincias, interrumpe las obras para todo el país y todo los problemas que genera Milei impactan en los jubilados”, planteó este mediodía el mandatario en un alto de la movilización.

Desde principio de semana el gobernador bonaerense había confirmado su presencia en la marcha de este miércoles. De hecho se especulaba con que mantenga agenda junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, pero todo quedó pospuesto ante la convocatoria masiva que iba tomando la movilización.

Además de Kicillof y parte de su gabinete, también algunos intendentes formaron parte de la logística en la columna bonaerense. Son los jefes comunales que construyen en pos de una eventual candidatura de Kicillof o al menos con autonomía dentro del peronismo ponderando la figura del mandatario provincial. Llevaron la bandera con la sigla “La Patria no se vende”.

Se sumaron los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Federico Achával (Pilar), Pablo Descalzo (Ituzaingó). También lo hizo el actor Gerardo Romano.

Detrás de la primera línea asomaron algunos dirigentes de segunda línea y más atrás acompañando a Kicillof la militancia de La Patria es el Otro, el conglomerado de organizaciones kirchneristas no cámpora que aglutinó desde hace un tiempo Larroque y ya se mueven con independencia para potenciar la figura de Kicillof. De hecho, la organización fue la responsable de algunas pintadas que aparecieron en distintos puntos del conurbano y proponían: Axel o Milei.

“La caída del poder adquisitivo desde que llegó Milei ha sido muy fuerte. Tiene un efecto sobre la vida de millones de jubilados de nuestra Provincia. Hay que ser muy necio o tener ideas muy ridículas, como las que lleva adelante el presidente, para no darse cuenta que la caída de salarios y jubilaciones significa una caída de ingresos, de venta, de changa, de producción y de empleo”, planteó Kicillof desde las inmediaciones de la plaza de los Dos Congresos.

Por su parte, la vicegobernadora planteó que “este veto de la Nación va fundamentalmente contra los jubilados que pierden poder adquisitivo, que cada vez están peor, que la realidad de esta recesión y esta devaluación los está matando cada vez más y que son los más indefensos”.

También hubo otras presencias del arco peronista bonaerense. La Cámpora aportó su propia columna con una bandera que parafraseó aquella frase conocida frase de Diego Maradona en respaldo a los jubilados: “Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”. Asimismo se lo vio al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien planteó que “tenemos cinco millones de jubilados que están debajo de la línea de pobreza y este gobierno que no les da ninguna ayuda”.

“Yo voy a los centros de jubilados y me dicen que no pueden comprar medicamentos. Esta semana aumentan los trenes y me vienen los jubilados a comentar que no pueden pagar los gastos de electricidad. Hay que tener consideración por la gente que trabajó toda su vida; pero este gobierno gobierna para los que tienen plata y ajusta a los más vulnerables, a los que trabajan, a los más humildes”, agregó Gray en el mediodía de este miércoles.