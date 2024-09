El ex médico de Alberto Fernández deberá contestar casi 100 preguntas: la receta de los globulitos y los registros de Olivos

Federico Saavedra

El ex médico presidencial Federico Saavedra se enfrentará este jueves a un cuestionario exhaustivo en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Ramiro González tiene preparadas 98 preguntas para uno de los testigos clave de la causa por violencia contra Fabiola Yañez. Saavedra atendió a la ex primera dama durante los cuatro años que estuvo en la quinta de Olivos, incluyendo su embarazo. ¿Vio a Yañez con un ojo morado? ¿Le hizo mención a alguna agresión física?, son algunas de las preguntas clave.

Los libros de la Unidad Médica Presidencial de Olivos, a cargo de Saavedra entre 2019 y 2023, revelaron datos trascendentes que mencionó Yañez en su denuncia. Esos registros confirman que el 1 de julio de 2021 ingresó a la residencial un frasco de árnica, un medicamento utilizado para disminuir la inflamación.

“Se envía para PD (Primera Dama) 1 Frasco de ARNICA 30, 1 caja de SPASMOCTYL y una caja de NEURYL de 0,50 MG”, dice el registro de ese día. Lo llamativo es que la anotación anterior es del 26 de junio, cinco días antes. En ese caso, el mensaje que quedó asentado es: “Llamada al Dr. Federico ALEM, quien solicita receta de HEPARINA Y ARNICA”.

Primer dato, Saavedra no habría intervenido en la receta, al menos de manera directa, sino Federico Alem, que trabajaba en la UMP. Segundo dato, la consulta fue telefónica. Y por último, la heparina nunca apareció.

El 25 de junio hay otra constancia determinante: “Se lleva al Chalet medicamentos para la 1era Dama”.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Todos esos datos figuran en las constancias de atención médicas y de enfermería de la quinta de Olivos. Son 5 libros de actas médicas y 8 libros de actas de enfermería, según pudo saber Infobae. En total hay 185 registros entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023. Hay datos valiosos para la causa pero también detalles de la salud de Yañez. El 30 de mayo de 2021, los registros exponen: “Crisis de angustia. 22 hs se acude al chalet, se interroga a 1° Dama, refiere mal descanso. Cefaleas de caract. tensional. TA 110/80 FO 80″.

El fiscal Ramiro González analizó junto a su equipo esos registros, pero encontró dificultades para entender la letra y terminó pidiendo que los libros originales sean llevados a la Fiscalía. Hasta este mediodía no habían llegado.

Los registros de la Unidad Médica Presidencial son parte de la disputa entre la defensa y la querella.

Cerca de Alberto Fernández aseguran que “en ninguno de los 185 registros figura referencia alguna a que la primera dama haya sido atendida por un golpe”. En cambio, desde la querella destacan que hay constancias de los globulitos de árnica y aseguran que hay constancias que el ex presidente llamó a Saavedra y lo convocó al chalet presidencial. “Lo atiende Daniel Rodríguez (el intendente de Olivos), quien claramente vio a Fabiola con el ojo morado y cree recordar que también estaban Teresa y Cintia ese día. La atención fue en el salón del primer piso del chalet que es como un play. Hay un sillón grande y una televisión, Alberto le dijo que la había golpeado sin querer”, relató una fuente con acceso al expediente.

Fabiola Yañez presentó nuevas pruebas de golpes en la causa por violencia de genero contra Alberto Fernández

La confirmación del ingreso de los globulitos de árnica a Olivos despeja dudas sobre la fecha de una de las supuestas agresiones de Alberto Fernández, en la cama del chalet presidencial. En el expediente se lo conoce como “hecho 3″ y se hablaba de julio de 2021, tal como refirió Yañez en sus declaraciones. Pero todo indica que habría sido antes del 22 de junio. Esa fecha surge del video y de la foto que reveló Infobae y luego se presentó en la Justicia. En ese video, Yañez se aplica un tratamiento sobre el ojo derecho.

La ex primera dama aseguró que después de ese episodio viajó a la provincia de Misiones y se quedó “encerrada” en la casa de su mamá, donde la vieron familiares y amigos. “Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viajé igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos”, detalló en el primer escrito que presentó en el expediente.

En el Zoom aportó más detalles de la herida: ́”Primero era un dolor y algo colorado, después de eso se empezó a poner como de un color amarillento, no recuerdo bien, después de un color verde o morado y después terminó siendo negro negro, o sea un violenta tan intenso que parece negro”.

Los ingresos de Saavedra a Olivos

Saavedra, oriundo de La Plata, era el médico de confianza de Alberto Fernández, quien lo puso al frente de la Unidad Médica Presidencial, donde trabajaban otros médicos y varios enfermeros y enfermeras. Este jueves está citado a las 10 de la mañana. La audiencia comenzará una hora antes: el fiscal abrirá los sobres que presentó la defensa del ex presidente con el testimonio de tres personas, identificadas como los testigos A, G y D.

Los registros oficiales de Olivos revelan que Saavedra no estuvo en la residencia ni el 11 ni el 12 de agosto, dos de las fechas claves apuntadas por Yañez en su denuncia. En cambio fue al menos tres veces en el mes de julio de 2021: el 2, el 13 y el 22.

No obstante, Saavedra estaba a cargo del equipo médico que atendía las 24 horas del día en Olivos y deberá contestar preguntas sobre todas las personas que trabajaban bajo su mando.