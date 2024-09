Vuelve la pelea interna en la CGT: sin el aval de los dialoguistas, Pablo Moyano convocó a una movilización

Pablo Moyano, con Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Hugo Godoy y otros dirigentes que convocaron a la movilización del jueves 12

La CGT volvió a mostrar sus profundas diferencias internas justo cuando el sector dialoguista negocia con el Gobierno la reglamentación de la reforma laboral: sin el aval de sus pares de la central obrera, Pablo Moyano se sumó esta tarde a la convocatoria de las dos CTA y del sindicalismo kirchnerista a una movilización al Congreso que se realizará el jueves 12 de septiembre en rechazo a la política económica de Javier Milei y al veto al aumento de las jubilaciones mínimas.

El dirigente de Camioneros participó de la conferencia de prensa en la que se anunció la protesta callejera, aunque se anunció que estaba en representación del Frente Sindical, que lidera, y no como cotitular de la CGT. Desde la fracción moderada cegetista, uno de sus miembros aclaró que la CGT no convoca a la movilización: “Para eso debe haber un debate en el Consejo Directivo”, afirmó.

Desde hace 3 semanas está pendiente una reunión ampliada de la mesa chica de la CGT que debe definir si reanuda el diálogo con el Gobierno y posterga indefinidamente el plan de lucha. Pero el encuentro se fue postergando a la espera de que terminen las negociaciones de los dialoguistas con los funcionarios libertarios para atenuar el efecto de dos artículos de la reforma laboral.

Pablo Moyano volvió a diferenciarse del sector dialoguista de la CGT

En esa postura moderada están Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA, Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quienes delegaron las conversaciones técnicas con la Secretaría de Trabajo a dos de sus abogados. El decreto reglamentario de la reforma laboral iba a conocerse el viernes pasado, pero aún no apareció en el Boletín Oficial. Julio Cordero, secretario de Trabajo, sigue tratando de consensuar el texto con empresarios y gremialistas.

Moyano, de todas formas, admitió que no hay clima aún para ir hacia el tercer paro general de la CGT contra Milei. “Esa decepción y angustia que vive la gente hace que no haya esa efervescencia como para ir a la calle o a un paro general. Creo que se va a ir dando con los aumentos permanentes de los servicios, de las tarifas y de lo que está pasando, pero hay una cierta angustia de la gente de querer proteger su trabajo y no salir, y ver hasta cuánto aguanta”, dijo a Radio El Destape.

Con respecto a la tolerancia social que aún existe hacia las medidas del Gobierno, el dirigente del Sindicato de Camioneros señaló que “el termómetro fue hace 20 días cuando los senadores se aumentaron el sueldo a 9 millones y el Congreso se tenía que haber llenado de ollas y cacerolas, pero no salió nadie”. “Eso da una pauta de cómo está el clima social”, consideró.

Héctor Daer, Gerardo Martínez, Carlos Acuña y José Luis Lingeri, del sector dialoguista de la CGT

Según Pablo Moyano, “muchos dicen que están en desacuerdo con este gobierno, insultan por la situación, pero otros dicen que hay que aguantar”. Sin embargo, anticipó que habrá más protestas callejeras: “Va a haber movilizaciones y una gran marcha universitaria. Hay que defender a todos los sectores de la sociedad y muchos gremios van a acompañar con una convocatoria amplia”.

El dirigente de Camioneros concurrió esta tarde a la conferencia de prensa en la que se anunció la movilización al Congreso del jueves 12 de septiembre, de la que participaron el anfitrión, Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE); el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y su par de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y referente de la Corriente Federal.

Al comenzar la rueda de prensa, Godoy anunció: “Ante la nueva disposición dictatorial del presidente Milei, que arrasa contra el Congreso, las organizaciones convocantes hemos acordado en unidad rechazar no solamente la vigencia del decreto 70/23, sino también el veto a una mejora salarial para los jubilados, y, a su vez, queremos respaldar a los trabajadores y trabajadoras en lucha por sus mejoras salariales, como es el caso del sector universitario”.

“Los jubilados y jubiladas, junto a las niñeces, son los sectores más perjudicados por esta política despiadada del gobierno de Milei”, destacó Godoy.

Cristina Kirchner, con algunos de los sindicalistas que convocaron a la movilización del jueves 12, como Sergio Palazzo y Carlos Minucci

Palazzo, por su parte, dijo: “Convocamos a esta concentración a todos los argentinos y argentinas que consideren que estas políticas van en contra de sus derechos y su calidad de vida. Queremos rechazar el criminal veto del presidente Milei al aumento en las jubilaciones y repudiar su advertencia para vetar un potencial aumento para los universitarios”.

A continuación, Pablo Moyano anticipó que el jueves 12 realizarán “una concentración contundente” y enfatizó: “Ojalá podamos concientizar a los diputados y senadores, a los que aún les quede algo de lucidez. Debemos rechazar cualquier intento de obstruir el nuevo presupuesto universitario y seguiremos en la calle para resistir a los embates del FMI y de este gobierno cachivache”.

Yasky, en tanto, resaltó que “en poco más de 7 meses de esta política económica se elevó la indigencia y la pobreza por encima de lo visto durante la pandemia” y por eso advirtió: “Necesitamos que el movimiento sindical empiece a dar respuestas como lo venimos haciendo desde enero, sin agachar la cabeza ni ponerse de rodillas”.

Estaban presentes, además, referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE Nacional; Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina, y otros dirigentes del Frente Sindical y de la Corriente Federal.