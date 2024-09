Kicillof presentó su propio RIGI: los impuestos que exime, qué obligaciones tiene y la negociación en la Legislatura

Kicillof ante empresarios y sindicalistas presentó el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas

Luego del ida y vuelta por la instalación de la planta de GNL y la decisión de YPF de llevar adelante el megaproyecto en la provincia de Río Negro en lugar de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, el Ejecutivo presentó ante industriales su Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. La iniciativa tiene ciertas diferencias con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por la administración de Javier Milei y que, en definitiva, fue lo que terminó balanceando en la elección para la locación de la planta de licuefacción de gas natural.

El proyecto llegará en las próximas horas a la Cámara de Diputados bonaerense donde se discutirá en comisiones. La oposición lo espera con ansias. Es que lo que fue la no adhesión formal de la provincia de Buenos Aires -a través de la Legislatura- al RIGI es el argumento que esgrimieron desde distintos bloques no peronistas para apuntar contra el Ejecutivo por la decisión de YPF y Petronas de llevar adelante la instalación de la planta de GNL en Río Negro -que sí adhirió al RIGI- y no en territorio bonaerense. Se trata de una inversión calculada de entre 30 y 50 mil millones de dólares.

El presidente de YPF, Horacio Marín y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck luego de la designación de Punta Colorada como locación para la planta de GNL

El gobierno de Kicillof busca dejar atrás el episodio GNL. Por eso eligió el Día de la Industria para adelantar a referentes del sector algunos lineamientos del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. El proyecto, deslizan en el Ejecutivo bonaerense, apuesta a promover “inversiones que permitan crear empleo de calidad y generar más valor agregado; desarrollar proveedores locales y nuevos sectores productivos; facilitar la transferencia de tecnología y diversificar la matriz económica; impulsar las exportaciones y sustituir importaciones; y reducir desequilibrios territorial”.

Por eso, para desarrollar a los proveedores locales, la iniciativa incluirá un régimen de inversiones de desarrollo que plantea que las inversiones que superen los US$50 millones deberán presentar “un programa que contemple, de forma incremental, que al menos el 50% de los pagos a proveedores deberán ser destinados a empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires”. Allí radican algunas de las diferencias con el RIGI nacional. Lo aprobado dentro de la Ley Bases habilita a las empresas adheridas al RIGI a estar exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para llevar adelante el proyecto.

“Está en las antípodas del RIGI que impulsa el Gobierno nacional”, reconoció Kicillof ante empresarios y sindicalistas. Planteó, además, que “no podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones sea la de primarizar, rifar los recursos naturales y no agregar valor. Por el contrario, este es un proyecto de desarrollo económico e industrial”.

Kicillof presentó ante empresarios y dirigentes sindicales el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas

Kicillof mantuvo una reunión por el Día de la Industria. Allí fue que presentó algunos lineamientos del régimen de inversiones bonaerense que está por presentar en la Legislatura. Allí lo escucharon los presidentes del Consejo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Rafael Lucchesi; de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina (ADIMRA), Elio del Re; de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández; los secretarios Generales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, del sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli; de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), Daniel Vier; del sindicato de textiles de la Argentina, Hugo Benítez; del sindicato argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval, Juan Speroni; el secretario Adjunto de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), Horacio Jeréz; el gerente General de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE), Simón Blengino; y los titulares de las empresas Alerjú S.A., Alberto Traverso; de Doña Noly, Luis Mariani; y Bicontinentar, Juan Recce.

Cómo se explicó durante la discusión final por la locación de la planta de GNL -cuando el Ejecutivo bonaerense había anunciado que trabaja en un régimen propio de inversiones- el proyecto provincial exime de ciertos tributos de la órbita bonaerense. Finalmente, se conoció que habrá exenciones fiscales en Impuestos Inmobiliarios, Ingresos Brutos y Sellos. Será de un 30% de exención por cinco años para proyectos que contemplen una inversión de hasta USD 50 millones; 25% por cuatro años cuyos montos vayan de USD 50 millones a USD 200 millones y un 20% de exención durante tres años para quienes contemplen una inversión de USD 200 millones.

También se plantea que el Régimen de Fomento “abarcará el periodo de los beneficios otorgados y podrá extenderse por un periodo de hasta 30 años si cumple determinadas finalidades del Régimen”.

Cuestión política

Más allá de las especificidades impositivas y técnicas del proyecto, la iniciativa abrirá -otra- instancia de negociación en el tridente Ejecutivo, oficialismo legislativo y oposición. En plena discusión del proyecto de GNL, el gobierno bonaerense había compuesto una foto con el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli y su par en el Senado, Teresa García y funcionarios del Ejecutivo entre ellos Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario. Se había acordado realizar un viaje a Bahía Blanca junto a otros bloques para recorrer las instalaciones que ofrecía el municipio bonaerense para la planta de GNL. Todo se esfumó cuando YPF oficializó que la planta de GNL finalmente se iba a radicar en Punta Colorada (Río Negro).

Kicillof, Magario y ministros bonaerenses junto a la presidenta del bloque de UP en el Senado provincial, Teresa García y de Diputados, Facundo Tignanelli

Ahora deberá conseguirse, primero, un compromiso político dentro del tensionado peronismo y luego ir por los votos necesarios desde algún bloque opositor. La relación entre la Legislatura bonaerense y la Gobernación no pasa por su mejor momento. Hay algunos proyectos de leyes que tensan la discusión intra fuerza dentro de Unión por la Patria. El más punzante es el que actualiza indemnizaciones por despidos en territorio bonaerense. Una iniciativa impulsada por La Cámpora y aprobada en Diputados y hoy virtualmente estancada en el Senado. “No es un proyecto del Ejecutivo”, planteó al respecto el ministro de Gobierno, Carlos Bianco la semana pasada. La respuesta interna no tardó en llegar y emanó desde una voz de peso dentro de la bancada. En los últimos días, Tignanelli habló de algunos funcionarios del Ejecutivo “se quieren despegar del proyecto de indemnizaciones”, por presiones de sectores concentrados como la Mesa de Enlace o la UIA.

Mientras tanto, en lo que respecta a la negociación con otras fuerzas, la oposición aguarda el envío oficial para estudiar la iniciativa. El fomento a grandes inversiones es algo que distintos bloques empujaron tiempo atrás. Ahora, con el envío de un proyecto potestad del Ejecutivo harán aportes y observaciones con la idea de incorporarlas a lo que finalmente se vaya a poner en consideración dentro de las comisiones.

“Estamos esperando que envíe el RIGI bonaerense, seguramente lo acompañaremos porque es lo que venimos pidiendo. Igualmente, siempre le vamos a remarcar al gobernador la oportunidad que nos hizo perder a todos los bonaerenses por sus caprichos ideológicos y lo que implicó que la planta de GNL finalmente se instale en tierra rionegrina”, advirtió días atrás un senador del PRO ante la consulta de Infobae.