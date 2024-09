El gobierno de Kicillof les pidió a los diputados y senadores que consigan las mayorías para revertir el veto de Milei a la reforma jubilatoria

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires

En una rueda de prensa encabezada por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, junto al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, el gobierno bonaerense expresó su firme rechazo al veto de la reforma jubilatoria aprobado por el gobierno nacional. Este evento, que tuvo lugar en medio de un clima de creciente tensión política, se centró en las fuertes críticas hacia las medidas adoptadas por la administración nacional, con un llamado urgente a los legisladores para revertir esta situación.

Bianco no escatimó en calificativos al describir el veto como un acto “totalmente cruel”, argumentando que la decisión del gobierno encabezado por Javier Milei perjudica gravemente a los jubilados al eliminar una fórmula que, según él, habría mejorado significativamente sus haberes. Además, señaló la eliminación de los descuentos en medicamentos como otro ejemplo de las políticas que afectan negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Impacto en los jubilados y la situación económica actual

El ministro Bianco resaltó con preocupación la grave situación económica que enfrentan los jubilados en Argentina, subrayando que “hoy en el país hay 5 millones de jubilados que están por debajo de la línea de pobreza”. Según el funcionario, la caída del 17,5% en los salarios reales, a pesar de las afirmaciones del presidente Milei sobre que “las jubilaciones han volado en dólares” desde su asunción, refleja un panorama desolador para aquellos que han trabajado toda su vida y hoy viven en condiciones lamentables.

Tras esa descripción, el funcionario consideró que, más allá de las cifras económicas, lo que está en juego es la dignidad de los jubilados, quienes ven cómo se desmoronan sus derechos y beneficios. “Repudiamos la medida y les pedimos a los diputados y senadores que consigan los dos tercios necesarios para ponerla vigente”, insistió, haciendo un llamado a la clase política para que consiga las mayorías parlamentarias necesarias para revertir el veto.

Otro golpe a los sectores populares

Por su parte, el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, centró su intervención en la quita de subsidios al transporte en la provincia de Buenos Aires, otra medida que, según él, forma parte de una estrategia deliberada del gobierno nacional para castigar a los bonaerenses. D’Onofrio denunció que esta decisión afectará principalmente a los vecinos del segundo y tercer cordón del conurbano, quienes dependen del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo y estudio.

D’Onofrio fue categórico al afirmar que “la provincia de Buenos Aires no se puede hacer cargo” de estos subsidios y que la medida tiene un claro componente político: “Esto está dirigido pura y exclusivamente a castigar no a un gobernador, sino al pueblo de la provincia de Buenos Aires que ha votado a un gobernador comunista y ahora debe hacerse cargo de las consecuencias; por supuesto esto no lo digo yo, lo ha dicho Milei...”.

Según el ministro bonaerense, este es un ejemplo más de cómo el gobierno nacional prioriza los intereses de los más ricos en detrimento de las clases populares, que son las más afectadas por la quita de subsidios.

En ese contexto, Bianco retomó la palabra y se refirió a las necesidades crecientes de asistencia que requiere la población a partir de los aumentos de tarifas del transporte, de la luz y el gas, entre otras subas del costo de en general: “La demanda social es cada vez más grande y nosotros, lejos de ser destituyentes, estamos prestando un servicio al estado nacional, se lo dije al jefe de gabinete, Guillermo Francos, cuando me junté con él en Casa Rosada. Le aclaré que nosotros estamos trabajando para que no haya ninguna posibilidad de un estallido social ni desmanes. Estamos haciendo una inversión muy muy grande en materia alimentaria, es el programa más grande de la Argentina”.

“Lo que le pedimos al gobierno nacional es que recapacite y cambie la orientación de sus políticas porque es insostenible... y si es sostenible es por el esfuerzo que estamos haciendo a nivel provincial. Lo vamos a seguir haciendo, nosotros somos democráticos y queremos respestar los tiempos de la democracia, peo no nos vendría mal una ayudita del gobierno nacional para sostener todo esto tan tremendo que pasa en las industrias y con los trabajadores”, concluyó.