La oposición dialoguista irá a la reunión con Milei con la idea de ordenar el vínculo en la Cámara de Diputados

Javier Milei y Cristian Ritondo, del PRO (REUTERS)

Minutos después de las 18:45, el Presidente Javier Milei recibirá a un grupo de diputados en un encuentro en la Casa Rosada que, según aclaró el vocero Manuel Adorni, será con agenda abierta y sin un temario específico. “No nos adelantaron nada, es la agenda del Presidente”, explicó uno de los que asistirá.

Sin embargo, la expectativa de los diputados que irán al encuentro es otra: la de establecer una agenda y que la conversación gire en torno a la idea de un diálogo mucho más fluido entre la Casa Rosada y el Palacio Legislativo. “La intención es la de conversar sobre cómo ordenar la Cámara y los bloques internamente y, al mismo tiempo, el trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso”, explicó una fuente parlamentaria que está al tanto de, por lo menos, las intenciones de los diputados que estarán en el encuentro.

Las internas de La Libertad Avanza, las filtraciones, los enojos, las expulsiones y la incapacidad parlamentaria que muestran algunos de los miembros del bloque pasaron desapercibidas durante el primer semestre, cuando la oposición denominada “dialoguista” era más amplia y proporcionaba más herramientas para el debate. Hoy, con el radicalismo, la Coalición Cívica y Encuentro Federal en una posición más belicosa, esas falencias están más visibles.

Los representantes de los bloques que participarán (PRO, MID y LLA) buscarán ordenar con Milei una estrategia para el corto y mediano plazo, teniendo en cuenta que se vienen dos temas complicados: la intención de la oposición de insistir con la ley de movilidad jubilatoria y, más adelante, el debate del Presupuesto 2025.

La Cámara de Diputados

El Presidente recibirá en la sede del gobierno nacional al titular de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, al jefe del MID, Oscar Zago, expresidente de los libertarios que propiciaba una alianza con los amarillos; y, probablemente, a su sucesor en La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Se especulaba con que en el encuentro también participaría el diputado y presidente de la Cámara, Martín Menem. Sin embargo, desde el despacho del legislador aseguraron a Infobae que no va a asistir.

Tampoco fueron invitadas a esta conversación ninguna de las autoridades del bloque radical. Los boina blancas supieron acompañar las iniciativas del oficialismo, pero, en este caso, sólo podrán saber qué sucedió de boca de sus colegas de la Cámara que sí van a estar presentes, ya que no fueron invitados.

Aunque la Casa Rosada dice que es a agenda abierta y los diputados afirman que la intención es conversar sobre cómo trabajar mejor, el primer ejemplo de si esa premisa se puede cumplir o no será en los próximos días. Seguramente, la conversación girará en torno al veto del Presidente a la ley de movilidad jubilatoria y, a partir de esto, cuál será la estrategia que llevarán adelante estos bloques para intentar que el resto de la oposición no consiga los dos tercios que le permitan insistir con la norma.

La idea que dejan trascender es que se actuaría en “pinzas”, donde por un lado Presidencia, a través de la Jefatura de Gabinete, buscará que los diputados de los gobernadores aliados, que son del radicalismo y del peronismo, no presten quórum o apoyen la posición de LLA. “Hay que ordenar. No podemos estar tratando de contener a todos en los bloques y que salga una diputada a decir cualquier cosa de Villarruel. No están actuando ni pensando con normalidad”, señaló un diputado del PRO que hace referencia al consejo de Mauricio Macri. “El expresidente le dijo que se tiene que poner al frente y ordenar la crisis del oficialismo y parece que busca hacer eso; veremos si lo logra”.