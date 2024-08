Visita a represores: el miércoles se volverá a reunir la comisión, con Arrieta expulsada del bloque libertario

Comisión de peticiones, poderes y reglamentos

Mientras los diputados libertarios aún siguen discutiendo si expulsan o no a la legisladora Lourdes Arrieta del bloque, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos definió el llamado a reunión para este miércoles a las 14:30, para seguir debatiendo.

El viernes pasado, se reunieron los asesores de los bloques para analizar la multiplicidad de proyectos que hay para avanzar en el debate. Pero esta semana, lo que se realizará en la Comisión es la presentación de diferentes oradores propuestos por los bloques, principalmente, organizaciones de derechos humanos que siguen muy de cerca las causas de lesa humanidad.

El tema que debate la comisión es sobre las facultades disciplinarias y el procedimiento de aplicación de la Cámara de Diputados. No es una comisión investigadora ni tiene facultades para llevar investigaciones. Se trata de una reunión informativa para escuchar a los organismos y otros invitados especiales, y luego se dictaminará para que pase al recinto y sea el hemiciclo quien defina.

La definición respecto de posibles sanciones a los legisladores Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci la tomarán los diputados en el recinto, y no la comisión que conduce Silvia Lospennato. Además, todo parece indicar que, en el caso de que haya sanciones, se podrían extender a otros legisladores luego de que se conocieran las capturas de pantalla que muestran que en el grupo había más de 10 diputados libertarios.

Lourdes Arrieta y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem

El clima de la primera reunión mostró al oficialismo intentando defender la postura de que sus legisladores no cometieron ningún delito ni falta para que sean sancionados. Por otro lado, desde la oposición señalaron que los legisladores no habían cumplido con los estándares éticos y morales para formar parte del recinto.

Una de las diputadas que visitó a los represores es Lourdes Arrieta. La legisladora mendocina publicó este fin de semana capturas de las conversaciones de WhatsApp que expusieron que no son solo seis los legisladores que estaban al tanto de las visitas, sino que serían muchos más. Además, se reveló que estaban trabajando en proyectos de ley para liberarlos.

Aunque no forma parte de la comisión, la semana pasada Arrieta pidió la palabra e hizo referencia a que no tenía ningún inconveniente en explicar los hechos, “pedir disculpas”, y señaló que era necesario que expusieran otros legisladores, como por ejemplo el presidente de la Cámara, Martín Menem, a quien señala como uno de los que estaban al tanto de estos movimientos.

La diputada aseguró que continuará con la denuncia que presentó en la Justicia

Un libertario que sí estaba al tanto de lo que sucedía porque formaba parte del grupo de WhatsApp es Nicolás Mayoraz, quien no solo participó en las movidas sino que, hace unos días, en la reunión de bloque que culminó con Arrieta sufriendo un ataque de nervios, el diputado santafesino hizo una defensa de los represores presos. La mendocina luego radicó una denuncia en la oficina de violencia de género de la Corte Suprema de Justicia contra el propio Mayoraz.

La diputada publicó en la red social X capturas de pantalla de las conversaciones de esos grupos con dos motivos. El primero, demostrar que el grupo que sabía era más amplio que solo los seis que fueron a Ezeiza, y el segundo, que todos, desde Martín Menem hasta Lilia Lemoine, estaban al tanto de lo que sucedía.

Hoy, la mendocina habló en una radio porteña y dijo que estaba recibiendo amenazas y que teme por su vida, pero que no renunciará y seguirá adelante. Volvió a despegar al presidente Javier Milei del tema, asegurando que no estaba al tanto.”Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto (para liberar a los represores). No sabemos qué otro tipo de intereses puede haber detrás de todo esto, pero están perjudicando la imagen del presidente Javier Milei”, resumió la legisladora en una extensa entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.