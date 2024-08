“No necesitamos dólares”: Milei renovó las críticas a la oposición y dejó una fuerte definición económica

El presidente volvió a acusar a la oposición, tras la sanción de la ley de movilidad jubilatoria. Foto: Sebastián GRANATA (RS Fotos)

En el cierre de una de las semanas más difíciles desde lo político para el Gobierno, el presidente Javier Milei volvió a criticar a la oposición por la sanción en la Cámara de Senadores de la nueva ley de movilidad jubilatoria, a la vez que dejó una serie de definiciones económicas y aseguró que al país no le faltan dólares.

El mandatario calificó de “delincuentes”, “basura” y “populistas mentirosos” a los senadores que el jueves aprobaron por amplia mayoría el nuevo cálculo para los haberes previsionales. En ese sentido, afirmó que esa ley es ilegal porque “viola la ley financiera del Estado”.

“Quebrar cerca de 100 años de decadencia no es fácil. Siempre supe desde el primer momento que la casta política me iba a hacer la vida imposible, iba a intentar que no hagamos las reformas. Mientras nosotros estamos tratando de sacar al país adelante, ellos están en la política para sacarle la plata a la gente. Pero nosotros estamos siendo muy exitosos tanto en la lucha contra la inflación como en la batalla contra la inseguridad, hemos avanzado en las reformas estructurales. Por más que se resistan y traten de impedir el cambio y el resurgimiento de la Argentina, los argentinos de bien somos más y vamos a salir adelante”, afirmó Milei.

Durante una larga entrevista en Radio Mitre, el mandatario volvió a defender la marcha de la economía, dijo que, en términos reales, la inflación “está viajando a menos del 0,4% mensual”, y dejó una sorprendente frase sobre el dólar.

”Le está siendo difícil a la Argentina conseguir dólares a la Argentina o no están yendo a buscar?”, le preguntó el periodista Gabriel Anello.

“Es que no lo necesitamos porque tenemos superávit fiscal y tenemos cubiertas las necesidades financieras de Argentina para la primera mitad del año que viene. Así que no tenemos problemas”, afirmó Milei.

Noticia en desarrollo.