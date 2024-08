JxC se termina de romper en provincias clave mientras LLA se ordena para pelear por las bancas del 2025

Los principales dirigentes provinciales de lo que supo ser Juntos por el Cambio

Alfredo Cornejo fue (y es) el principal promotor de la idea de mantener unido a Juntos por el Cambio cuando todo parecía desmoronarse con la amplia victoria de la Libertad Avanza en todo el país. En ese entonces, el dirigente radical se enfocó en lo positivo: la coalición opositora se hizo de 10 provincias y su deber era mantener ciertos acuerdos para ser fuertes en el Congreso. Importantes dirigentes del espacio coincidieron con él, sobre todo en el desafío que tienen por delante: las elecciones legislativas del próximo año. “Va a haber una re-edición de JxC en cada provincia”, sostienen. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, hay territorios en los que esa sociedad pende un hilo, como es el caso de Córdoba y Mendoza.

En la provincia que hoy gobierna Martín Llaryora sólo hay una certeza: los votantes están con Javier Milei. No en vano el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajó este jueves para acompañar a Gabriel Bornoroni en un acto libertario que se realizó en el Hotel Quórum. El riojano ratificó que La Libertad Avanza estará constituida en todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de no depender de aliados para armar las listas por lo que advirtió: “Que ‘nadie se haga los rulos’ por lo que pasará dentro de un año”. ¿Teléfono para quién?

El viernes por la tarde Martín Menem y Gabriel Bonoroni se mostraron con Diana Mondino, intendentes de Córdoba y dirigentes del PRO y la UCR cordobesa

Los receptores son varios y, entre ellos, lo que supo ser Juntos por el Cambio. Todas las miradas apuntan a Luis Juez y Rodrigo de Loredo. El senador del Frente Cívico supo construir una relación con Milei y se convirtió en una aliado para el oficialismo en el Parlamento. Algunos cuentan que el Presidente lo invitó a salir juntos al balcón del Cabildo en su última visita a Córdoba por el acto del 25 de mayo, el mismo día que una multitud abucheó a Llaryora cuando fue mencionado por la locutora. “No corresponde, Presidente”, le habría respondido.

El Gobierno no dejó que la gestión de Llaryora fuera parte de la organización del evento donde eran los propios anfitriones. Desde ese entonces el gobernador cordobés reactivó su plan opositor para construir una lista competitiva para el año que viene, que no lo deje muy lejos del primer puesto. Llamativamente el principal aliado del oficialismo local es Mauricio Macri. De hecho, dirigentes del PRO como Javier Pretto y Pedro Dellarossa se aliaron al partido cordobés. Para agregar más confusión: el presidente del partido amarillo local, Oscar Carreño, no integra el bloque que preside Critian Ritondo, sino que se unió con Hacemos Coalición Federal de Miguel Ángel Pichetto. “El PRO está hecho hilacha. Dinamitado”, dicen entre los cordobeses que supieron ser sus socios.

Luis Juez y Rodrigo de Loredo mantienen la alianza que construyeron en la última elección. A ambos se les adjudica la idea de crear Juntos por la Libertad, una posible alianza de lo que quede de JxC y La Libertad Avanza

¿De Loredo se pone los ruleros? Sus adversarios radicales lo acusan de querer llevar al partido centenario a una alianza con los libertarios el año que viene. Hasta se rumoreó que junto a Juez ya cranearon el hombre: Juntos por la Libertad. El titular del bloque de la UCR en Diputados viene de imponer a su aliado Marcos Ferrer al frente del Comité local, aunque todavía le falta sortear las presentaciones judiciales que hicieron las listas impugnadas. La consecuencia de esa disputa fue la partida de dos radicales del interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura.

“Juntos por el Cambio está roto y no hay chances de que sobreviva para el año que viene”, coinciden los dirigentes que forman parte del espacio en la Legislatura. “La pregunta es qué capacidad de apertura tendrá La Libertad Avanza para aliarse con otras fuerzas”, se preguntan en Córdoba. La incógnita es válida. ¿Por qué los libertarios buscarían socios pudiendo armar listas puras? De hecho, un nombre que viene sonando fuerte en la provincia es la canciller Diana Mondino, como primera en la nómina para la pelea por la renovación de 9 bancas que se ponen en juego.

El PRO busca separarse de Cambia Mendoza

En las últimas elecciones presidenciales, Alfredo Cornejo apoyó a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. Hoy Mauricio Macri busca separar al PRO de la UCR en Mendoza (Foto: Maximiliano Luna)

En Cambia Mendoza -el nombre con el que se constituyó Juntos por el Cambio- el panorama también es complejo: Cornejo logró vencer a sus principales adversarios en las últimas elecciones, Omar De Marchi y Luis Petri, pero hoy son parte de las fuerzas del cielo y representan una amenaza para las futuras contiendas electorales. Ambos respiran tranquilos porque Karina Milei decidió echar a Lourdes Arrieta del bloque de Diputados. La legisladora nacional había conseguido en mayo de este año la personería de La Libertad Avanza en Mendoza y se encaminaba a ser una referente fuerte en territorio cuyano hasta el escándalo por la visita a represores en el penal de Ezeiza.

A ningún dirigente mendocino se le escapa un dato importante: en las elecciones presidenciales del año pasado, Mendoza fue una de las provincias donde Javier Milei obtuvo los mayores porcentajes de votos. Es por eso que Cornejo se encargó de perfilarse como un opositor “dialoguista”. De hecho, hace pocos días logró la aprobación en la Legislatura de la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una medida que impulsó el gobierno nacional. Su rol también fue clave en el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso.

Álvaro Martínez junto a Omar De Marchi. Ambos trabajan en la construcción de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en Mendoza

“Juntos por el Cambio no existe en Mendoza y hay un resurgimiento del PRO a partir del regreso de Macri”, dicen los representantes del partido amarillo en Mendoza. Según pudo reconstruir Infobae, el ex presidente - en tandem con su aliado a De Marchi- planea despegar al PRO de la UCR para avanzar con un armado junto a La Libertad Avanza.

Un buen comienzo para Macri fue el triunfo de su aliado en la presidencia del PRO Mendoza. El senador provincial Gabriel Pradines se impuso en la interna partidaria ante Hebe Casado, actual vicegobernadora y quien contó con el apoyo de Cornejo para la contienda. Este viernes por la tarde se lanzó “Nuevo PRO Mendoza” en un acto en el Hotel Hilton, con el objetivo de “convocar a todos los mendocinos que no estén de acuerdo con Cornejo y que no estén de acuerdo con La Cámpora”, destacaron las nuevas autoridades. La ruptura ya se trasladó a la Legislatura mendocina.