Con la interna peronista como trasfondo, Kicillof avanza con su construcción política de cara al 2025

Kicillof avanza en su construcción política (Aglaplata)

Distintos sectores del peronismo avanzan en una construcción hacia el 2025 con epicentro en la provincia de Buenos Aires. En esa dinámica, la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es central y orbitan a su alrededor ministros e intendentes que trabajan en generar una estructura potente para el momento de sentarse a discutir candidaturas y la estrategia electoral.

Uno de los más activos en esta idea es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El jefe comunal del distrito de la Tercera sección electoral reparte su agenda entre la gestión del distrito y recorridas por otros municipios. El objetivo pareciera ser plantear una discusión por la conducción Partido Justicialista bonaerense que hoy preside Máximo Kirchner.

En las próximas horas recorrerá algunos distritos de la Quinta sección electoral -región este de la provincia de Buenos Aires- bajo la premisa de “construir una alternativa”, en un mensaje por elevación al presidente del PJ bonaerense.

Este viernes, Ferraresi estará en Necochea encabezando un plenario en el PJ local del distrito de la Quinta sección electoral. Lo escoltará el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, el presidente del justicialismo local, Marcelo Rivero y el concejal Julián Kristiansen que es quién organiza el plenario donde hablará el intendente de Avellaneda. El sábado Barrera hará de anfitrión de Ferraresi, ya que el jefe comunal avellanedense hará otro plenario en Gesell. En el municipio que gobierna Barrera también esperan por la presencia de los llamados dirigentes “sin tierra” de la Quinta sección electoral: se trata de los presidentes de los PJ y referentes de municipios donde no gobierna el peronismo.

Jorge Ferraresi

Ambos intendentes comparten la condición de kicillofistas. Trabajan en la construcción política del gobernador para que, cuando sea el momento de la discusión de confección de listas y estrategia electoral, el mandatario tenga una base sustentable para sentarse en la mesa de decisiones.

Por su parte, días atrás la mesa política de Kicillof dio una fuerte demostración de fuerza con la inauguración de la sede provincial de La Patria es el Otro, el conglomerado de organizaciones que aglutinó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque tras su salida al frente del secretariado general de La Cámpora.

Durante la inauguración de la sede de La Patria el Otro, el ministro de Gobierno bonaerense y armador político de Kicillof, Carlos Bianco, marcó lo que pareció ser un camino a seguir ordenado por el mandatario provincial: oponerse a Milei, gestionar a quienes tienen responsabilidad institucionales y “crear una alternativa del campo popular para que el peronismo vuelva a gobernar la argentina”.

Carlos Bianco y Andrés Larroque en la inauguración de la sede provincial de La Patria es el Otro

A su vez, La Patria es el Otro busca expandir la injerencia territorial en la provincia de Buenos Aires y, también de la mano de Larroque, ya trabaja en un armado en la CABA. Detrás de esta idea está la legisladora porteña de Unión por la Patria, Victoria Montenegro.

Fiel a su estilo, Kicillof no da señales hacia afuera de un respaldo a estos movimientos. Se enfoca en la gestión y la contrastación con el gobierno de Javier Milei. La batalla librada es contra el recorte de fondos de parte de Casa Rosada. Sin embargo, da vía libre a la construcción de una alternativa.

Tras lo que fue la discusión por la planta de GNL y la decisión de YPF de instalar el proyecto en Río Negro y no en Bahía Blanca, como se planeaba desde un principio, el mandatario provincial focalizó su actividad en acciones de gestión y recorridas por el conurbano y el interior bonaerense.

Pero esta semana la discusión interna del peronismo bonaerense volvió a ofrecer un mini capítulo nuevo con el mandatario como coprotagonista. El miércoles Kicillof estuvo en el distrito de Olavarría en la Séptima sección electoral, donde gobierna Maximiliano Wesner de La Cámpora. Allí, el mandatario provincial inauguró una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía provincial. En su discurso, Kicillof planteó que “en materia de seguridad, en la provincia no nos dedicamos a usar frases impactantes en la redes, sino que llevamos adelante un trabajo muy serio, con una inversión inédita en términos de equipamiento, formación y personal”, y que “pueden seguir con las agresiones personales” hacia su figura; que dichas agresiones no lo afectan, sino que “el problema es cuando les reducen el sueldo a los docentes, le quitan el subsidio al transporte y paralizan las obras que necesita nuestro pueblo”.

Axel Kicillof junto al intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner

El dato de color lo aportó el intendente quien planteó un acompañamiento total hacia la figura de Kicillof. “Te digo que no solamente sos el presente. Sos la esperanza y la expectativa para todos nosotros”, lo ensalzó Wesner al mandatario bonaerense según reproduce el sitio Edición Séptima. Una novedad de parte de un intendente que reporta a La Cámpora.

La declaración de Cristina Kirchner en el marco del juicio por el intento de asesinato del que fue víctima el 1 de septiembre del 2022, también dejó una foto política en el universo peronista y con asiento en el territorio bonaernese. Allí Kicillof fue ubicado casi al centro de la composición fotográfica junto a la ex presidenta y rodeada de distintos intendentes peronistas -en su mayoría del conurbano- y dirigentes kirchneristas. Según pudo saber Infobae, allí la ex presidenta no dio señales de la discusión interna. Por el contrario pidió estar en “los problemas reales” de la sociedad; que se traducen en el aumento de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo en los sectores medios y bajos, producto de la política económica del Gobierno nacional.

Una de las personas del arco kirchnerista que participó de esa conversación que se dio en el Instituto Patria aseguró a este medio que “también hubo un acuerdo en que tenemos que defender a la provincia de Buenos Aires, es lógico que hay un ensañamiento y que tiene que ver con las elecciones del año que viene. Milei hace esto para tener su rédito electoral”. Sin embargo, hasta el momento, ese posicionamiento no se traduce en un acompañamiento de corte electoral o de conducción plena hacia Kicillof. Para este sector, el liderazgo y la cuestión decisoria continúan siendo de Cristina Kirchner.